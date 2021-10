Kommentar

Alt annet enn et glimt: Førr et drømmelag!

Av Leif Welhaven

(Bodø/Glimt-Roma 6–1) Rom ble ikke bygget på en dag, men pulverisert på 92 minutter…

Glem alt om kunstgress.

Ikke tenk et sekund på at Roma stilte litt reservepreget.

Været er helt uinteressant, og det samme er det at UEFA Conference League er turneringenes biffsnadder, eller noe i den duren.

Ingenting skal frata Bodø/Glimt en millimeter ære.

Det vi akkurat har vært vitne til er norsk fotballhistorie av et helt spesielt kaliber.

Sjokket kommer ikke til å legge seg med det første, andre eller...sjette.

José Mourinho er en av tidenes mest meritterte managere, men han er akkurat blitt latterliggjort av en 53 år gammel «byggmester» fra Bergen, som er umåtelig populær i nord.

Kjetil Knutsen har bygget et LAG - med utelukkende versaler - som er så drillet, samkjørt og selvsikkert at det er til å bli direkte rørt av.

Alle vet hva alle skal. Til enhver tid.

Når du kan fungere så godt SAMMEN som de gule gjør, spiller det liten rolle om motstanderens spillere isolert sett er bedre én og én.

Og nå har altså ikke Bodø/Glimt bare slått Roma - de har ydmyket klubben som er nummer fire i Serie A. Så til de grader.

6-1 er sifre vi normalt skal forbinde med Casper Ruud på en uvanlig god dag. Men summen av scoringene til Botheim (2), Solbakken (2), Berg og Pellegrino sender italienerne hjem med seks baklengs.

Selvsagt kommer dette til å sende sjokkbølger gjennom Europa, og det vil være uvanlig overraskende om ikke enda flere spillere kommer til å vekke interesse hos større klubber.

Men noe av det mest geniale med Knutsen, og her er det mye å velge i, er hvordan han har klart å skape et system der nye drilles inn når noen blir borte. Det medfører at ingenting kollapser selv om noen skulle forsvinne.

Uten at det betyr at alle er helt like viktige, naturligvis .

En spiller som Patrick Berg blir garantert ekstra savnet den dagen han forlater Aspmyra.

Men akkurat nå er det ikke fremtidige avganger vi bør dvele med.

Nå handler alt om å dyrke laget som har gitt oss et idrettsøyeblikk for evigheten. Det er fryktelig fort å bli historieløs.

Gudene skal vite at mange kalde kvelder varmet hjertet da Nils Arne Eggen hadde for vane å ta Rosenborg til en gjevere turnering enn denne.

Likevel er det noe med sifrene her, og ikke minst måten Glimt sprudlet seg til seier på, som fører denne høstkvelden inn et sted helt der oppe.

Mye negativt har vært sagt og skrevet om norsk klubbfotball over tid, og stort sett har kritikken vært berettiget. Men det er flere hyggelige tegn i tiden, og det vi nå ser at er skapt nord i landet fortjener hele rekken av superlativer.

Tidvis har vi diskutert her i Norge om supportere av andre lag bør heie frem rivaler som gjør det sterkt i Europa.

Rosenborg ble aldri helt allemannseie, selv om populariteten på sitt beste strakk seg langt utenfor Trondheim. Men gladiatorene fra Glimt er det nesten umulig å la være å bli glad i, så lenge du er glad i fotball. Og for Nils Arne Eggen må det være ekstra stas å se en norsk klubb spille slik Bodø/Glimt gjør nå.

Så får vi se hvem som får nyte godt av Kjetil Knutsens magiske touch fremover…