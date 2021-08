Kommentar

Afghanistan på stupet av nye katastrofer

Av Per Olav Ødegård

TERRORFARE: Taliban står vakt ved et kjøretøy som ukjente gjerningsmenn brukte som plattform for å skyte raketter mot flyplassen i Kabul mandag.

Taliban har vunnet krigen, men afghanerne taper freden. Afghanistan står foran en humanitær og økonomisk katastrofe. Og terrortrusselen fra Talibans rivaler er overhengende.

Den såkalte islamske stat har en avdeling i Afghanistan som kaller seg IS i Khorasan (IS-K). Khorasan er en historisk betegnelse på et område som dekker Afghanistan, Pakistan og deler av Iran. IS aksepterer ingen nasjonale grenser. De er dessuten grenseløst brutale i sin fremferd.

IS-K har fått ansvaret for en lang rekke terrorangrep de siste årene, som å skyte kvinner på en fødeklinikk, drepe jenter på skolebenken og bombe religiøse minoriteter. I et land med mange voldelige jihadistiske grupper overgår IS-K dem alle i ufattelig brutalitet.

Terrorgruppen tok også ansvaret for terrorangrepet mot flyplassen i Kabul på torsdag, som krevde minst 180 liv.

Taliban har lovet å hindre at Afghanistan igjen skal bli en base for internasjonale terrorbevegelser som vil planlegge og utføre angrep i andre land. IS, al-Qaida og flere tusen fremmedkrigere fra andre land opererer i dag i Afghanistan. Det er høyst uklart om Taliban kan eller vil rydde opp i eget hus.

Det blir ikke fred hvis Afghanistan igjen blir et arnested for terror, slik det var før al-Qaida angrep New York og Washington, D.C. for 20 år siden. USA har de siste dagene rettet flere droneangrep mot IS i Afghanistan, for å gjengjelde terroren ved flyplassen og for å hindre nye angrep.

Etter det ydmykende nederlaget i Afghanistan vil president Joe Biden ha behov for å vise handlekraft mot terrorgrupper som vil skade USA og allierte. Krigen kan fortsette, men nå uten amerikanske bakkestyrker.

De siste to ukene har de gamle fiender, Taliban og USA, samarbeidet om evakueringen fra Kabul. Ikke fordi de stoler det minste på hverandre, men bare fordi det var i begges interesse i en kritisk fase.

Det situasjonsbestemte samarbeidet opphører når de siste amerikanske soldatene forlater deres siste utpost i Afghanistan.

Afghanerne går inn i en ny tid med stor usikkerhet, og mange prøvelser. Vil Taliban gjenopprette et like brutalt og undertrykkende regime som det de ledet i årene fra 1996 til 2001?

Selv om noen talsmenn for bevegelsen uttaler seg mer moderat enn tidligere bør ingen ha illusjoner om hva Taliban egentlig står for. Det er all grunn til å frykte et voldsomt tilbakeslag, særlig for kvinners rettigheter, ytrings- og pressefriheten.

Det er ikke bare friheten som går tapt. Afghanerne risikerer også å miste livsgrunnlaget. Langvarig tørke rammer syv millioner bønder. I en rapport fra FNs ernærings- og landbruksorganisasjon (FAO) heter det en av tre afghanere står i akutt fare for å bli rammet av matmangel.

Matvareprisene stiger og folk går tomme for kontanter. Samtidig har den økonomiske bistanden fra vestlige land til Afghanistan i stor grad stanset opp etter at Taliban tok makten.

Vesten har kastet kortene i Afghanistan. 117 000 mennesker ble evakuert i løpet av to uker, men mange kom ikke med. Nå overtar Taliban kontrollen over flyplassen i Kabul. USA og andre land kan bare håpe at Taliban vil tillate utenlandske borgere og afghanere i å forlate Afghanistan. Det er den første testen på om Taliban vil innfri løfter de har gitt.

Når USA må stole på Talibans løfter er det et uttrykk for vestlig avmakt. Vestlige land sier at utviklingsbistand og eventuell diplomatisk anerkjennelse avhenger av hvordan Taliban opptrer i tiden som kommer.

Dette er det eneste påvirkningsmulighet vestlige land har etter å ha blitt jaget ut etter 20 år. Men det finnes andre som vil fylle det vakuum som oppstår. Ikke uventet står Kina i første rekke.