Terroren truer

Taliban vokter Kabul nå

Denne helgens amerikanske angrep mot Kabul viser at USA slett ikke er ferdig med Afghanistan. Tvert om. Terrorfaren kan øke etter at president Joe Biden trakk ut amerikanske styrker.

Den store trusselen mot det afghanske folket er Taliban. Vi så hva de var i stand til forrige gang de satt med makten, fra 1996 til 2001. De styrte et barbarisk samfunn uten respekt for menneskeverd og humanisme, et samfunn preget av grov kvinneundertrykking og makabre straffemetoder. Denne gangen har de lovet en annen stil. Det er liten grunn til å feste lit til disse løftene.

Selvmordsangrep

Den største trusselen mot resten av verden etter det som har skjedd i Afghanistan, er fremveksten av IS-K, eller Den Islamske stat i Khorasan. IS-K har skapt sitt eget kalifat i en del av Afghanistan. Denne terrorgruppen er enda mer nådeløse i sin voldsbruk enn Taliban er. Det er IS-terroristene som har påtatt seg ansvaret for selvmordsangrepene på flyplassen de siste dagene. De står også bak flere andre angrep, blant annet mot skoler og sykehus.

En viktig forskjell på IS-K og Taliban er at Taliban konsentrerer seg om Afghanistan. Taliban-lederne har ikke, så langt vi vet, ambisjoner utover sitt eget lands grenser. IS-K, derimot, er del av en global jihadist-bevegelse. De bruker terror og vold som del av sin kamp, både mot vesten, mot religiøse minoriteter, og mot andre muslimer som ikke deler deres ekstreme versjon av islam. De er en trussel mot alle, både i og utenfor Afghanistan.

Det afghanske folket står overfor store lidelser i tiden fremover.

USAs angrep mot blant annet Kabul disse siste dagene har etter alt å dømme vært rettet mot IS-K. Amerikanerne mener de har avverget nye terrorhandlinger ved å sende bomber mot blant annet biler som skal ha inneholdt sprengstoff, på vei til flyplassen.

Dårlig planlagt

Alt dette viser at USA slett ikke er ferdig med Afghanistan, på tross av president Bidens mål om å trekke alle amerikanske styrker ut. Tragediene vi har sett utspille seg de siste par ukene, illustrerer også til fulle hvor forhastet og dårlig planlagt Bidens retrett fra Afghanistan var.

Svært mange afghanere som har arbeidet sammen med amerikanere eller andre utlendinger, befinner seg fortsatt i Afghanistan, med små muligheter til å kunne forlate landet. Deres situasjon er enda vanskeligere fordi amerikanerne har gitt Taliban lister over dem som skulle slippe forbi Talibans vaktposter på vei til flyplassen, mens den fortsatt var åpen.

Dødslister?

Det skjedde fordi amerikanerne hadde satt seg i en situasjon der de brått var avhengige av Talibans velvilje for å få folk ut av landet. Resultatet er at de nye lederne i Kabul nå har full oversikt over disse menneskene. Mange frykter, i verste fall med rette, at disse listene kan fungere som rene dødslister.

Amerikanernes retrett fra Afghanistan vil skrive seg inn i historien som et skammens kapittel. Det vi ser nå, er etter alt å dømme bare begynnelsen på en ny, årelang periode med lidelser for det afghanske folk. Og en periode med en enda større terrortrussel, både mot afghanerne, og mot resten av verden.