Italia i alvorlig krise

FIKK NOK: Mario Draghi kastet hendene i været og vinket til politikerne i det italienske parlamentet torsdag. Nå skal han lede et forretningsministerium inntil ny regjering er valgt senere i høst.

Etter 17 måneder med normalitet, er Italia kastet ut i et absurd politisk kaos. Som normalt.

Statsminister Mario Draghis avgang er dramatisk. Ikke bare for italienerne. Men for Europa. Og Ukraina.

På lederplass i landets nest største avis, La Repubblica, kalles regjeringskollapsen «en av de alvorligste kriser i republikkens historie».

Siden februar i fjor har den tidligere sjefen for ESB, den europeiske sentralbanken, ledet en samlingsregjering bestående av de seks største partiene i parlamentet. En fargesprakende bukett, fra brunsvidde separatister på den ene siden, via de Berlusconi-blå og Renzi-rosa i sentrum, til noen nydelige nelliker på ytre venstre flanke.

Brått ville ikke den systemkritiske Femstjernersbevegelsen (M5S) være med lenger.

Partiet har falt fra 33 prosent til knappe ti på meningsmålingene, og ville bryte med regjeringen for å bygge seg opp til det regulære parlamentsvalget neste år. De regnet med at Mario Draghi ville gjøre som politikere flest og klamre seg til makten.

Men Draghi er ikke som politikere flest. Han har integritet.

SKRIFTLIG OPPSIGELSE: Mario Drago troppet torsdag opp på kontoret til Italias president Sergio Mattarella. Med seg hadde han den formelle avskjedssøknaden.

Dermed så Matteo Salvini og Silvio Berlusconi sitt snitt til å slå lag. Begge trenger oppmerksomheten som et nyvalg kan gi for å gjøre høyrepartiene Lega og Forza Italia gjeldende igjen.

Dessverre er det mer tragisk enn komisk at italienske populister i en terminal livsaften velger å kaste fedrelandet ut i eksistensiell krise for å redde sitt eget bedrøvelige skinn.

Italienske kommentatorer som er vant til at regjeringer har en gjennomsnittlig levetid på 13 måneder, lar seg sjelden vippe av pinnen om enda en statsminister skulle finne det for godt å søke avskjed.

Derfor sier det noe om alvoret at pressen ruller ut krisevokabularet.

For å ta det siste først:

* Ukraina. Mario Draghi har vært en av de tydeligste pådrivere for militær hjelp og sivil støtte fra Europa til Ukraina etter Putins angrep på nabolandet.

I lys av Boris Johnsons fall i Storbritannia, president Macrons politiske tilbakeslag i Frankrike og fraværet av en robust tysk ledelse etter Angela Merkels avgang, har Draghi posisjonert seg som Europas troverdige stemme.

Den britiske statsministeren tok en lederrolle for europeisk innsats utenfor EU. Nå sitter han på oppsigelse inntil et par hundre tusen Tory-velgere i løpet av de kommende seks uker har avgjort om Rishi Sunak eller Liz Truss skal overta.

Også Draghi skal bestyre et forretningsministerium inntil nyvalg finner sted senere i høst.

Det kan være for sent for Ukraina og president Zelenskyj, som har hatt et spesielt nært forhold til både Boris Johnson og Mario Draghi.

Det er også i seneste laget for

LUKKET DØREN: Mario Draghi på vei inn i bilen etter besøket i Giustiani-palasset. Presidenten aksepterte hans avskjedssøknad.

* Italias økonomi. Landet var arnested for pandemien i Europa, og ble rammet hardt av så vel covid-restriksjoner som sykdommen i seg selv. Italia ble derfor tilkjent de største bevilgningene fra EUs gjenreisningsfond.

Tilskudd som kunne betros det gjeldstyngede landet nettopp fordi det ble ledet av unionens tidligere sentralbanksjef, og fordi EU kunne stole på at italienerne ville gjennomføre nødvendige reformer, i alt 58 i tallet.

Dessuten: Brussel ville være helt trygg på at en Draghi-ledet regjering kom til å overholde fristen for å få EU-godkjent statsbudsjettet for 2023.

Italia har fått tilsagn om 700 milliarder kroner i rene overføringer. I tillegg 1300 milliarder kr i lån. Det er omtrent på nivå med hele det norske statsbudsjettet.

Men nå som Salvini, Berlusconi og en overraskende langsint eksstatsminister Giuseppe Conte på umusikalsk vis har felt regjeringen de selv var med i, blir det nyvalg sent i september.

Hvis italienske regjeringsforhandlinger går som de pleier, vil ikke landet ha et operativt styre før tidligst måneden etter.

Da rekker ikke Italias nye finansminister å ha statsbudsjettet klart.

Den påtroppende regjeringen rekker heller ikke å sluttføre og implementere reformene som EU forutsetter før krisemidlene fra gjenreisningsfondet kan utbetales.

Det er ikke bare alvorlig for Italia. Det kan destabilisere hele

* Europa. Italia er Eurosonens tredje største økonomi. Landet er rikt, husholdningene har til sammen billioner på bok. Nasjonaløkonomien har beveget seg fra resesjon til pluss, og under Mario Draghis reformstyre har utsiktene for vekst blitt betydelig styrket – selv etter pandemien, men før Ukraina-krigen.

Samtidig er statsgjelden skyhøy. Rundt 23 000 milliarder kr. Det tilsvarer mer enn 130 prosent av landets verdiskapning – og mer enn det dobbelte av den anbefalte øvre grensen i eurosonen.

Den italienske økonomien er derfor for stor til å kunne reddes av ESB, EU eller Det internasjonale pengefondet.

Redningspakkene som Hellas fikk under gjeldskrisen vil ikke duge, rett og slett. For Den europeiske sentralbanken kan det i «beste fall» bli et spørsmål om nye storoppkjøp av italienske statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser, eller å la Italia seile sin egen sjø.

Begge deler vil ha enorme kostnader for europeisk økonomi.

Som ESB-sjef sa eurosonens redningsmann Mario Draghi at han han var villig til å «gjøre det som må til» for å berge euroen. Den tid er forbi – både for Draghi og ESB.