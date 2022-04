Leder

MDG viser vei

Klimapolitikken er et av de aller viktigste argumentene for norsk EU-medlemskap. Derfor er det både fornuftig og logisk at sentrale MDG-politikere løfter dette spørsmålet før partiets landsmøte neste helg.

Rasmus Hansson og Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne vil ha partiet sitt med på å si ja til norsk EU-medlemskap. Det er godt nytt.

Særlig fordi miljøbevegelsen var omtrent samstemt i sitt nei til EU forrige gang spørsmålet var oppe til folkeavstemning. Merkelig nok.

For den som tror at den enkelte nasjonalstat alene kan løse klimakrisen, har forstått lite av krisens kompleksitet og art. Det krever overnasjonale løsninger, og et forpliktende internasjonalt samarbeid å redde klimaet.

Snart tretti år siden

Norge er allerede tett integrert i EU-samarbeidet gjennom EØS-avtalen. Vi må ta alle direktivene inn i vårt lovverk, uten at vi får være med å påvirke beslutningene. Det er en underlig situasjon.

Gjennom de siste ukene og månedene har vi til fulle fått erfare viktigheten av internasjonalt samarbeid, og samhold innad i Europa.

Vesten har klart å stå sammen mot Russland, blitt enig om sanksjoner, og om hva som er den beste strategien i møte med den aggressive russiske militærmakten som har invadert Ukraina.

Det er snart tretti år siden sist Norge tok stilling til medlemskap i EU. Like mange årskull har ikke fått lov til å være med på å avgjøre hvilken tilknytningsform vi skal ha til Europa. Dagens unge voksne fortjener en mulighet til å si sitt om dette spørsmålet.

Sverige og Finland

Samtidig er det et helt annet EU - og en helt annen verden - enn det var i 1994. EU er utvidet østover. Samarbeidet er dypere, og unionen er sterkere.

Balansen i verden mellom demokratier og autoritære stater er forskjøvet gjennom de siste årene - demokratiene er på vikende front, de autoritære kreftene har styrket seg.

Dette gjør det enda mer maktpåliggende for Norge å søke inn i det tette og dype samarbeidet som EU representerer.

Mye tyder på at både Sverige og Finland blir medlemmer i NATO om ikke så lenge. De er allerede med i EU, mens Norge har vært medlem i det atlantiske forsvarsalliansen siden den ble opprettet i 1949.

Et Norden der alle de tre nabolandene er med i både EU og NATO vil styrke både det nordiske samarbeidet, og disse tre internasjonale organisasjonene. Dette er ytterligere et nytt argument for norsk EU-medlemskap.

Må vite hva vi stemmer over

På ett punkt er vi uenig med de to MDG-politikerne. De vil ha en folkeavstemning først, for å avgjøre om Norge faktisk skal søke om medlemskap i EU.

Dette anser vi som lite hensiktsmessig.

En slik avstemning vil være basert på et magert faktagrunnlag, fordi velgerne ikke vil vite hva et medlemskap vil innebære før forhandlingsresultatet er klart.

En god start på en ny EU-debatt kan være regjeringens planlagte utredning om Norges forhold til Europa. Selv om regjeringen sier det motsatte, anser vi det som en selvfølge at en slik utredning også skal omfatte konsekvensene av et mulig norsk medlemskap i EU.

