Til slutt sto han alene

Av Per Olav Ødegård

Boris Johnson fortalte et stort pressekorps at han går av som statsminister.

Ingen i politikken er i nærheten av å være uunnværlig, sa Boris Johnson da han kunngjorde sin avgang.

I et lite øyeblikk viste Boris Johnson den ydmykhet mange har savnet hos ham når skandaler og tabber har rystet regjeringen.

Johnson forsøkte til det siste å overbevise sine partifeller at det var “eksentrisk” å skifte politisk ledelse i en så alvorlig tid for landet.

Han tapte den siste kampen som statsminister.

Et flertall av hans eget parti mente at hans avgang var uunngåelig. Presset ble formidabelt.

Statsminister Boris Johnson kunngjør at han går av.

Johnson er en eksentrisk leder. En utradisjonell politiker som i 2019 ledet Det konservative parti til en brakseier.

En stund var en original personlighet hans største styrke, men det ble til slutt den største belastning.

Han klarte ikke på troverdig måte å håndtere de mange skandalene som rammet parti og regjering. Over tid tæret det så hardt på tilliten at selv mange av hans nærmeste medarbeidere forlot ham.

Boris Johnson ville ikke gi seg nå. Han ville kjempe videre.

Det var min jobb, min plikt og min forpliktelse, som han sa i den korte talen utenfor statsministerboligen torsdag. Men Johnson hadde ikke lenger noe valg. Til slutt sto han alene.

Johnsons kone Carrie Johnson fulgte med fra sidelinjen. Nå må familien på flyttefot, med den vesle datteren Romy.

Tidlig torsdag morgen kom Sir Graham Brady, leder for de konservatives 1922-komité i Parlamentet, til Downing Street. Det var på dette møtet Johnson først skal ha sagt at han ville gå av.

Når du ikke har tillit i ditt eget parti er spillet over.

Onsdag virket det som om statsministeren ikke tok innover seg at slaget var tapt. Neste morgen hadde virkeligheten sunket inn.

Nesten alle forlot ham. Hans nærmeste ba ham gå, og gjøre det med verdighet. Det var nytteløst å ri denne stormen av.

Det er i seg selv en utdannelse å være statsminister, sa Boris Johnson foran den berømte inngangsdøren i Downing Street.

Han har i hvert fall ikke lært god krisehåndtering.

Men det er naturlig at han på en slik dag trekker frem det han er stolt over.

At han ledet landet ut av EU, at Storbritannia var raskt ute med å vaksinere befolkningen mot covid-19 og at britene har tatt en lederrolle i å støtte Ukraina.

Onsdag måtte Boris Johnson svare på anklager i Underhuset. Til høyre sitter han venn og finansminister Nadhim Zahawi.

Nå starter kampen om å bli hans etterfølger. Det står mellom åtte til ti kandidater.

Finansminister Nadhim Zahawi (55) er blant favorittene. Han ledet kampen mot coronapandemien og ble deretter utdanningsminister. Tirsdag kveld ble han utnevnt til finansminister.

– Da jeg ble spurt om å bli finansminister gjorde jeg det av lojalitet. Ikke overfor en person, men lojalitet til landet og alt det har gitt meg, sa Zahawi.

Før han hadde fått tid til å flytte inn på sitt nye kontor oppfordret Zahawai Boris Johnson til å gå av. Han håpet at statsministeren ville lytte til en venn gjennom 30 år, som han sa.

Bookmakerne mener handelsminister Penny Mordaunt (49) ligger godt an.

Hun sitter ikke i den indre krets i regjeringen, og har holdt en kritisk avstand til Johnson. Mordaunt spilte en viktig rolle i Brexit-kampanjen. Mange mener hun er den rette til å samle partiet.

Utenriksminister Liz Truss har Margaret Thatcher som forbilde.

Rishi Sunak (42), som gikk av som finansminister på tirsdag, har lenge vært regnet som en mulig etterfølger. Det samme gjelder tidligere helseminister Sajid Javid.

Forsvarsminister Ben Wallace er også aktuell, hvis han velger å stille. Hvis partiet ønsker en kvinne som forsøker å etterligne Margaret Thatchers politiske kurs kan de peke på utenriksminister Liz Truss (46).

En av de sterkeste kritikerne av Boris Johnson i det konservative parti er Tom Tugendhat (49), som leder utenrikskomiteen i Underhuset. En annen rival er Jeremy Hunt som tapte partilederkampen mot Johnson i 2019.

Det er viktig for landet raskt å få på plass en ny statsminister og regjering.

Det konservative parti trenger en samlende kandidat som kan lege sårene etter en opprivende strid. Nå starter jobben med å rydde opp i et kaotisk hus.

