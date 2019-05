DISIPLIN: – Det å være troende muslim har mange likhetstrekk med å være profesjonell basketballspiller: Begge deler krever enorm besluttsomhet, skarpt fokus, og sterk lidenskap og disiplin, skriver NBA-superstjernen Enes Kanter. Foto: Wesley Hitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Basketstjernen Enes Kanter: – Vi kan aldri gi opp

Jeg anstrenger meg for å prestere på mitt aller høyeste nivå i sluttspillkampene, selv om jeg føler meg utmattet av sult og tørst under Ramadan. Dette kan jeg styre med vilje og besluttsomhet. Det jeg ikke kan styre, er den stadig forverrede situasjonen i mitt hjemland Tyrkia.

ENES KANTER, basketspiller i NBA

I likhet med hundrevis av millioner av muslimer rundt om i verden starter jeg dagen under Ramadan med suhur, morgenmåltidet vi spiser før våre fem daglige bønner. Ramadan varer i 29-30 dager basert på månekalenderen. Årets viktigste måned i islam, muslimer som faster avstår fra mat, vann og til og med medisiner fra soloppgang til solen ikke lenger er synlig i horisonten. Da bryter fasten et lett måltid kalt en iftar, etter at det er kallet til bønn. Under det stille morgenmåltidet tilegner jeg meg helt til min tro.

I år faller Ramadan sammen med play-off i den amerikanske profesjonelle basketligaen NBA. Siden 2011 har jeg jeg vært profesjonell NBA-spiller i USA, først i New York Knicks og nå for Portland Trail Blazers. Hver uke spiller vi viktige kamper, jeg må overvinne de fysiske begrensningene fasten medfører på en måte jeg aldri har gjort før. Det har gitt meg en ny forståelse for potensialet i mental styrke.

Å være praktiserende muslim i NBA er noe uvanlig. Siden jeg ble med i ligaen, har min tro vekket nysgjerrighet hos lagkamerater, trenere, motstandere og fans. Når teller sekunder før jeg bryter fasten med smertestillende og seks brødskiver med peanøttsmør og gelésyltetøy før kamp, ser lagkameratene mine på meg og lurer på om jeg kommer til å kaste opp.

De er fascinert av alt fra fastingen (som jeg gjør regelmessig gjennom året) til meningen med å be fem ganger om dagen, og stiller spørsmål om hva jeg kan og ikke kan gjøre under fastemåneden Ramadan,

Det å være troende muslim har mange likhetstrekk med å være profesjonell basketballspiller: Begge deler krever enorm besluttsomhet, skarpt fokus, og sterk lidenskap og disiplin. Når jeg tar mine siste slurker med vann under suhur, forbereder jeg meg mentalt på de daglige utfordringene jeg står overfor. Fra utmattende treningsøkter og fysioterapeutens behandling av en skulderskade, til nyheter om min familie og venner tilbake i Tyrkia.

Basketball for meg er langt mer enn en lidenskap eller en lønnsslipp. Jeg ønsker å være jeg vil være en rollemodell for barn og unge. Jeg vil vise dem at alt er mulig, også når oddsene er imot deg. Jeg anstrenger meg for å prestere på mitt aller høyeste nivå i kampene under play-off. Selv om jeg føler meg utmattet av sult og tørst under Ramadan. Det kan jeg styre med vilje og besluttsomhet.

Det jeg ikke kan styre er den stadig forverrede situasjonen i mitt hjemland Tyrkia.

I tiden jeg har spilt profesjonell basketball i NBA, har demokratiet i Tyrkia forvitret. Etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i 2016 sparket president Recep Tayyip Erdoğan mer enn 100 000 ansatte i offentlig sektor og beordret arrestasjon av over 50 000 journalister, dommere og lærere. Erdoğans handlinger og hans stadig mer autoritære styre opprørte meg. Noe jeg også ga uttrykk for i mediene her i USA. Det gjorde meg umiddelbart til et mål, sammen med familien min, for Erdoğans vrede.

Tyrkia har som medlem av Interpol sørget for at det er utstedt en rød melding (Red Notice) på meg. Dersom jeg krysser grensen til et av Interpols 188 medlemsland, vil politiet i samtlige land bli varslet. Det gjør meg svært skeptisk til å reise utenfor USA. Jeg er invitert til å komme til Oslo for å snakke om truslene jeg og utallige andre tyrkere rundt om i verden blir utsatt for av Erdoğans regime under Oslo Freedom Forum, i slutten av mai, men anser det som for risikabelt å reise.

Mer enn noensinne vil jeg år ønske velkommen de stille og mørket morgenene under Ramadan. Hver dag konsentrerer jeg meg om å gi mitt beste for min tro, og for laget mitt. Motstandskraft fødes av utfordringer.

Vi kan aldri gi opp.

Enes Kanter spiller profesjonell basketball for Portland Trail Blazers i National Basketball Association (NBA).

