Skammelig

NESTLEDER I FRP: Terje Søviknes har også sitt eget konsulentfirma som blant annet har tatt oppdrag for laksenæringen.

Frp-nestleder Terje Søviknes jobber som lobbyist for laksenæringen samtidig som han er politiker.

Fremskrittspartiets nestleder, tidligere oljeminister og ordfører Terje Søviknes har fått seg jobb hos oppdrettsselskapet Eide Fjordbruk hvor han er innleid som konsulent.

Og i helgen ligger det an til litt valuta for pengene for lakseoppdretterne.

For når Frp arrangerer sitt landsmøte på Gardermoen er et av forslagene som skal opp å kutte i formuesskatten til eldre oppdrettsselskaper.

Dette er noe Søviknes vært med på å skrive, vedgår han overfor Klassekampen. For innimellom jobben som nestleder har han lobbet på oppdrag, både overfor medlemmer i eget parti og andre partier.

Om saken får gjennomslag nasjonalt, kan lakseoppdretterne spare store summer i skatt på konsesjoner de en gang i tiden fikk kastet etter seg.

For i innstillingen til Frps landsmøte bes det om «å trekke i nødbremsen» før revidert nasjonalbudsjett til våren for å redde familieeide selskap fra «skattesjokk».

Det er ikke første gangen Søviknes har fått være med på å forme politikken i partiet som betalt konsulent.

I begynnelsen av april ble et forslag som lignet behandlet i Stortinget, som Klassekampen også har omtalt. Det var fremmet av Helge André Njåstad og Sivert Bjørnstad og tre andre representanter fra Frp. De hadde kontakt med Søviknes om saken. Noe som fremstilles som uproblematisk.

Men det er klart dette ikke er uproblematisk.

For hvordan skal politikerne vite når Søviknes er betalt lobbyist og når han er politiker i Frp? Hvordan skille de to rollene?

La oss tenke oss at hans neste konsulentoppdrag blir å lobbe for økte bompenger på vegne av en kunde. Tar lobbyisten oppdraget så lenge betalingen er god nok? Og hva gjør nestlederen?

Noen vil nok innvende at ulike næringsinteresser stadig er representert i de politiske partiene. Bøndenes organisasjoner leverer kanskje en statssekretær inn i regjeringsapparatet. Og fagforeningene får inn sine folk i Arbeiderpartiet. Det har også blitt mer vanlig at PR-bransjens folk går inn og ut av politikken.

Slikt kan også by på problemer, særlig om man ikke opplyser om gamle kunder og forbindelser når man møter dem igjen i sin nye rolle. Det er derfor det er så viktig med åpenhet rundt hvem man har jobbet for tidligere.

Men det spesielle med Søviknes sitt opplegg er at han gjør begge deler samtidig.

Frp nestlederen er både Frp-topp og tar seg betalt for å være konsulent.

Selvsagt må også politikere kunne ha noe å leve av, de fleste av dem må jobbe ved siden av politikken. Problemet er når man kan kjøpe en halv politiker for penger, og det ikke er mulig å se forskjell på den og den andre halvdelen.

Vi hører hans partifeller sier at det er enkelt å skille. Men det tror vi ikke Søviknes klarer selv en gang.