Stoltenberg inn i urolig farvann

Av Hanne Skartveit

Jens Stoltenberg må som sentralbanksjef håndtere en stadig mer usikker verden. Hans politiske bakgrunn og erfaring kan være en styrke, når det blåser opp i verdensøkonomien.

For nå ser verdensøkonomien ut til å ta en ny brå sving. Lenge vedtatte sannheter kan stå for fall. I USA er det en inflasjon som ingen har sett maken til på flere tiår. Også her hjemme er prisveksten høyere enn på lenge. Inflasjonsspøkelset er brått tilbake. Det kan bli dyrt – for oss alle.

Vi har flere generasjoner unge voksne i Norge som aldri har opplevd annet enn lave renter, og gode økonomiske tider. Som har lånt fire og fem ganger inntekten sin for å kjøpe et sted å bo. De fleste av oss som husker 80-tallet, sist renten skjøt i været, har venner som gikk på en smell. Mange av dem brukte flere tiår på å betale ned gjeld etter å ha kjøpt dyre boliger, som de måtte selge med store tap.

Uavhengig – ikke upolitisk

Mye av det sentralbanken holder på med, er politikk. Hvor høy renten skal være, griper rett inn i folks privatøkonomi. Det har fordelingspolitiske konsekvenser. Hvor mye penger banken trykker, får stor betydning for hvor mye prisene øker. Også det påvirker hvem som blir rikere og hvem som blir fattigere i et samfunn.

Norges Bank skal være uavhengig. Men den blir aldri upolitisk. De som i debatten gir inntrykk av at det sentralbanken holder på med, kun handler om fagøkonomiske vurderinger, har hverken forstått økonomi eller politikk. For sentralbanken har innflytelse på hvordan landets økonomi styres. Selvfølgelig. Oppgaven er beskrevet ganske bredt. Sentralbanken skal nå fastsatte mål, men har stort rom for skjønn når den skal velge hvordan målene skal nås.

Mange har i debatten om ny sentralbanksjef uttalt seg som om Norges Banks uavhengighet er absolutt. Og som om Norges Bank er, og har vært, fullstendig uavhengig siden den ble grunnlagt for mer enn to hundre år siden. Slik er det ikke. I perioder har uavhengigheten stått sterkt. I andre perioder har banken måttet føye seg etter politiske myndigheter. Både Norges Bank her hjemme, og sentralbanker i andre land.

En mark er en mark

Sentralbanken i Tyskland er trolig en av verdens sterkeste og mest uavhengige. Selv den ble overkjørt, i spørsmålet om hvorvidt en mark skulle være en mark etter sammenslåingen av det gamle Øst- og Vest-Tyskland. Banken advarte. Men politikerne skar igjennom. Politiske hensyn veide tyngre enn de fagøkonomiske vurderingene.

Flere av Europas sentralbanker var også svært skeptiske til innføringen av euroen. Igjen vant politikerne over sentralbanksjefene. Det finnes mange slike eksempler. Og slik må det være. Vi kan ikke ha institusjoner i et demokratisk samfunn som er fullstendig frikoblet folkevalgt kontroll. Det må være en balanse mellom en sterk sentralbank med høy tillit og integritet på den ene siden, og på den andre siden et politisk system som kjenner og forstår grensene for når banken må få operere fritt, og når politikerne bør involvere seg.

Finanskrisen 2008

I Norge har dette, i hvert fall i nyere tid, som regel gått smertefritt for seg. De ytterst få gangene regjeringen og Norges Bank har måttet jobbe tett sammen, har det skjedd i gjensidig forståelse, og med felles mål.

Svein Gjedrem spilte en viktig rolle da han som sentralbanksjef under finanskrisen i 2008 bidro til å redde bankene fra et internasjonalt finansmarked som hadde frosset.

Det beste eksemplet er finanskrisen i 2008. Hele vårt banksystem sto i fare. Daværende sentralbanksjef Svein Gjedrem, finansminister Kristin Halvorsen (SV) og statsminister Jens Stoltenberg reddet både bankene og norsk økonomi gjennom stormen. De utstedte blant annet det såkalte Gullkortet, som sikret norske banker penger i et internasjonalt finansmarked som hadde frosset til is.

Svein Gjedrem spilte en avgjørende rolle den gangen, i 2008. Det betyr noe hvem som er sentralbanksjef i Norge. Særlig i krisetider. Det er ikke i hverdagen en sentralbanksjef viser hva hun eller han er god for. Det er når det brenner.

Ville vært en skandale

Med Jens Stoltenberg får Norges Bank en sentralbanksjef som også kan politikk. Det er godt nytt. De kommende årene kan forståelse for økonomi og samfunn, og kunnskap om internasjonale forhold, være vel så viktig som dybdekunnskap om avanserte økonomiske modeller.

Politikk betyr ikke i denne sammenheng partipolitikk. Da Stoltenberg møtte pressen via skjerm fra Brussel etter utnevnelsen i går, understreket han at han i sine mange stillinger, blant annet som statsminister og finansminister, alltid hadde vært svært bevisst sin rolle. Både i møte med nære venner, og i andre relasjoner. Slik alle med makt må være bevisst rollen de har, og ansvaret som følger med. Det handler om integritet, om tillit og troverdighet.

Og det handler om å være profesjonell. Om å ikke ta utenforliggende hensyn. I Stoltenbergs tilfelle: Om han setter Aps interesser foran hensynet til sentralbanken og norsk økonomi. Jeg tror det er få, selv blant de mest kritiske politikerne, som egentlig tror at Stoltenberg blir Aps forlengede arm inn i Norges Bank. Hans politiske tilhørighet er også vel kjent. Det er ikke snakk om skjulte bindinger. Skulle han operere på vegne av Ap, ville det vært en skandale som ødela for ham selv, for Norges Bank, og for partiet.

Kan gå på en smell

Norges Banks uavhengighet er solid forankret i lovverket. I den nye sentralbankloven fra 2019, er den ytterligere styrket. Det er vanskelig å se for seg at denne uavhengigheten blir svekket gjennom Stoltenbergs inntreden i banken.

Det er jobben som styreleder for Oljefondet som er den tyngste delen av stillingen som sentralbanksjef. Den internasjonale situasjonen er mer spent enn på lenge. Aksjemarkedene kan rase. Oljefondet kan gå på en skikkelig smell. Det eneste vi vet, er at vi vil bli utfordret på måter vi knapt kan se for oss i dag.

Da trenger vi en sentralbanksjef som har stått i stormer før. Når krisen kommer, kan vi alltid håpe på det beste. Men vi må være forberedt på det verste.