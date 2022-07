SANKSJONER: – Det reelle svaret på vanskelighetene på verdens energi- og matmarkeder er en slutt på krigen. Dette kan ikke oppnås ved å akseptere det russiske regimets diktat; det kan bare oppnås ved Russlands tilbaketrekning fra Ukraina, skriver EUs utenrikssjef, den spanske sosialdemokraten Josep Borrell, her under et besøk i Ukraina i januar, en drøy måned før Russlands angrep på landet.

Debatt

Moskva må velge mellom smør eller våpen

Er sanksjonene mot Russland nyttige? Ja, de går allerede hardt utover Vladimir Putin og hans medskyldige, og virkningene på den russiske økonomien vil øke over tid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JOSEP BORRELL, EUs utenrikssjef

Siden Russland bevisst brøt folkeretten ved å invadere Ukraina, har EU vedtatt seks sanksjonspakker mot Moskva. Våre tiltak er nå rettet mot nesten 1200 individer og 98 enheter i Russland, samt et betydelig antall sektorer i den russiske økonomien.

Sanksjonene er vedtatt i koordinering med G7-landene. Deres effektivitet forsterkes av det faktum at over førti andre land (inkludert tradisjonelt nøytrale land) har tatt dem i bruk eller iverksatt lignende virkemidler.

Innen utgangen av 2022 vil vi ha redusert vår russiske oljeimport med 90 prosent, og vi reduserer raskt vår gassimport. Disse beslutningene frigjør oss gradvis fra en avhengighet som lenge har hemmet våre politiske valg i møte med Vladimir Putins aggressivitet.

Han trodde nok at Europa ikke ville våge å sanksjonere på grunn av sin energiavhengighet. Dette er ikke den mest ubetydelige av det russiske regimets mange feilberegninger under denne konflikten.

Å avvenne oss fra russisk energi så raskt skaper også selvfølgelig alvorlige vanskeligheter for mange EU-land og for flere økonomiske sektorer. Men dette er prisen vi må betale for å forsvare våre demokratier og folkeretten, og vi tar de nødvendige skrittene for å håndtere disse problemene i full solidaritet med hverandre.

SKRUSTIKKE:– Vil sanksjonene få Vladimir Putin til å endre sin strategi? Sannsynligvis ikke i umiddelbar fremtid: hans handlinger styres først og fremst ikke av økonomisk logikk. Men ved å tvinge ham til å velge enten smør eller våpen, låser sanksjonene ham i skrustikken som gradvis strammes, skriver kronikkforfatteren.

Noen vil kanskje spørre om disse sanksjonene virkelig har en innvirkning på den russiske økonomien? Det enkle svaret er ja. Selv om Russland eksporterer mye råvarer, har det heller ikke noe annet valg enn å importere mange høyverdiprodukter som de ikke produserer.

For all avansert teknologi er landet 45 prosent avhengig av Europa og 21 prosent avhengig av USA, sammenlignet med bare 11 prosent av Kina.

På det militære området, som er avgjørende i forbindelse med krigen i Ukraina, begrenser sanksjonene Russlands kapasitet til å produsere presisjonsmissiler som Iskander eller KH 101.

Nesten alle utenlandske bilprodusenter har også bestemt seg for å trekke seg ut av Russland og de få biler produsert av russiske produsenter vil bli solgt uten kollisjonsputer eller automatgir.

Oljeindustrien lider ikke bare av utenlandske operatørers uttrekking, men også av problemer med å få tilgang til avanserte teknologier som horisontal boring. Russisk industri sin evne til å sette nye brønner i produksjon vil sannsynligvis være begrenset.

Til slutt, for å opprettholde flytrafikken, vil Russland måtte trekke et flertall av sine fly for å gjenvinne reservedelene som trengs for at andre fly skal kunne operere som normalt. I tillegg kommer tap av tilgang til finansmarkeder, begrenset deltagelse i store globale forskningsnettverk og en massiv hjerneflukt.

Når det gjelder alternativet som tilbys av Kina for den russiske økonomien, er den i realiteten fortsatt begrenset, spesielt for høyteknologiske produkter.

Per dags dato har ikke den kinesiske regjeringen, som er svært avhengig av sin eksport til utviklede land, hjulpet Russland med å omgå vestlige sanksjoner. Kinesisk eksport til Russland har falt på linje med vestlige land.

Vil ovennevnte konsekvenser få Vladimir Putin til å endre sin strategi? Sannsynligvis ikke i umiddelbar fremtid: hans handlinger styres først og fremst ikke av økonomisk logikk.

Men ved å tvinge ham til å velge enten smør eller våpen, låser sanksjonene ham i skrustikken som gradvis strammes.

Hva gjelder virkningen av sanksjonene på tredjeland, spesielt afrikanske land, som er avhengige av russisk og ukrainsk hvete og gjødsel, er det klart hvor ansvaret ligger i forhold til matkrisen.

Sanksjonene våre er ikke i noen form rettet mot russisk hvete- eller gjødseleksport. Ukraina er forhindret fra å eksportere sin hvete på grunn av Svartehavs-blokaden og ødeleggelsene forårsaket av russisk aggresjon.

Hvis slike problemer knyttet til sanksjonene våre skulle oppstå, er vi klare til å sette på plass passende mekanismer for å håndtere disse. Jeg har informert mine afrikanske kolleger om dette og bedt dem om ikke å la seg lure av russiske myndigheters usannheter angående sanksjonene våre.

Det reelle svaret på vanskelighetene på verdens energi- og matmarkeder er en slutt på krigen.

Dette kan ikke oppnås ved å akseptere det russiske regimets diktat; det kan bare oppnås ved Russlands tilbaketrekning fra Ukraina.

Respekt for staters territorielle integritet og ikke-bruk av makt er ikke vestlige eller europeiske prinsipper. Disse er grunnlaget for all internasjonal lov. Russland tråkker gledelig på dem. Å akseptere slike brudd ville åpnet døren til jungelens lov på en global skala.

I motsetning til hva vi trodde ganske naivt for bare noen få år siden, innebærer ikke økonomisk gjensidig avhengighet automatisk en pasifisering av internasjonale relasjoner. Dette er grunnen til at overgangen til et Europa med makt, som jeg har etterlyst siden begynnelsen av mitt mandat, er avgjørende.

Stilt overfor invasjonen av Ukraina har vi begynt å bevege oss fra intensjon til handling ved å vise at Europa kan svare når det blir provosert. Siden vi ikke ønsker å gå til krig med Russland, er økonomiske sanksjoner nå kjernen i vår respons.

Disse begynner allerede å få effekt og vil gjøre det enda mer i de kommende månedene.