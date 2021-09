Kommentar

Renteheving – godt nytt for Norge

Av Shazia Majid

MOT NORMALEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen har økt styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent.

Norges Bank hever renten for første gang på to år. Det er ingen grunn til panikk. Snarere tvert imot.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For en vanlig borger oppleves det sjeldent som godt nytt at boliglånsrenten går opp. Samtidig som strømprisene når nye høyder.

Det betyr økte levekostnader og at man må kutte i annet forbruk for å kunne betale regningene. Noen husholdninger vil ikke tåle kombinasjonen.

Men med torsdagens renteheving er det viktig å huske én ting: Vi har aldri betalt mindre for å låne penger til boligen. Renten måtte opp. Null i rente er ikke normalt. Det er et sykdomstegn.

Kanskje ikke for enhvers personlige økonomi, men for landets økonomi.

Null prosent i rente

Da Norges Bank satte ned renten til null prosent i mai i fjor, hadde det aldri skjedd før. Det vitnet om en krise uten sidestykke. Krisen var pandemien.

I dagene etter at Norge stengte ned ble styringsrenten redusert to ganger. Så kom siste og endelige nedsettelse i mai.

Det var ikke mer Norges Bank kunne gjøre for en norsk økonomi som blødde. I likhet med økonomier verden over.

I mars i fjor sto man og så rett ned i en avgrunn. Frykten var en bolig-kollaps, en arbeidsledighet som satte seg, mens oljeprisene falt og kronen ble svekket.

Norges Bank kunne ikke dempe hele fallet, men gjorde det de kunne. En rente på null prosent var siste verktøyet i kassen.

Krisen er over

I dag har Norges Bank signalisert at krisen er over. Vi har kommet ut av tunnelen. Rentehevingen er et sunnhetstegn.

Men det aller viktigste: Dagens renteheving er ikke den siste.

Norges Bank spår fire nye renteøkninger innen ett år. Det er spådd en styringsrente på 1,75 prosent mot slutten av 2024.

Når sentralbanken hever styringsrenten følger som regel bankene etter. Men denne gangen vil de antagelig vente til neste renteheving, som er forespeilet i desember.

Det er alltid vanskelig å være den første banken som setter opp renten for sine kunder.

Vil merkes på lommeboken

Det gir vanlige husholdninger en viss tid til å forberede seg på å stramme litt inn.

For det er klart at det vil merkes på lommeboken. Noen vil merke det langt mer enn andre. Dette er gjerne grupper som ble hardest rammet under pandemien.

Men for de aller fleste vil dette gå bra. Og det kan vi takke boliglånsforskriften for.

Den sørger for at ingen får lånt til over pipen, og i teorien skal alle tåle en renteoppgang på 5 prosent poeng. Vi er langt unna det tallet i overskuelig fremtid.

Solid buffer

Den viktigste grunnen til at nordmenn flest vil klare renteøkningen: De fleste av oss har aldri hatt mer penger på bok.

Lommebøkene til brorparten har blitt tykkere under pandemien. I mangel på tjenester å bruke penger på har nordmenn spart penger som aldri før.

Her finnes en uvanlig stor buffer som kan hjelpe mange tilbake til normale rentenivåer.

Rentehevingen vil også bidra til å kjøle ned boligmarkedet. Et boligmarked som ikke kollapset slik man fryktet, men snarere kokte mens pandemien sto på. Nå tror fagfolk at prisene antagelig vil flate ut.

Tilbake til normalen

For de som har stram økonomi og null buffer, kan det være en trøst at jobbene er på vei tilbake

Arbeidsledigheten er på vei ned. De fleste bransjer er tilbake til å produsere like mye av varer og tjenester som før pandemien.

Og med full gjenåpning rett rundt hjørnet vil også de bransjer som ikke har kunnet ta opp igjen virksomheten for fullt – gå tilbake til normal drift.

Arbeidsledigheten vil synke ytterligere, samtidig som forbruket vil øke. På tross av den svært moderate renteøkningen.

Strømprisene kan avgjøre

Det som dog kan endre Norges Bank sin rentebane, er de galopperende strømprisene.

Holder strømprisene seg på et veldig høyt nivå fremover, er det nærliggende å tro at sentralbanken vil være forsiktig med å sette opp renten for fort.

Det er viktig å opprettholde kjøpekraften til vanlige folk. Blir den personlige økonomien for stram, vil folk slutte å bruke penger, som igjen kan føre til en nedkjøling av den norske økonomien, og fare for økt arbeidsledighet.

Norge er friskmeldt

Med dagens renteheving er Norge en av de første landene i verden som setter opp renten.

Det kan virke rart, men er det ikke.

Norge er også av landene som har kommet først ut av coronakrisen. Ettersom andre land kommer seg over kneiken, vil også de antagelig følge opp med å sette opp styringsrenten.

Dagens renteheving kan sies å friskmelde Norge. Enn så lenge.

For symptomfriheten er skjør. Så lenge pandemien fortsatt herjer ute i verden og det er fare for at en ny virusmutasjon kan føre til nye nedstenginger.