Vi skulle ikke holdt TV-stjernens romanse hemmelig

Av Astrid Meland

VAR TV2S ANSIKT UTAD: Karianne Solbrække hadde jobbet i flere redaksjoner før hun ble ansatt i TV2. Der ble hun profilert krimreporter. Bildet er fra 2004.

TV2-reporteren hadde et forhold til en av Norges verste kriminelle. Men norsk presse avslørte ikke navnet hennes.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar.

Hun var profilert. Karianne Solbrække var tidlig på 2000-tallet en av Norges få kvinnelige krimjournalister. Hun dukket inn i mørke, voldelige miljøer og fikk ut den ene stjernesaken etter den andre.

Da trenger man kilder man kan få opplysninger av. Også kriminelle.

Og en av dem hun møtte som journalist, var Arfan Bhatti. De to ble kjent i mars 2006. Han var gjengkriminell. Historien vil ha det til at han ble med i Young Guns alt som trettenåring.

TERRORTILTALT: Arfhan Bhatti med forsvarer John Christian Elden i tingretten i 2008. Han ble frikjent for tiltalepunktet om terrorplanegging, men dømt for synagogeskyting. De sakkyndige mente han hadde dyssosial personlighetsforstyrrelse.

De to innledet et romantisk forhold. Hun kalte han Irfan. Som de som kjenner ham, gjør.

Forholdet varte frem til han ble pågrepet og siktet i det som den gang ble omtalt som Norges første terrorsak, nemlig skuddene mot synagogen natt til søndag 17. september 2006.

At det var Norges mest kjente krimreporter som var sammen med han som skulle bli Norges mest kjente kriminelle, har vært holdt skjult av etablert presse frem til nå. Men denne uken avslørte Aftenposten Solbrækkes navn.

På den tiden dekket hun NOKAS-saken. Hun snakket med Bhatti like før og etter skytingen.

Hun er i dag nyhetsredaktør i TV2. Det har gått 16 år.

Først nå onsdag avklarte TV2 at Solbrække ikke skal ha noe med dekningen av Bhatti å gjøre, etter at hun ba om det selv.

Det kunne vært avklart tidligere.

NAVNET BLE KJENT: Karianne Solbrækkes navn kom frem i det første fengslingsmøtet i 2006 etter synagogeskytingen. Advokat Arild Holden representerte Bhatti.

PST visste om forholdet den gangen. De hadde romavlyttet Bhatti siden juni det året. De fulgte med på samtalene deres.

Da Bhatti to dager etter synagogeskytingen ble pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling, fikk også pressen vite om forholdet. For i fengslingsmøtet oppga politiet navnet hennes.

Men storparten av pressen holdt navnet hemmelig.

Det var en diskusjon også den gang. Profilerte pressefolk, som Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund, gikk imot at hun skulle bli identifisert fordi det ville være en stor belastning for henne.

TV2 argumenterte også imot identifisering, og opplyste at den ansatte var sykmeldt. Bernt Olufsen, som da var sjefredaktør i VG, begrunnet anonymiseringen med at hun verken var siktet eller mistenkt i saken.

– Det er ikke påpekt integritetsmessige problemer i forhold til hennes rolle i TV 2 og i denne saken, sa Olufsen.

Internt i TV2 ble det selvsagt oppvask. Solbrække, som hadde vært deres krimansikt utad, ble etter permisjon satt til andre oppgaver i organisasjonen.

MÅTTE I VITNEBOKSEN I 2008: Karianne Solbrække på vei ut fra Oslo tingrett etter at hun hadde forklart seg i Arfan Bhatti-saken. Hun forlot rettslokalet via garasjeinngangen etter at hun var ferdig med sin forklaring.

Hun kom tilbake i søkelyset i 2008, da hun måtte vitne i rettssaken mot Bhatti. VG fulgte saken tett og skrev flere saker om hennes vitnemål.

Og for Solbrække var nok saken og den massive omtalen svært vanskelig, også selv om hun var anonymisert.

Det handlet om karrieren hennes. I vitneboksen sto hun foran sine pressekolleger og tok til motmæle mot aktoratet som hun mente skapte et feilaktig inntrykk av at hun visste om Bhattis kriminelle planer.

Det ville selvsagt vært helt ødeleggende for henne. PST avviste at de var med på å skape et slik inntrykk.

FIKK TOPPJOBB: I 2017 ble Solbrække ansatt som nyhetsredaktør i TV2.

VG anonymiserte fortsatt Solbrække og brukte et sladdet bilde av henne, noe som kastet mistanke mot andre kvinnelige TV2-reportere.

Også resten av pressen holdt tett. Da Dagbladet ved en feil slapp navnet hennes på en live-sending, laget VG laget en kritisk sak om det.

I 2017 fikk Solbrække en av de fremste maktposisjonene i norsk presse. Hun ble nyhetsredaktør. Da fikk hun en anledning til å fortelle om dette selv offentlig.

Men ei heller resten av pressen problematiserte habiliteten. Bhatti var fremdeles i nyhetene, han ble dømt for vold dette året, og han var også en lederskikkelse i det islamistiske miljøet.

BLE ISLAMIST: Bhatti sa i 2002 at han hatet norske verdier og at han hadde funnet roen i islam. Bildet er fra 2012 da han demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden.

I dag tror jeg mange vurderer dette annerledes. De begrunnelsene som ble brukt den gang, er ikke lenger like overbevisende.

Det var rett nok ikke usaklig i første omgang at man argumenterte for at pressen ikke bør henger ut vitner i rettssaker. Det har ikke mediene for vane å gjøre.

Men her snakker vi om en journalist som ble inhabil.

Det kom frem i rettssaken at Bhatti brukte flere journalister. Blant annet prøvde han å skaffe seg alibi via dem og han la seg opp i hva de skulle skrive.

Det var «integritetsmessige utfordringer» i denne saken.

STADIG I KONTAKT MED POLITIET: Bildet er fra 2004, da politiet etterlyste ham i en drapssak han senere ble sjekket ut fra. I 1998 ble Bhatti dømt i Høyesterett for å ha skutt en person under torpedooppdrag. Han har flere dommer på rullebladet.

At de fleste aviser holdt navnet hemmelig, er ikke bra for tilliten til bransjen.

For kritikerne i alternative medier som i årevis skrev om Solbrækkes forhold, viste seg å ha et poeng. En av årsakene til at navnet ble holdt hemmelig, tror jeg var kjennskap og vennskap. Mange i media ønsket å være empatiske. Det var enklest å anonymisere.

Men saken mange håpet ville forsvinne, den verket og vokste. Det gikk ikke an å feie under teppet.

Det er lett å forstå at det er en belastning å få gamle tabber brettet ut. Men dette ville nok på et tidspunkt ha sprukket, uansett.