KrF-Hareide: − Den rødgrønne krangelen truer samferdselssatsingen

De siste åtte årene har vi bygd vei og bane som aldri før. Budsjettene er doblet. Og vi er i rute til å nå våre klimamål. Nå truer rødgrønn krangel og vingling viktig satsing videre. Og Ap sår tvil om oppfølgingen av Nasjonal transportplan.

KNUT ARILD HAREIDE, samferdselsminister (KrF)

Samferdsel er i ferd med å seile opp som en viktig sak inn i valgkampen. Det er bra – fordi det er mye som står på spill. Valget synes relativt enkelt: Enten får vi fortsette med en ambisiøs, realistisk og gjennomførbar samferdselspolitikk. Eller så risikerer vi å få en rødgrønn regjering som krangler så mye om prioriteringene, at satsingen synker som en stein i havet.

Nå opplever vi at Arbeiderpartiet skaper tvil om de vil følge opp Nasjonal transportplan. Og ut ifra de siste månedene å dømme kan vi forvente en samferdselssektor der de rødgrønne skal bruke flere år på å utrede hvordan vår politikk skal reverseres. Det vil ikke tjene Norge.

De siste åtte årene har det skjedd en massiv endring i satsingen på samferdsel. I 2013 var samferdselsbudsjettet på 40,2 milliarder kroner. I 2021 er det på over 80 milliarder. Totalt er ramma for den nasjonale transportplanen nå på over hele 1200 mrd kroner. Men alt handler ikke om penger. Gjennomgripende reformer har gitt mer konkurranse og økt effektivitet. Vi får bedre tilbud og mer igjen for de pengene vi bruker i sektoren.

Resultatet er kortere reisetid, flere togavganger, økt trafikksikkerhet og grønn byutvikling.

Det er åpnet over 800 kilometer ny riksvei. Nær 350 kilometer ny vei er åpnet bare de siste to årene. 200 kilometer er under bygging eller klare for byggestart, og vi har fått betydelige reduksjoner i reisetiden på viktige veistrekninger. Strekningen Ålesund-Oslo er på ti år redusert med 2 timer. På samme tid er strekningen mellom hovedstaden og Kristiansand redusert med 1,5 timer. I tillegg har vi noen av de tryggeste veiene å kjøre på i verden.

Jernbanesatsingen har gitt 100 nye togavganger bare i Østlandsområdet. I 2019 var det over 13 millioner flere togreisende enn i 2013 – 20 prosent økning. Jernbanereformen sparer norske skattebetalere for om lag 12 milliarder. Bare de neste fire årene vil reformen gi en netto gevinst på om lag 4,5 milliarder. Vi har gått fra kun å ta vare på jernbanen til å utvikle den.

Hva så med den rødgrønne samferdselspolitikken? Det er ikke enkelt å se en rød linje i opposisjonens alternativ. Sp har varslet «røvertokt» i byene, for å satse enda mer på fylkesveiene. Det er tredje gangen de snur i spørsmålet om byvekstavtalene. SV vil gå til angrep på veisatsingen, der de vil skrinlegge mesteparten av de store veiutbyggingene som skal binde landsdelene sammen. Det er i realiteten et angrep på distriktene. MDG foreslår at de og Sp skal gå på «røvertokt» sammen i byene. De vil ha Sp med på å skrinlegge viktige prosjekter som E18 ut av Oslo, Rogfast og Hordfast.

Ap sa seg i stortingsbehandlingen stort sett enig med regjeringspartiene i våre prioriteringer i Nasjonal transportplan. Det er vi glade for. Men de vil ha reversering av jernbanereformen. Samtidig er det helt uklart hva de vil reversere jernbanen til. De vil slutte med konkurranseutsetting. Skal de rødgrønne bruke store beløp på å kjøpe jernbaneselskapene ut av disse avtalene? I stedet for å bygge mer jernbane? Og hvordan vil de organisere sektoren? Ap sier at de skal bruke Oslo og Ruter-modellen som sitt ideal. Ruter-modellen, er jo et vellykket resultat av ikke-sosialistisk styre i hovedstadsområdet, og den ligner mye på jernbanereformen. Suksessen Nye Veier lever også farlig i et rødgrønt samarbeid.

Min erfaring etter mange år i politikken tilsier at når de partiene som skal samarbeide om politikken, er riv ruskende uenige om prioriteringene, så blir det ingen prioritering. Dersom de rødgrønne skulle få innpass i regjeringskontorene, frykter jeg at uenighet vil bidra til at satsingen på samferdsel vil lide. Sverre Myrli (Ap) er jo uoffisiell kandidat til samferdselsministerposten. Jobben hans kan fort ligne mer på å være riksmeklingsmann, enn å være en minister som bidrar til satsing på samferdsel. Myrli og Ap sår tvil om de kommer til å følge opp NTP dersom de kommer i regjering når han uttaler til media at det «ikke er bred enighet om NTP». Paradokset er at Myrli og Ap med det selv skaper usikkerhet rundt oppfølging av planen. Det synes jeg er uheldig.

Det er få ting som engasjerer like mye som vei, jernbane, flyplasser og havner. Transport er viktig i Norge. Det knytter oss sammen og det handler om hverdagen vår. Vi har viktige klimamål å nå. Regjeringens satsing på samferdsel er en satsing på økt verdiskaping, større frihet og muligheter for flere. Det må vi hegne om. Vi må sørge for at samferdselsfeltet får gode vekstvilkår også de neste fire årene. Det handler om å bygge Norge bedre og fellesskapene tettere.