Her har du en Gullrute, bitch!

Jeg klarer ikke å slå meg til ro med at det er greit å kalle noen bitch, feit, stygg og bleik i et TV-program som våre ungdommer følger slavisk, og man atpåtil henter hjem en høythengende pris for oppførselen sin.

LINE VICTORIA HUSBY-SØRENSEN, blogger på supporterfrue.blogg.no.

Jeg har alltid syns at Gullruten er gøy. Spektakulært, veldig unorskt og glamorøst. I mine år i tv-bransjen var jeg ofte på disse utdelingene i Bergen, og jeg glante alltid med beundring i øynene opp til de som ble ropt opp til scenen for å motta en pris, heder og ære. Fremdeles den dag i dag kan jeg takketalen min på rams hvis jeg av en eller annen grunn ble invitert opp på den scenen.

Kjendiser og folk i bransjen kan si hva de vil – en Gullrute vil alltid være en stor anerkjennelse for jobben man leverer med å underholde og glede seerne sine.

Dette året satt jeg i min deilige joggebukse i sofaen og bivånet det hele fra trygg avstand. Kommenterte antrekk, tippet resultater og tørket tårene når Solveig Kloppen var nominert gang på gang på gang. Jeg lo av intro-filmene til Sigrid Bonde Tusvik og jeg klappet vilt med hendene da Bambles egne you-tubere, Daniel og Simen, entret scenen og delte ut en pris med stort glimt i øyet og morsomme replikker. Dette er skikkelig feelgood-tv, og det liker vi!

Da de nominerte til «Årets deltager» blir annonsert, dukker Melina fra Ex on The Beach opp på storskjermen med pekefinger mot en deltager i samme programmet og den gjenkjennelige mobbe-scenen fra serien ruller over storskjermen:

«-Bitch, hør her! Du stygg, du er feit, du er bleik. Du drar ned håret og leker deilig. Du er ikke en dritt, bitch.»

Konvolutten åpnes og årets deltager er: Melina.

Jeg følte meg med ett som en sint gammel dame i sofaen når jeg kjente at hele Gullruten-fantasien ramlet sammen som et korthus. Alt det fine, nære og hyggelige med å takke den døende bransjen lineær tv-produksjon, ble borte idet Melina stabbet seg opp på scenen og ropte «Fyyy faen, jeg mista skoen ass!» og tok imot prisen for å være beste deltager i et realityprogram.

Jeg har alltid lurt på hva kriteriene er for å bli hyllet med bransjens gjeveste pris i sin kategori. Nå vet jeg det. Du må være skikkelig, skikkelig ugrei og stygg mot de andre deltagerne. Da blir du anerkjent med TV-historiens største gullpokal.

Jeg klarer ikke å slå meg til ro med at det er greit å kalle noen bitch, feit, stygg og bleik i et program som våre ungdom følger slavisk, og i tillegg henter hjem en høythengende pris for oppførselen sin? «Hei ungdom, dette er slik vi voksne premierer mobbing! På TV kan du oppføre deg så dårlig du bare vil, for !det er jo bare tv, her har du en høythengende pris for innsatsen din!»

Jeg skammet meg så på juryens vegne, for i det ene sekundet sitter altså Daniel og Simen i hver sin rullestol på scenen, vår ungdoms viktigste meningsbærere, og som kjemper en viktig og heftig kamp hver eneste dag mot mobbing - og så takker dere av disse to guttas tilstedeværelse på scenen rett etterpå ved å gi en Gullrute til tv-sesongens mest kjente mobber. Skal juryen gi en Gullrute for «Årets dårligste timing» neste år, bør de sette den på sin egen peishylle. Gratulerer.

«Hun lagde bra TV da!» sier folk. Har vi seere blitt så hjernedøde at vi syns at en alkoholpåvirket ung jente som skriker ubekvemmsord til meddeltagerne sine er magiske øyeblikk verdt bransjens fineste pokal?

La oss se på et eksempel:

Hvis du blir møtt med en slik tirade på jobb av en kollega i kontorlandskapet foran alle kollegaene deres, syns du det er hyggelig å stå på julebordet og se personen som mobbet deg ta imot en pris for «Årets ansatt» mens alle rundt deg klapper i salen og konfettien spruter?

Jeg kan godt leve med at slike ting skjer i tv-programmer jeg ikke ser på. Jeg lever godt med at Melina både hadde sex på tv og oppførte seg generelt ganske dårlig i et tv-program jeg uansett ikke følger med på. Men en Gullrute i beste sendetid der TV-bransjen indirekte HYLLER en ung kvinnes elendige oppførsel på TV – det bør være med en tydelig bismak i munnen. Slike priser burde være forbeholdt dyktige mennesker, forbilder, programmer med glimt i øyet og gode tv-øyeblikk – slik resten av sendingen viste at det gjorde.

Dette er faktisk ikke Melina sin skyld. Hun har ikke gitt seg selv denne prisen. Synd vi aldri fikk høre begrunnelsen på hvorfor nettopp Melina fikk Gullruten for årets deltager. Jeg tenker vel at det blir for flaut for juryen å forklare hvorfor de premierer mobbing, i beste sendetid foran en million seere når resten av Norge jobber hardt med å slå ned på mobbing og dårlig oppførsel.

