EUROPAVENNLIG UNGDOM: – EU-spørsmålet er et generasjonsspørsmål. Og min generasjon er dypest sett europeere, skriver Ane Breivik.

Debatt

EU er et generasjonsspørsmål

Jeg har vokst opp i et Europa uten landegrenser og uten krig. Det er unntaket heller enn regelen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ANE BREIVIK, leder i Unge Venstre

Seks måneder har gått siden Russland invaderte Ukraina. Seks måneder har gått siden en av verdens største militærmakter invaderte et fredelig, demokratisk naboland.

I nyere tid er Putins angrepskrig oppsiktsvekkende og foruroligende. Men ser vi historien på vårt kontinent over en lengre tidslinje, faller det inn i tendensen.

For vårt Europa har opplevd to ødeleggende verdenskriger. Vårt Europa har vært smadret, sønderknust. Fred er unntaket heller enn regelen, her i Europa.

Og med den pågående krigen i Ukraina, er det sannelig på tide at Norge avklarer sin rolle overfor Europa.

Alt for lenge har vi stått på sidelinjen mens de andre landene bestemmer over vår fremtid. Men krigen i Ukraina må få større følger enn våpendonasjoner og bistand.

I en verden med stormaktsspill, autoritære regimer og kaos, er det på tide at Norge allierer seg med landene vi deler interesser med. Det er demokratiene i Europa.

En tysk politiker sa det godt for noen år siden: «Europa er mer enn EU. Men uten EU er Europa ingenting.»

For med EU har tidligere slagmarker blitt til studiesteder. Skyttergraver har blitt til forhandlingsbord.

I dag er europeiske borgere, takket være EU-samarbeidet, frie til å flytte, jobbe, studere og pensjonere seg uavhengig av hvor de bor eller ble født.

Frihetene som EU garanterer, de gjelder begge veier og bidrar samlet sett til et Europa preget av frihet til enkeltmennesker, heller enn statlige begrensninger.

Disse frihetene har vi levd med helt siden EØS-avtalen ble undertegnet. Vi har levd med disse frihetene i 28 år. Og da er det jo en selvfølge at 43 prosent av unge mellom 18 og 30 er positive til norsk EU-medlemskap.

For vår generasjon har vokst opp med annet Europa enn våre foreldre. Et Europa der vi bygger broer heller enn murer.

Selv har jeg studert i Maastricht. Vennene mine har studert i Barcelona og Cardiff. I Berlin og Paris. Vi har hatt friheten og mobiliteten til å reise rundt i vårt Europa uten å vise pass, uten å søke visum, uten å unnskylde oss med annet enn at dette er Europa og vi er Europas borgere.

Vi har mottatt rause støtteordninger og stipender. Kun med bakgrunn i at vi tilhører dette fellesskapet. Europa.

Selvfølgelig er brorparten av min generasjon positive til mer internasjonalt samarbeid. Selvfølgelig vil vi at Norge skal ta større del i det europeiske samarbeidet. Dette er strukturene vi har nytt godt av gjennom alle våre år, takket være EU.

Og dette er strukturene som muliggjør klimakutt på storskala, som muliggjør regulering av big tech, som muliggjør overnasjonale løsninger i en verden preget av grenseoverskridende problemer. Der globalisering og teknologisk utvikling har gitt, men også tatt. Der vi må finne veien videre sammen, og der ingen kan stå alene.

Nasjonalisme var kanskje i vinden i 1994. Men i dag er vår verden så mye mer enn Norge. Selvfølgelig sier min generasjon ja til et historisk vellykket fredsprosjekt, slik EU er. Til frihet og solidaritet.

EU-spørsmålet er et generasjonsspørsmål. Og min generasjon er dypest sett europeere.