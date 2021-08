INGEN SLUTT: – Kompetansen og teknologien fra petroleumsindustrien kommer til å bli enormt viktig i den omstillingen vi skal gjennom. Setter vi en sluttdato nå, kaster vi vrak på viktige ingredienser i det grønne skiftet, skriver Nikolai Astrup, i et svar til MDGs Rasmus Hansson. Foto: Trond Solberg/Mattis Sandblad

Debatt

Tenker du grønt, må du stemme blått

Klimadebatten kan ikke ta som utgangspunkt at det eneste saliggjørende er å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Vi må også ha en debatt om hva som er kostnadseffektive og gode klimatiltak.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Rasmus Hansson (MDG) skriver i VG 9. august at statsministeren i Norge må ta personlig ansvar for dødelig ekstremvær på grunn av norsk oljepolitikk. Jeg mener alle politikere må ta ansvar for å kutte utslippene betydelig, og bidra til å løse vår tids største utfordring. Men det er helt urimelig å mene at den eneste måten å ta ansvar på, er å følge MDGs oppskrift. Noen av oss vil mene at MDGs politikk er en omvei til lavutslippssamfunnet, og en snarvei til et fattigere Norge, noe som vil gjøre oss dårligere i stand til å bidra til det grønne skiftet både her hjemme og i resten av verden.

Klimapolitikken er ikke et Norgesmesterskap, men en global dugnad der alle må bidra. Norge skal definitivt gjøre sin del av jobben både hjemme og ute. De siste årene er det gjennomført et taktskifte i klimapolitikken. Utslippene har gått ned fem år på rad, og vi har lagt frem en forpliktende og ambisiøs klimaplan som vil bidra til at vi når målene vi har satt oss om kutt på 50-55 prosent innen 2030. Vi har også fremmet en klimalov, der målet om 90-95 prosent kutt i utslippene innen 2050 er lovfestet.

Samtidig må vi forholde oss til den globale virkeligheten vi lever i. Norsk oljeproduksjon er halvert siden toppen for 20 år siden, og det er vanskelig å finne spor av at dette har bidratt til lavere utslipp globalt. Oljemarkedet har endret seg fundamentalt, ikke minst som en følge av skiferoljeproduksjon. USA har gått fra å være nettoimportør til å bli nettoeksportør. Saudi-Arabia og andre OPEC-land holder nå igjen store volum for å stabilisere prisene.

I en verden som flommer over av olje, er det lite som tyder på at det vil ha noen betydning at ett enkelt land holder igjen på produksjonen. Så lenge det er etterspørsel, vil det finnes et tilbud av olje, enten det kommer herfra eller derfra.

les også MDG-Hansson: – Vi trenger ledere som erkjenner at de faktisk har personlig ansvar!

Derfor er spørsmålet om tiltak på tilbudssiden i ett enkelt land er effektivt og regningssvarende. Jeg vil mene nei, særlig sett opp mot tiltak på etterspørselssiden som vil bidra til langt mer fundamentale og varige endringer. Når USA har redusert utslippene betydelig de siste årene, så skyldes det at kull er erstattet av gass og fornybar energi. Ikke fordi det er politisk bestemt, men fordi alternativene er billigere og bedre. Når det grønne alternativet er det mest lønnsomme alternativet, starter en snøball å rulle som ikke lar seg stanse.

Derfor bør Rasmus Hansson stige ned fra sin høye hest og lytte til tidligere miljøvernminister Erik Solheim fra SV, som nå har meldt seg inn i MDG. Til DN 11. august sier Solheim at «markedet vil ta hånd om en sluttdato for oljen». Med andre ord: Oljealderen vil ta slutt før oljen. Men det forutsetter at vi utvikler og tar i bruk konkurransedyktige alternativer til fossil energi i alle sektorer. Og her skjer det mye. Og i motsetning til det Solheim synes å tro, leder Norge an i dette skiftet, og vi bruker alle verktøyene i verktøykassen, både forbud, avgifter, tilskudd, reguleringer og innkjøpspolitikk for å skyte fart i omstillingen.

les også Destruktiv klimadebatt

Fyring med fossil olje er nå forbudt. Norge er det landet i verden som har kommet lengst i omstillingen av transportsektoren, enten vi snakker om personbiler eller ferjer. Vi bruker innkjøpspolitikken til å innføre krav om nullutslipp for alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser som kjøpes inn i offentlig sektor. Vi bruker tilskudd fra Enova og miljøprogrammet i Innovasjon Norge til å skyte fart i omstillingen i bedriftene, og blant transportørene. Nylig lanserte vi et nytt program for hydrogen, og havvind skyter fart.

Spiller vi kortene våre riktig blir ikke omstillingen slutten på noe godt. Den kan like gjerne bli starten på noe bedre. De siste årene har det blitt investert titalls milliarder kroner i fremtidsnæringer og ny teknologi, og det er satt nye rekorder i antall børsnoteringer innenfor ESG-segmentet. Bedriftene ser skriften på veggen. Kvotemarkedet i EU, som Norge er en del av, strammes til hvert eneste år. CO2-avgiften skal opp. Forbrukernes adferd endres. Ny teknologi må utvikles. Og staten stiller opp med kraftfulle virkemidler. Nå er det planlagt tre store batterifabrikker i Norge. Fordi vi har ingrediensene som skal til; vi har grønn kraft, fagkompetanse og gode rammevilkår.

Kompetansen og teknologien fra petroleumsindustrien kommer til å bli enormt viktig i den omstillingen vi skal gjennom. Setter vi en sluttdato nå, kaster vi vrak på viktige ingredienser i det grønne skiftet. Klimaeffekten av en sluttdato er høyst diskutabel, men effekten på norsk økonomi svært stor. Samtidig er det nok mange i oljenæringen som regner ganske hardt om dagen.

les også Kode rød

Nye felt vi finner i dag – enten det er gass eller olje eller begge deler – vil ikke øke produksjonen i Norge, men dempe fallet som uansett kommer. Men de må være regningssvarende i en tid der adferd endres, teknologi utvikles, CO2-kvotene reduseres og avgiftene økes. Dette bildet er godt kjent for oljeselskaper som skal fatte investeringsbeslutninger på norsk sokkel, og vil ha betydning for hvilke felt som bygges ut og hva som utvinnes.

Vi som er politikere i dag har et stort ansvar for hvordan fremtiden blir. Spiller vi kortene våre riktig kan klimapolitikken både redusere utslipp og gi Norge nye arbeidsplasser og grønne industrieventyr. Men da må de som tenker grønt, stemme blått.