ALTERNATIVT TOG: – En gruppe modige aktivister gikk likevel sammen om å møtes. Først trosset mange rådet fra politiet og gikk i parade.

Debatt

Vi må tas med på råd

Politiet satte oss i den umulige situasjonen å lytte til dem, eller være ansvarlige om noe skulle skje. Vi måtte avlyse pride, men politiet hjalp oss ikke til å føle oss tryggere.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGE ALEXANDER GJESTVANG, leder FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Det har gått to uker siden det ble skutt mot oss. Siden da har vi fått vite navnene på mange av de som er såret og de to som ble drept. Vi sørger med familiene, og vi sørger i vår skeive familie.

Vi skulle gått i parade, men paraden ble i stedet en slags grotesk digital synlighetskampanje, der alle skeive hadde den samme statusen på Facebook: «Jeg er trygg». Bortsett fra noen få som var stille.

Så gikk politiet ut og sa at vi ikke var trygge. Det visste vi egentlig. Å være trygg den dagen betydde bare at vi ikke var skutt. Men vi var ikke trygge nok til at politiet lot oss gjennomføre paraden.

Så ble minnemarkeringen anbefalt avlyst. Politiet satte oss i den umulige situasjonen å lytte til dem, eller være ansvarlige om noe skulle skje.

Vi måtte avlyse, men politiet hjalp oss ikke til å føle oss tryggere. De forsto ikke hvilken gruppe de skulle møte, og de forsto ikke hva vi trengte.

Vi trengte å kjenne at sikkerheten vår ble prioritert, som at vi var like mye verdt å beskytte som en landskamp i fotball eller en rockefestival på Ekebergsletta, og vi behøvde å vite at politiet tok vår sikkerhet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet på alvor.

Det klarte de ikke.

Les også Vi står sammen mot hat Vi står sammen mot ondskapen som førte til at to personer ble drept, 21 skadet og mange flere ble berørt, natt til…

En gruppe modige aktivister gikk likevel sammen om å møtes. Først trosset mange rådet til politiet og gikk i parade den 25. juni.

Så var vi mange som samlet oss på Rådhusplassen i Oslo, der flere sto frem med appeller.

Jeg vil takke Salam, Skeiv verden, PKI, Steatornis, SLM og alle enkeltpersoner som har turt å stå frem på våre vegne de siste dagene. Det har krevd mye styrke, og har betydd mye for vårt miljø.

Alle skeive organisasjoner og miljøer har jobbet intenst med å ivareta våre folk etter hendelsene. Det er en jobb vi kommer til å fortsette med i årene som kommer. Nå trenger vi hjelp fra flere til å ta vare på våre.

Men for å kunne hjelpe oss må dere forstå hvem vi er og hvor vi står.

Da det ble skutt mot oss natt til lørdag den 25. juni ble vi ikke overrasket.

De siste månedene har vært et crescendo av hat i aviser. Vi er blitt dehumanisert både ved at vår eksistens og våre liv blir kalt en ideologi, og ved at de av oss som er trans blir sammenlignet med dyr.

Medier og kommentarfelt syder over av personer som setter seg selv i en posisjon der de har rett til å mene hvem som skal få lov til å eksistere og hvem som ikke skal.

Som mener at de, i kraft av å være trygt plantet i majoriteten, kan bestemme hva som er grensene for å være annerledes.

Vi får lov å gå i parade, men ikke i lakk og lær. Vi får lov å være trans, men bare hvis vi er voksne. Vi skal tåle at folk diskuterer eksistensen vår, vi skal tåle hundrevis av anklager om grooming og pedofili, vi skal tåle å bli konstant påminnet at vi ikke er i posisjon til å definere oss selv, og at storsamfunnet når som helst kan snu i sin aksept av oss.

Les også Har ikke med rasisme å gjøre To masseskytinger i Norden på litt over en uke skaper frykt og uro. Men hvorfor kalles det ene terrorangrep og det andre…

Ingen av oss har noen gang følt oss helt trygge, men noen av oss har mekanismer for å gjøre oss tryggere.

Vi slipper automatisk kjærestens hånd i møte med en gjeng fulle menn på gaten. Vi lar være å snakke om familien i lunsjrommet på jobb, og vi lar regnbueeffektene ligge hjemme når det ikke er pride.

Noen av oss har ikke den muligheten. Å ha en brun eller svart kropp, å ha en transkropp, å ha en kropp som er normbrytende og synlig skeiv gjør at du aldri kan være helt trygg, fordi for noen av oss er ikke synlighet et valg, heller ikke i møte med de som hater.

Når vi nå skal starte på etterarbeidet etter disse hendelsene trenger vi at myndighetene forstår hvilken gruppe de skal møte.

Det er derfor jeg forteller dette om oss. Vi kommer til å trenge ettervern og psykisk helsehjelp, men den må gis oss på våre premisser.

De som kommer til å trenge hjelp nå og i tiden fremover er en svært mangfoldig gruppe, og vil ha forskjellige behov for oppfølgning.

Blant oss er folk med lite kontaktnettverk, folk som bor på institusjoner der de ikke har mulighet til å være åpne eller har familier og miljøer der de ikke kan eller vil være åpne. Blant oss er folk som har gjennomlevd lignende traumer tidligere, på Utøya eller før de kom til Norge.

Og en stor andel av vår målgruppe, blant dem transpersoner, personer som selger sex og ratifiserte, har ikke tillit til myndighetene og helsevesenet fordi de opplever å bli mistenkeliggjort og hindret fra tilgang til hjelp. Noen av oss er både muslimer og skeive.

Vi må passe på at vi når alle som trenger hjelp, og særlig de som er spesielt utsatt. Denne hjelpen må skje på de berørtes og pårørendes vilkår.

Det innebærer at vi tas med på råd når tilbudene skal utvikles. Det innebærer også at vi får muligheten til å lage våre egne tilbud, fordi vi kjenner våre folk best.

Da må politiet gjøre en innsats for sikkerheten vår slik at vi kan møtes, og vi må få midler og ressurser til å drive vår kamp på våre premisser.

Det betyr at vi trenger en anerkjennelse av hele bredden av den skeive bevegelsen i form av støtte og en reell mulighet til innflytelse.

Samfunnet trenger nå at bredden i fortellingene våre kommer frem. Til nå har mange majoritetsskeives stemmer kommet frem i mediene.

Men det er også forskjell på hvor utsatte vi er. Jeg er relativt trygg når jeg skriver denne kronikken.

Hadde jeg vært muslim, kvinne, transperson eller hatt en funksjonsvariasjon er sannsynligheten mye større for at jeg ville møtt hat i kommentarfelt og innboks.

Vi trenger at dere forstår hvem dere intervjuer, hvem dere ber dele historier og hvem dere ber stille opp og være synlige. Dere må beskytte oss med ord.

Om ikke kommer fortellingen etter denne hendelsen til å mangle viktige brikker.