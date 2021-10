OPPSTYKKING: – Det er prinsipielt smart å skille mellom hvem som styrer domstoler og hvem som styrer politi og påtalemyndighet, skriver kronikkforfatterne.

Del Justisdepartementet i to!

Åtte år med svak politisk styring har svekket norsk sikkerhet og beredskap. En ny regjering bør ta grep. Del Justis- og beredskapsdepartementet i to, skriver to Ap-medlemmer.

PAUL BUVARP, statsviter (PhD) og medlem i Bærum Ap

MADS A. DANIELSEN, statsviter og medlem i Oslo Ap

En av statens mest grunnleggende oppgaver er å sikre at alle er trygge. For å oppnå dette har vi et sikkerhetsapparat med blant annet politi, fengsler og etterretning. Politifolk, advokater, dommere, lingvister, analytikere, ingeniører og andre står på dag og natt for at du skal sove trygt. Øverst styrer landets justisminister.

Du har statsråder som styrer departementet og statsråder som blir styrt av departementet. Norske justisministre har en tendens til å være blant sistnevnte. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) favner et hav av ulike saksområder, profesjoner og interessegrupper som alle kniver om penger og oppmerksomhet. De har vokst til en mastodont som er vanskelig å styre.

I Solbergs åtte år som statsminister har vi hatt syv (!) justisministre med ansvar for beredskap. Departementet har blitt en uriaspost.

Dette har bidratt til fragmentert og svak politisk styring, i en tid der vi i møtet med nye sikkerhetstrusler trenger sterk og kompetent politisk ledelse.

Beredskap var en av Erna Solbergs viktigste saker i valgkampen for åtte år siden. Solberg-regjeringen har gjennomført flere gode enkelttiltak og mye er blitt bedre, men de har slitt med de store grepene.

Mest talende er Riksrevisjonens totalslakt i 2015 av regjeringens beredskapsarbeid etter 22. juli.

Først i sommer var åpningen av et eget nasjonalt beredskapssenter. «Nærpolitireformen» er unisont slaktet. Regjeringen har fått sterk kritikk for mangelfull objektsikring.

Ting tar tid. Selv i dag, ti år etter 22. juli, er det store mangler. Avmakten er til å ta og føle på.

Det er ikke menneskelig mulig for én enkeltperson å styre et så bredt og vanskelig saksområde på en god måte. Det er på tide å gå til kjernen av problemet og løse grunnleggende strukturelle utfordringer som hemmer beredskapsarbeidet.

Krisehåndtering er ekstremt vanskelig. Du må ta raske beslutninger, men situasjonen er uoversiktlig og du har lite informasjon tilgjengelig. Vi er bare mennesker, med alle våre feil og mangler. Tar du en feil beslutning, kan liv gå tapt.

Derfor er mye av poenget med beredskapsarbeidet å bygge opp organisasjoner og systemer som gjør at enkeltpersoner jobber godt sammen og tar gode beslutninger når de skal håndtere en krise.

En viktig lærdom fra 22. juli-kommisjonen var nettopp hvordan ressurser på tvers av etater og sektorer ikke fant hverandre. Vi manglet utstyr, informasjon kom ikke fram og feil beslutninger ble tatt. 22. juli-kommisjonens hjerteskjærende konklusjon var at flere liv kunne vært reddet.

Det sterke sektorprinsippet i norsk forvaltning har tæret på sidesynet vårt. Vi er gode på vårt. Vi er derimot ikke spesielt flinke til å jobbe på tvers av spesialiseringene våre.

Dette slår uheldig ut for norsk samfunnssikkerhet. Politi, Forsvar, helsevesen, kommuner og mange andre må jobbe sammen skal vi lykkes i møte med moderne sikkerhetsutfordringer som naturkatastrofer, terrorisme og hybridkrig.

Etter 22. juli-kommisjonen forstod alle at noe måtte gjøres for å frarøve sektorprinsippet eneveldet i norsk offentlig styring. Et nytt prinsipp ble innlemmet i krisehåndteringsordboka: «Samordningsprinsippet». Det skulle samordnes både på kryss og tvers.

Det har vært lettere sagt enn gjort.

Det var symbolsk viktig at Justis- og politidepartementet ble til Justis- og beredskapsdepartement i 2012. Men evig beredskap er tærende. Dette ser vi klart i JDs oppgaver og struktur i dag. En rekke toppbyråkrater advarte mot dette allerede i 2012.

JD har veldig mye ansvar. I tillegg til avdelinger for samfunnssikkerhet og for politi, har vi en sterkt presset innvandringsavdeling, en godt brukt lovavdeling, en kriminalpolitisk avdeling, en polaravdeling og en sivilavdeling. Politi, etterretning, domstoler, påtalemyndighet, kriminalomsorg, rettshjelp og polarsaker kjemper i en salig blanding om penger og oppmerksomhet. Få andre departementer har så sprikende mandater og så mange saftige muligheter for dype, interne interessekonflikter.

Hvordan for eksempel en intern konflikt mellom Politiavdelingen og Rednings- og beredskapsavdelingen kunne rase i 10-15 år, uten at noen grep inn, er vanskelig å forstå. På et felt der godt samarbeid er helt essensielt for god beredskap, er dette en konflikt som truet norsk samfunnssikkerhet.

På toppen av det hele har JD i tillegg ansvar for å koordinere og føre tilsyn med alt av de øvrige departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Helse, samferdsel, kommuner, you name it.

En slik koordineringsrolle er utfordrende i en struktur dominert av sektorprinsippet.

Sannsynligvis fordi hun gjenkjente dette, kom statsminister Solberg i 2013 med et halvkokt ønske om å sentralisere Regjeringens sikkerhetsarbeid hos Statsministerens kontor (SMK). Det var i utgangspunktet ikke en dårlig idé, men i praksis førte dette til enda dypere kaos. Er det SMK som har øverste ansvar? Tja. På en måte. Men JD også, på en annen måte.

Laila Bokhari (H), som statssekretær og «sikkerhetsrådgiver» ved SMK, ble nesten spist levende av byråkratiet. De har som en erstatning opprettet et eget sekretariat med erfarne byråkrater som angivelig fungerer bedre.

Forsøk nr. 2 med å utnevne Ingvil Smines Tybring Gjedde (Frp) til Norges første beredskapsminister ble også mest symbolsk. I teorien en god idé, men hun ble i realiteten en juniorminister uten nødvendig tyngde.

Så hva er løsningen? Vi må ta problemet ved kjernen. Vi trenger en reorganisering av Justis- og beredskapsdepartementet og en handlekraftig og kompetent politisk ledelse med makt og autoritet til å få gjennom nødvendige endringer. Løsningen kan være å dele Justis- og beredskapsdepartementet i to.

En sentral lærdom fra forskning på offentlig politikk og administrasjon er at organisering påvirker politikkens innhold. Størrelsen på departementet, antallet politikere, og plasseringen av avdelinger og saksområder har mye å si for oppmerksomheten et saksfelt får, hvilke saker som sees i sammenheng, hvem som samarbeider, hvilke saker som prioriteres og hvilke beslutninger som tas.

Minst like viktig som kulepunktene i plattformen og hvem som blir statsråder, er altså hvordan Støre og Vedum velger å organisere og lede regjeringen.

Vi anbefaler påtroppende statsminister Støre å dele Justisdepartementet i to, til et rendyrket Justisdepartement og et eget Innenriksdepartement.

Plasser ansvaret for domstolene, forliksrådene, lovavdelingen og sivilsaker som rettshjelp i Justisdepartementet og rendyrk dette som et juridisk innrettet departement.

Plasser ansvaret for politi, påtalemyndighetene, kriminalomsorg, beredskap, polarsaker og innvandring i Innenriksdepartementet og rendyrk dette som et sikkerhetsdepartement.

Da får du et faglig tungt Justisdepartement med stor autoritet. Samtidig får du et «sikkerhetsdepartement» som er stort nok til å ha tyngde, samtidig som det fullt ut fokuserer på rollen som koordineringsdepartement for samfunnssikkerhet.

Det er ikke minst prinsipielt smart å skille mellom hvem som styrer domstoler og hvem som styrer politi og påtalemyndighet.

Dette er en modell som fungerer godt i andre land.

Norge ville fått en politisk ledelse med kapasitet til å gi norsk samfunnssikkerhet den oppmerksomheten og handlekraften det både fortjener og trenger.

Når Jonas Gahr Støre presenterer sin nye regjering på torsdag står han foran en unik mulighet til å sikre nettopp dette.