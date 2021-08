FEIL TERNINGKAST? – Boken «Blodsbror» er ikke bare en viktig skildring av hva som skjedde på den innerste scenen innen norsk kunst og kultur, skriver Einar Schwaiger, d.y. Foto: Rodrigo Freitas

Debatt

Terningkast to til VGs anmelder

I motsetning til hva VGs anmelder hevder, er Per Heimlys bok om vennskapet med Ari Behn verken spekulativ, særlig utleverende eller skandalepreget.

Publisert: Nå nettopp

EINAR SCHWAIGER, D.Y.

I VG-anmelder Sindre Hovdenakks anmeldelse av Per Heimly og Jo Johnsen bok «Blodsbror. Historien om Ari Behn og Per Heimly» skriver han:

«Uinteressant, perspektivløs og selvmedlidende bok» og «Per Heimly har valgt å gjengi en rekke sms- eller messenger meldinger mellom ham selv og Ari Behn. Håper ikke min egen bestevenn hadde gjort det samme mot meg».

For å starte med det siste først – jeg er enig, Hovdenakk – hvis din bestevenn skriver minneord over ditt liv, så la oss håpe vedkommende ikke opptrer så nedlatende som deg. Du regelrett diskonterer en hyllest av livet til Ari Behn med forutinntatte og arrogante beskrivelser.

Den som er perspektivløs her, er jo ironisk nok Hovdenakk.

Det er fristende å dra parallellen til hvite, gamle menn som pusher 60. Hovdenakk (som selv er forfatter og snart fyller 60) liker jo å utgi bøker om denne generasjonen menn. Interessant nok er det denne gruppen som ofte mislikte alt Ari sa og gjorde.

Undertegnede kjente Ari godt i nesten 20 år og observerte på nært hold hvordan folk gradvis endret en forutinntatt holdning til ham over til respekt, forståelse, og selvidentifisering. Ari traff en nerve i folk. Den eneste gruppen i samfunnet som fortsatt tviholdt på et slags hat ovenfor Ari var nettopp eldre, sinte menn.

I motsetning til hva VGs anmelder hevder, er boken verken spekulativ, særlig utleverende eller skandalepreget.

Boken er først og fremst en beskrivelse av et langt vennskap, men kanskje viktigst, så er den et usminket portrett av en mann og et miljø hvis betydning de siste 20 årene antagelig er blitt betydelig underkjent i norsk kulturliv.

I ettertid kan man vanskelig argumentere imot at det Ari, Per, Jon Håtun, Bertrand Besigye og de øvrige medlemmene av Den nye vinen skapte på 90-tallet, var med på å forme utviklingen av norsk kunst- og kulturliv til langt utpå 2000 tallet.

De har skapt litteratur, kunst, musikk, kultur som både har vunnet priser og høstet internasjonal annerkjennelse. De har vært motivatorer og forbilder for en rekke kunstnere, og jeg har personlig møtt både kjente og ukjente forfattere, malere og fotografer som har fortalt at deres karrierer sannsynligvis ikke hadde eksistert hvis det ikke hadde vært for den veien som ble meislet frem av disse kulturpersonlighetene.

Boken «Blodsbror» er ikke bare en viktig skildring av hva som skjedde på den innerste scenen innen norsk kunst og kultur, men den er også viktig fordi historien om Ari – en av vår tids store forfattere og kunstnere – endte så tragisk som den gjorde.

At en av landets fremste fotografer i over to tiår har dokumentert en betydelig del av Aris Behns liv i bilder, og komplettert dette med ærlige beskrivelser av hvordan de ærgjerrig bygget sine liv og karrierer, er relativt unikt. Boken gir leseren et usminket innblikk i livet til en mann som både skapte, påvirket og endret svært mye mens han levde.

Og: Det er greit å merke seg at Cathrine Krøger i kulturavisen Dagbladet ga boken terningkast 5.

– –

(Forfatteren var manager for Per Heimly i perioden 2010 - 2013, red.anm.)