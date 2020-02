Foto: MORTEN MØRLAND

Splittelsen som svekker vesten

MÜNCHEN (VG) Det bygges murer mellom vestlige allierte samtidig som det liberale demokrati angripes fra alle hold.

Den årlige sikkerhetskonferansen i München har i år «vestløshet» som tema. Ordet minner om vektløshet. Hvis ikke vestlige verdier er trygt forankret i sterke demokratisk fellesskap blir de vektløse. I urolige tider er det en farlig tilstand..

Statsminister Erna Solberg, som deltar på konferansen, sier at hun synes beskrivelsen «kanskje er litt dystopisk». Samfunn med vestlige verdier har beholdt sin tiltrekningskraft. Folk som ikke har frihet søker den.

Mørke visjoner for Europas fremtid er ikke av ny dato. For 100 år siden skrev tyske Oswald Spengler om Europa som Aftenlandet, og om dets undergang. Dagens pessimisme bygger på at Vesten opplever en identitetskrise, samtidig som motpolene Russland og Kina mobiliserer.

Russland opptrer selvsikkert og målrettet der Europa nøler og USA er på retrett. Slik forsøker de å revansjere tap av innflytelse fra den gang Sovjetunionen var en supermakt.

Kina er i ferd med å bli den nye supermakt, med en raskt voksende økonomisk, politisk og militær slagkraft.

Kina lanserer den autoritære markedsøkonomien som et alternativ til vestlig kapitalisme. Det skjer i en tid hvor mange i de vestlige demokratier har mistet troen på det liberale produkt og på gevinstene av globaliseringen.

Under slagordet «Ta tilbake kontroll» forlater Storbritannia den europeiske union. President Donald Trumps «Amerika først» er uttrykk for proteksjonisme og for motvilje til den verdensorden USA ledet oppbyggingen av i etterkrigstiden.

I Europa vokser det frem sterke nasjonalistiske bevegelser, både på høyre og venstre fløy, som utfordrer det politiske etablissement av liberale sentrumspartier. I deres kritikk er det elitene som har mistet bakkekontakt.

Selv om politiske ledere erkjenner disse utfordringene er det lettere å stille diagnosen enn å komme opp med en effektiv kur. Noe av det mest attraktive ved den vestlige modellen var at den kombinerte frihet for alle med økonomisk vekst for de mange. Men som den østerrikske kansler Sebastian Kurz påpeker er den økonomiske vekst i dag sterkere i øst i enn i vest. Vesten er i ferd med å bli innhentet også når det gjelder innovasjon.

I Tyskland var det ingen vekst i økonomien i siste kvartal av 2019. I eurosonen var veksten i samme periode bare 0,1 prosent. Håpet om å gjenopprette økonomisk vekst kan forsvinne hvis de økonomiske konsekvensene av corona-virus-epidemien blir store og langvarige. Kina er et svært viktig marked for tysk eksportindustri.

Trump er ikke tilstede i München, men er likevel den mest omtalte. Tysklands president Frank-Walter Steinmeier sa at den amerikanske administrasjonen, «vår nærmeste allierte», avviser selve ideen om det internasjonale samfunn:

– Stor igjen, men på bekostning av naboer og partnere, sa Steinmeier med henvisning til Trumps løfte om å gjøre Amerika «stort igjen».

Steinmeier advarte mot en «økende destruktiv dynamikk» i internasjonal politikk.

Han fikk svar på tiltale av USAs utenriksminister Mike Pompeo som sa at ryktene om den transatlantiske allianses død er grovt overdrevet:

– Vesten vinner og vi vinner sammen, sa Pompeo.

Han hadde med seg løfter om en milliard dollar i støtte til energiprosjekter i Europa. Siktemålet er å redusere Europas avhengighet av russiske gassforsyninger.

Aldri tidligere har det vært en større delegasjon av amerikanske folkevalgte på sikkerhetskonferansen. Blant andre er demokratene Nancy Pelosi og Adam Schiff tilstede, sammen med republikanere som Lindsey Graham og Mitt Romney.

Selv om demokratene markerer avstand til mange sider ved Trumps utenrikspolitikk, blant annet forholdet til allierte, multilaterale organisasjoner og internasjonale avtaler, er det verd å merke seg at de står sammen i å advare mot økt kinesisk innflytelse i Europa.

Pelosi advarer Europa mot å velge «autokrati foran demokrati» hvis de tillater et kinesisk selskap å bygge ut landenes 5G-nettverk. I stedet foreslår hun å internasjonalisere den digitale infrastrukturen, uten å slippe til selskaper fra autoritære land.

Men verken Storbritannia eller Tyskland har så langt vært lydhøre for amerikanske krav.

Statsminister Solberg tilhører ikke pessimistene på dette møtet. Hun gir riktignok uttrykk for at det internasjonale rammeverket er blitt dårligere i en urolig tid. Men hun mener at NATO er et unntak og at forsvarsalliansen er blitt sterkere de siste årene. Men som hun påpeker, sikkerhetspolitikk handler om mer enn et militært forsvar.

– Vi har ikke gått oss vill. Vår verdier har ikke mistet verdi, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Men han la til at ethvert forsøk på å fjerne Europa fra Nord-Amerika ikke bare svekker de transatlantiske bånd. Det kan også føre til splittelse i Europa:

– Jeg tror ikke på Europa alene. Jeg tror på Europa og Amerika sammen, sa Stoltenberg.

Det er et argument som kan brukes mot amerikansk alenegang. Men det kan også oppfattes som en oppfordring til Europa om å ta et større ansvar.

Europa har mest å tape når det vestlige samhold svekkes.

Publisert: 16.02.20 kl. 09:56

