Tilliten til Biden faller

Av Per Olav Ødegård

– Amerika er tilbake, erklærte Joe Biden triumferende tidligere i sommer. Han lovet å reparere skader som Donald Trump hadde påført samholdet i den vestlige allianse.

Nå er det Bidens omdømme som trenger akutt pleie. Omdømmet har fått en alvorlig knekk på grunn av Afghanistan. Han fremsto svak og uforberedt på et område hvor det var ventet at han skulle vise styrke og erfaring.

Biden ville vise at han hadde all den kompetanse og kunnskap om utenrikspolitikk som Trump manglet. Fallhøyden ble stor.

For første gang i hans korte presidenttid er det nå færre enn 50 prosent av amerikanerne som synes han gjør en god jobb, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålingene. I nederlagets time er det få i Washington, D.C. som forsvarer Bidens sørgelige exit fra Afghanistan.

Kritikken kommer også fra europeiske hovedsteder. Kan Europa stole på at USA ivaretar deres sikkerhet? Eller må Europa ta større ansvar, og bli mindre avhengige av USA? De ble med til Afghanistan for å kjempe på amerikanernes side. Dette er et bittert farvel, også for USAs allierte.

Biden forsøker å drive skadekontroll. I et intervju med ABC i forrige uke sa presidenten at USAs forpliktelser til allierte er helt annerledes enn USAs forhold til Afghanistan. Biden sa at USA har “en hellig forpliktelse” til å svare hvis noe skulle angripe en NATO-alliert:

– Det samme gjelder Japan, det samme med Sør-Korea, det samme med Taiwan.

Var det en forsnakkelse å inkludere Taiwan i denne gruppen av land? En talsperson for Biden-administrasjonen måtte senere presisere at USA ikke har endret politikk i forhold til Taiwan. Det er en linje som kalles “strategisk tvetydighet”.

USA støtter Taiwan, politisk og militært, dog uten formelt å anerkjenne øystaten. Det finnes heller ingen avtale som forplikter USA til å forsvare Taiwan, hvis de blir angrepet militært.

Kinesiske medier har pekt på USAs fadese i Afghanistan som et tegn på at amerikanerne ikke vil komme Taiwan til unnsetning i en krise. Kommunistpartiet fastholder at Taiwan er en del av Kina og at det må skje en gjenforening.

Ikke bare vil Kina fylle det maktvakuum som oppstår når USA forlater Afghanistan. Kina bruker USAs nederlag for alt det er verdt: USAs løfter overfor andre land er ikke troverdige. Amerikanske forsøk på nasjonsbygging vil alltid mislykkes.

På en rundreise i Sørøst-Asia forsøker visepresident Kamala Harris å drive brannslukking. Harris vil forsikre både allierte og handelspartnere i regionen om at USA er til å stole på. Og at USA står på deres side mot et stadig mer selvhevdende Kina. I Singapore sa Harris at Kina fortsetter å skremme og presse, og gjøre krav på brorparten av Sør-Kinahavet.

– Deres handlinger fortsetter å undergrave en regelstyrt verdensorden og truer andre lands suverenitet, sa Harris.

Biden mener, i likhet med sine to siste forgjengere, at utviklingen i det østlige Asia er avgjørende for USAs fremtid. Kina er USAs største utfordrer i det 21. århundre, økonomisk, politisk, og i økende grad, også militært. At USA i sterkere grad fokuserer mot Østen har lenge bekymret europeere. Det samme gjør det autoritære Kinas sterke vekst.

De tyske kristeligdemokratenes kanslerkandidat, Armin Laschet, beskrev sluttspillet i Afghanistan som den største fiasko NATO har opplevd siden alliansen ble stiftet. EU utenrikssjef, Josep Borrell, beskriver det som en katastrofe for afghanerne, vestlige verdier og troverdigheten.

Det har vært opphetede debatter i det britiske underhuset. Lederen for utenrikskomiteen i parlamentet, konservative Tom Tugendhat sa at erfaringene fra Afghanistan bør få konsekvenser for hvordan britene samarbeider med USA om fremtidige sikkerhetsoperasjoner. Gjensidig avhengig må ikke bety over-avhengighet, sa han.

Europa er avhengig av det transatlantiske samarbeidet og av USAs sikkerhetsgaranti. Europa står ikke sikkerhetspolitiske trygt på egne ben. USA bruker mer på forsvaret enn de samlede forsvarsutgiftene for de elleve neste land på verdens-rangeringen.

Da Biden overtok ansvaret var det for lengst klart at krigen i Afghanistan var tapt for USA og de allierte. De allierte undertegnet vedtaket i NATO om å avslutte oppdraget i Afghanistan. Et stort flertall av amerikanere ønsket exit fra Afghanistan.

Det samme krevde mange av Bidens politiske motstandere på hjemmebane. Det fritar uansett ikke Biden for ansvar. Det ble begått alvorlige feilvurderinger, også i krigens 11. time. Det ble et kaotisk tilbaketog fra Kabul. Det skjedde på Bidens vakt.

Bidens plan var å samle demokratiene i en sterkere front, for å motstå press fra både Russland og Kina. Etter Afghanistan bør den vestlige allianse fokusere på det som forener: Et troverdig forsvar, cybersikkerhet, mer motstandsdyktige samfunn og kamp mot desinformasjon.

Skaden trenger ikke være uopprettelig, hverken for Bidens omdømme eller USAs anseelse. Men Biden har en stor jobb å gjøre for å gjenopprette tillit.

