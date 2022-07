SKAPER FERIEKAOS: Kanselleringer på Gardermoen og andre flyplasser.

SAS-pilotene ønsker en løsning på streiken

Streiken i SAS burde vært unngått. SAS-pilotene ønsker å få slutt på streiken. Vi møter derfor i dag til forhandlinger med mål om å finne en løsning som kan få slutt på konflikten. Etter en endt streik må fremtidens SAS bygges på et tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og ledelse.

ROGER KLOKSET, leder Norske SAS-flygeres Forening

SAS ga mandag kveld beskjed om at de vil gjenoppta forhandlinger med pilotene, og Norges-sjef Kjetil Håbjørg skriver en kronikk i VG om dette.

Vi stiller selvsagt. Vi håper dette betyr at SAS-ledelsen har forstått at de ikke kan sette til side spillereglene i arbeidslivet og den skandinaviske arbeidslivsmodellen.

Våre oppsagte kolleger må, som lovet, få jobben tilbake. Piloter som fortsatt er ansatt, må få trygghet for at de fortsatt har en god jobb i SAS.

Vi er lei oss for at passasjerer og tredjeparter rammes av streiken. Vi har stor forståelse for at mange er frustrerte. Til alle som er påvirket av streiken vil jeg si; pilotene ønsket ikke denne streiken.

Tvert imot gjorde vi alt for å unngå streik. Vi startet å forhandle med SAS for åtte måneder siden, og hadde tro på å oppnå enighet for lenge siden. Ikke minst fordi vi la frem forslag til løsninger som vil gi store besparelser.

SAS-pilotene har et genuint ønske om at SAS skal være Skandinavias beste flyselskap. Derfor har vi alltid tatt stort ansvar for å hjelpe selskapet i dårlige tider.

Vi bidro til at SAS ble reddet fra konkurs i 2012.

Vi sto skulder ved skulder med selskapet da koronapandemien rammet luftfarten. Sammen med SAS-kolleger bidro pilotene med store kutt.

Roger Klokset er på plass i Stockholm, hvor partene i SAS-streiken i dag gjenopptar forhandlingene.

Tusenvis av SAS-ansatte ofret jobben sin for å hjelpe SAS gjennom pandemien, 560 av dem piloter. De stolte på at SAS forholdt seg til avtalen om at de skulle få komme tilbake i jobb når folk begynte å reise igjen.

SAS-pilotene har allerede konkurransedyktige betingelser. Likevel har vi gitt tilbud om kutt i betingelser på hele 25 %, og åpnet for tariffavtaler med lengre varighet. Slik har vi gitt SAS både besparelser og forutsigbarhet.

Ingen andre yrkesgrupper i samfunnet har blitt møtt med krav fra sin arbeidsgiver om å levere så store kutt. Våre tilbud har likevel ikke vært nok for SAS-ledelsen.

Å nekte tidligere lojale ansatte jobben tilbake, kreve dårligere lønns- og arbeidsvilkår for selskapets ansatte, samtidig som ledelsen fortsetter sin lønns- og bonusfest, er ikke greit. Det skaper selvsagt kraftige reaksjoner både innad i og utenfor SAS-familien.

Vi er takknemlige for at flertallet blant nordmenn støtter oss. Den store støtten fra en samlet norsk fagbevegelse og mange kolleger og passasjerer betyr mye. Kampen for trygge jobber og et anstendig skandinavisk arbeidsliv er en kamp vi må ta.

Vi er enige med Håbjørg i at SAS må være rustet for en ny virkelighet. Men virkeligheten er også å forholde seg til partssamarbeidet, inngåtte avtaler og den skandinaviske arbeidslivsmodellen.

Et godt partssamarbeid mellom bedrifter og ansatte bidrar til økt lønnsomhet og omstillingsevne. Samarbeid og tillit forebygger også konflikter.

Dessverre er tilliten til SAS-ledelsen svært lav blant mange ansatte. Blant pilotene har bare 6 % tillit til ledelsen. Det er en uholdbar situasjon som krever endring.

Vi har derfor invitert SAS-ledelsen til samarbeid for å endre dette. Felles mål og bedre samarbeid og gjensidig tillit er avgjørende viktig for å lykkes. Skal SAS klare å gjennomføre en nødvendig omstilling må det skje i tett samarbeid med oss ansatte.

Vi møter nå til forhandlinger med en klar forventning til reell forhandlingsvilje hos vår motpart. Pilotene ønsker en løsning. SAS har sagt at de ønsker en løsning. Konkrete og bærekraftige forslag kan få slutt på streiken.

Med en løsning som alle parter kan akseptere og en prosess for bedret samarbeid og økt tillit, må et felles mål være å utvikle SAS til et godt flyselskap for passasjerene - og en god og trygg arbeidsplass for alle ansatte.