«NORSK»-DEBATTEN: – Det er et skifte i tiden som Abid Raja ikke ser. Og hvis han gjør det, så er den gåte for meg hvorfor han meldte seg på OL-grenen «norskhet» slik han gjorde denne uken, skriver Mala Wang-Naveen.

Mellom Birken og veden

Hadde norskhet vært en OL-gren hadde Abid Raja danket ut de aller fleste nordmenn.

MALA WANG-NAVEEN, forfatter

Utgangspunktet for tirsdagens debatt i NRK var en kommentar skrevet av Avisa Oslos debattredaktør, Fawad Ashraf, som nylig tok et oppgjør med sin egen jakt på norskhet og konkluderer med at han ikke ville kalle seg norsk lenger.

Det er en klok og personlig tekst som gir innsikt i tanker og følelser rundt tilhørighet og kompleksiteten i å være barn av innvandrere. Men det syntes ikke motdebattant Abid Raja var verdt å respektere. I stedet sporet han av en debatt som hadde et unikt anslag.

Det er sjelden jeg får telefoner og meldinger med ett og samme spørsmål. «Har du hørt den siste Karpe-platen?» Jeg har ikke bare hørt nyutgivelsen, jeg har ropt, sunget og grått til den. Den er et mesterverk som har gitt oss som er «annengenerasjons» et rom å være oss selv i.

Artistene Chirag og Magdi har gitt lyd til en hel generasjons følelser rundt identitet.

Uken etter utgivelsen fulgte «Debatten» på NRK, og jeg kjente på følelsen av at Abid Raja jobber altfor hardt for å innskrenke dette rommet.

I studio fikk vi se et menneskes eksistensielle opplevelse av identitet og tilhørighet bli utradert av floskler om Birken og karrieresuksess. Ifølge Abid Raja er det å ha nådd toppen som redaktør, lege eller varaordfører selve ur-beviset for inkludering og vellykkethet.

I egalitære Norge er dette et svakt bevis, men det fungerer bra om man hensikten var å avspore debatten til å handle om «dem og oss». Et forenklet og fordummet budskap vil først og fremst nå de nordmenn som allerede har en stereotyp oppfatning av hva som er en vellykket, integrert og brun nordmann.

Hvordan kan jeg vite at det er resultatet? Jo, Rajas egen FB-vegg er et bevis på at budskapet han fremmet i debatten først og fremst går rett hjem hos hvite nordmenn. De få som stikker hodet inn i dette kommentarfeltet for å påpeke at de forstår debattredaktøren er interessant nok minoriteter. Abid talte sitt lette budskap til menigheten sin, mens Fawad Ashraf forsøkte å åpne opp for noen nye tanker i gråsonen.

Det bringer meg til Karpes nye kritikerroste plate og hva den har til felles med det Avisa Oslos debattredaktør skriver om. I Klassekampen forklarer de to artistene at det har tatt dem tid å finne sin måte å fortelle sin historie på og at de har frigjort seg fra presset om å dekode budskapet for anmelderne.

I flere av låtene på det nye albumet rapper Chirag med indisk aksent, en aksent jeg selv har hørt folk rundt meg parodiere siden Peter Sellers surret rundt som dum inder i Hollywood-klassikeren «The Party». Hva skjer når de unge stjeler tilbake parodien? Jo, det samme som skjer når homofile kaller seg «homser», svarte kaller seg «niggers» og damer kaller seg «kjerringer». Man tar makten tilbake.

Karpes albumslipp og Fawad Ashrafs kommentar er derfor på en måte to komplimenterende uttrykk for det samme forsøket på å være kompromissløs. Interessant nok har de aller beste oppfølgingssakene til Ashrafs kommentar kommet fra journalister, programledere og kommentatorer med minoritetsbakgrunn. Mens den beste analysen jeg har lest av albumet til Karpe kommer fra Klassekampen-journalisten Yohan Shanmugaratnam.

Han skriver: «Foreldrene våre, som bare har jobbet og holdt kjeft, uten at noen har invitert dem til Dagsnytt 18 for å snakke om ytringsrommet eller noe annet. For dem, som prøver å forberede seg på å dø i et fremmed land, har den klissete kaken eller koppen med altfor søt te vært den billigste og raskeste billetten hjem.»

FULLROSES: Karpes nye plate er et mesterverk som har gitt oss som er «annengenerasjons» et rom å være oss selv i, skriver kronikkforfatteren.

Vi som er barn av innvandrere har en egen kompetanse på mangfoldet i livene våre, men Karpe, Ashraf og Yohan har tolket det for oss. Jeg har selv forsøkt å forstå det, for noen år tilbake var jeg med på å lage en dokumentarserie som vi kalte #JegErNorsk. Hensikten her var å belyse at man kan fylle den norske identiteten med ulikt innhold og at ikke alle definisjoner vil lede til konsensus. Vi trenger ikke konsensus i ett og alt.

I Fredrik Solvangs studio fikk vi kanskje også et innblikk i et generasjonsskille.

De eldste norskpakistanerne er er mer katolske enn Paven, mens de yngre er tryggere i sitt eget skinn og hakket mer globaliserte. De vedkjenner seg ikke at det har vært en 50 år lang kamp for å bli akseptert i Norge. Det er ikke deres historie. De ser på det som sin føderett å være mennesker på egne premisser og det respekterer jeg.

Faller man i unåde endrer nemlig ting seg fort, da opphører på magisk vis «norskhetsordningen». Jeg vet dette dessverre altfor godt fordi min søster en gang kom i skade for å formulere seg på en måte som kunne misforstås. På et blunk sluttet hun å være en norskfødt, sliten småbarnsmor oppdratt i en ganske liberal hindufamilie. I stedet ble hun fremstilt som en farlig og radikalisert muslim, uønsket i Norge og uthengt av høyrevridde nettsteder, politikere og komikere. Tilgivelsen ble først innvilget da hun fikk forklare seg på «Debatten» om hva hun egentlig hadde ment.

Jeg kan ta et eksempel til på hvordan man fratas identitet. I Karpe-låten «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» fikk daværende justisminister Anders Anundsen så ørene flagret. Tilbakeslaget var enormt og Karpe måtte forklare seg. I Aftenposten uttalte rapperen Chirag om debatten at «vi er alltid ikke nordmenn, og jævlig utakknemlige». Det fikk skribent Kjetil Rolness til å spisse sin evig sarkastiske penn og påpeke at to artister som er så suksessrike ikke må såres eller ignoreres. I tillegg hadde han i Ullevål Hageby laget en støttegruppe for Chirag og Magdi.

Jeg kan ta på meg rollen som tolk her. Rolness mener altså at artistenes sutring var klein, og presiserte at de hadde ytringsfrihet i Norge og ikke var utsatte forfattere fra Bangladesh. Ingen gråsoner her heller.

Jeg vil ikke diskutere Rolness sin mangfoldskompetanse, men med tiden har de fleste balanserte og lytteverdige stemmer forlatt kommentarfeltet hans på Facebook. Men ingen har forlatt Karpe. Tvert imot, denne sommeren kommer flere tusen kids til å strømme til Spektrum for å synge:

Hva varer evig, yara

Penger og plastplanter

Hva skal du ta med deg, yara

Når lufta går ut av lungene dine

Det er et skifte i tiden Abid Raja ikke ser. Og hvis han gjør det, så er den gåte for meg hvorfor han meldte seg på OL-grenen «norskhet» slik han gjorde denne uken.

Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og gjengis lett redigert her med tillatelse.