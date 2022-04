Leder

Vi må gi alt vi kan!

Kampene i Donbass-regionen, som kan avgjøre krigen, handler om mer enn Ukraina. Dette handler også om oss. Om vår og Europas fremtid.

Derfor må vi gi alt vi kan. Av våpen, og av penger til våpen. Ukrainerne trenger alt de kan få. Og de trenger det nå.

Det er både riktig og nødvendig at Norge leverer forsvarsmateriell til Ukraina.

Tidlig i mars sendte vi 2000 panservernraketter av type M72. Nå er det kjent at ukrainerne også mottar Mistral luftvernsystem fra Norge.

Det er bra. Vi tar for gitt at våre myndigheter fortløpende vurderer hva mer de kan bidra med av bistand til det ukrainske forsvaret.

SENDTE RAKETTER: 3. mars sendte Forsvaret panservernraketter til Ukraina.

En hårfin balansegang

NATO-landene har den siste tiden sendt både flere og tyngre våpen til Ukraina. USA hjelper til slik at ukrainerne får fly i luften, slik de lenge har bedt om. Det er ikke kjent hvem som bidrar, og på hvilke måter, hverken med selve flyene, med flydeler, eller med opplæring.

Det er forståelig at partene i denne fasen ikke ønsker å gi russerne innsikt i hvordan ukrainerne får det de trenger, hvordan det kommer inn i landet, eller hvem som leverer det. For øyeblikket er det viktigste at utstyret kommer frem.

Det er i alle demokratiers interesse at Ukraina vinner denne krigen. Og at den ikke sprer seg utover Ukrainas grenser. Det er en hårfin balansegang.

Vi vet ikke, i sann tid, hvilke handlinger som eventuelt kan utløse en mer omfattende krig, kanskje til og med en tredje verdenskrig.

Vi kan heller ikke vite om noe av det vi ikke foretar oss, kan føre til at Putin vinner frem - og kanskje til og med fortsetter sin brutale fremferd i andre av Russlands naboland.

STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut i den ukrainske byen Butsja.

Et despotisk regime

Det som er sikkert, er at en ukrainsk seier, hel eller delvis, vil sette en stopper for Putins planer om å innlemme Ukraina i Russland. I hvert fall i denne omgang.

Et russisk nederlag kan også gjøre det vanskeligere for Putin å videreføre sine ambisjoner om å gjenreise et russisk imperium, underlagt hans despotiske regime.

Når historien om denne krigen en gang skal skrives, kan den ikke handle om at vi sviktet da det gjaldt.

Det kan ikke bli en fortelling om at demokratiet kunne ha vunnet, og diktaturet kunne vært slått tilbake - om bare vi hadde bidratt mer.

Ukrainas skjebne er tett vevet sammen med Europas skjebne. Ukrainerne kjemper for våre felles, europeiske verdier. Dette er vår tids store sivilisasjonskamp. Vi må gjøre det som kreves av oss. For Ukraina. Og for Europa.

