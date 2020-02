SAKSØKTE STATEN: Styreformann Atle Berge i Ølen Betong gruppen krevde opp mot 140 millioner kroner i erstatning. Nå må han betale en halv million i saksomkostninger. Han vurderer å anke. Foto: Harald Henden, VG

En lærepenge for de hemmelige tjenestene

Den lille mann tapte mot staten. Men Ølen Betongs søksmål en nok en oppvekker for norsk etterretning og kontraspionasje.

Det er ingen overraskelse at betonggründer Atle Berge tapte søksmålet han anla mot staten.

Det Berge har hevdet, er at han og hans kollega Kurt Stø, ble kastet ut av Russland på grunn av norske hemmelige tjenesters overivrige tilnærming.

Kontakten førte til at de ble kastet ut av Russland og at Ølen Betong tapte en diger kontrakt i Murmansk, mener Berge.

Jeg ser ikke bort fra at det kan være noe i det. I dommen blir Berge trodd på at han faktisk hadde kontakt med E-tjenesten, noe staten har nektet å kommentere.

Men det er svært vanskelig å bevise at denne kontakten er grunnen til problemene som oppsto.

Berge selv, for eksempel, møtte E-tjenesten mange år før han ble kastet ut. Han hadde heller ingen spesielle klager på kontakten. Og han dro til Russland etter dette.

Det er også vanskelig å bevise at PSTs kontakt med Stø, er forklaringen på at russerne vendte seg mot dem.

Berge selv har lansert flere ulike teorier for hvorfor de ble kastet ut. Han er heller ikke den eneste nordmannen som har opplevd dette. Det mest åpenbare i denne saken er jo at det er Russland som har skapt store problemer for Ølen Betong.

I dommen heter det at de norske, hemmelige tjenestene er i sin fulle rett til å kontakte privatpersoner og at kontakten ikke har vært uaktsom. At kontakten oppdages av andre, er alltid en risiko. Det gjør det ikke ulovlig.

Samtidig er det tvilløst slik at de hemmelige tjenestene ikke kan gå med neonfarget caps med «E-tjenesten» på.

Det høres slett ikke usannsynlig ut at FSB oppdaget at PST og kanskje også E-tjenesten tok kontakt med de to karene i Ølen Betong. Det kan godt være tjenestene gikk frem på en lite profesjonell måte.

Vitnemålet til både Stø og Berge tyder på det, både fordi E-tjenesten oppsøkte feil person, at PST lusket indiskret rundt hjemmet til Stø, overrakte beskjed via naboen på en gul lapp («ikke si at jeg er fra politiet») og stanset en flybording i all hast.

Et problem er at vi ikke kjenner hele historien. Forklaringen til de hemmelige tjenestene i denne saken gikk delvis for lukkede dører.

Uansett må dette være en oppvekker for de hemmelige tjenestene. De havnet i retten med behov for forsvarerhjelp av regjeringsadvokaten. De måtte føre flere ansatte i vitneboksen, også i åpen rett.

Vi får tro deres russiske etterretningskolleger fulgte godt med.

Det er uansett hvordan man snur og vender på det, ikke det bra sted å være.

Slik sett kan søksmålet ha større verdi enn interne spionseminar og etterretnings «kick off».

Det har vært et vanskelig år for våre viktige, hemmelige tjenester. Nå har de nok vasket litt opp.

Kanskje tar de med seg noe annet enn gule lapper når de lusker rundt hus i Kirkenes neste gang.

