Leder

Varsku om psykisk helsevern

TRENGER HJELP: Pandemien har ført til økning i forekomsten av en rekke psykiske utfordringer hos barn og unge. Det har blitt vanskeligere å få hjelp, viser ny rapport. Illustrasjonsfoto.

Barn og unge sliter med mental helse som aldri før. Pandemien har gjort det åpenbart at vi trenger en styrking av det psykiske helsevernet i Norge.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

En ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) er bekymringsfull lesning.

Den bekrefter det som har vært fryktet. Nemlig en pandemi av psykiske helseplager i kjølvannet av coronapandemien.

Rapporten viser også at det psykiske helsevernet har vært underdimensjonert, selv før mars 2020. Da er det ingen overraskelse at det knelte i møte med pandemien.

Flere barn og unge, særlig de som allerede var sårbare, fikk gjennom pandemien forverret sin hverdag.

Funnene er urovekkende: Det har de siste to årene vært flere og mer alvorlige henvendelser til hjelpeapparatet. Stadig yngre barn har fått psykiske plager, det er en økning i forekomsten av spiseforstyrrelser.

Og en konsekvens av dette er en økning i ventetider innenfor psykiske helsetjenester. Som har fått tilført flere økonomiske ressurser, men slitt med å skaffe nok folk til å ta imot barna.

Situasjonen er alvorlig, ikke bare her og nå, men også for fremtiden.

Det skal tas på alvor når tallene viser at flere foreldre har bedt om hjelp for barna sine det siste året, og som selv er utslitte. Følelsen av ensomhet og utenforskap har økt.

Skolevegring har økt selv hos de minste barna. Det er generelt en økning i alt som indikerer at våre barn og unge ikke har det bra – konflikter i hjemmet og rus og selvskading. Og det meldes om fortsatt vekst i henvisninger.

I tillegg hjelper det ikke at pandemien er avløst av krigen i Ukraina. Det er uunngåelig at den skaper usikkerhet, angst og frykt hos enkelte barn og unge.

Situasjonen slik den beskrives i rapporten er uholdbar, og utsetter de sårbare for risiko – Det meldes om at det brukes for eksempel mindre tid per pasient, det er et press om å skrive ut barn tidlig, det er lange ventetider, lite fleksibilitet, lite ettervern og lite oppfølgning av foreldrene.

Derfor haster det med å styrke det psykiske helsevernet. Utfordringene er strukturelle og kan ikke løses med kortsiktige penger. Her kreves en langsiktig satsing hvor psykiske helsetjenester tilføres ressurser, både økonomiske og faglige.

I tillegg til en mer effektiv drift og bedre kommunikasjon mellom ulike helsetjenester.

Foreldrene må for eksempel slippe å gå på jakt etter riktig tilbud i kommunen og hos spesialisthelsetjenesten. Ukom foreslår at disse to skal møte pasienten sammen. Det er en viktig start.