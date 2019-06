TRØBBEL I REGJERING: Et hardt presset Frp krever en bompengeseier. Venstre og KrF har ingenting å gi. Foto: Gøran Bohlin

Leder

Bompenga eller livet

Erna Solberg kan ikke bruke oljemilliardene for å bli kvitt bompengene og redde regjeringen.

Uansett hva Frp lander på at de vil kreve av Erna Solberg etter sitt ekstraordinære landsstyremøte onsdag, så må statsministeren si nei til alle «gode» forslag om å løse den interne krisen med oljepenger.

Siden Frp på sitt landsmøte i mai vedtok å bruke 100 milliarder oljekroner på å fjerne bommene, har det vært bråk i partiet. Det spinnville forslaget var det Carl I. Hagen som fikk presset gjennom, mot ledelsens vilje. Argumentet hans var at dette har vi råd til, fordi fondet har vokst raskt siste kvartal.

Som vi vet svinger de internasjonale pengemarkedene, så de milliardene han trenger kan like fort forsvinne igjen. Nå skal det sies at Carl I. Hagen selv gikk langt i å innrømme at forslaget var utopisk, for også han mente at dette aldri blir vedtatt. Poenget hans er at Siv Jensen skulle fremme forslaget, for så å få nei, for slik å kunne gi resten av regjeringen skylden for bomstasjonene.

Slik lager man politisk teater. Men Frp kan ikke gi de andre skylden for bompengene. For det Frp har gjort i regjering, er faktisk å prioritere. Partiet har bevilget flere milliarder til samferdselsprosjekter enn noen før dem. Potten har blitt blåst opp til dimensjoner man bare for få år siden ville ha ledd av som utopisk.

Dette kan de godt skryte av. Men partiet gjorde dette vel vitende om at det betyr mer bompenger. Og nå kan de ikke like godt fjerne dem. For om vi fjerner bompengene, vil samferdselsmilliarder prioriteres i det vanlige arbeidet med statsbudsjettet i konkurranse med alle andre gode formål. Da vil flere prosjekter automatisk bli skrinlagt, nedskalert eller utsatt.

Det vet Frp, og derfor har de ikke gjort noe drastisk for å fjerne bompengene før nå, med kniven på strupen.

Det er bra at politikere tar innover seg folks misnøye. Men løsningen her er ikke å bruke oljepenger. Måten å få lavere bompenger på, er å slutte å trå på utbyggingsgassen. For hverken Frp og bompengeprotestpartiet skal innbille velgerne at det går an å få i pose og sekk her.

For det er selvsagt helt uaktuelt å ta ut fantasillioner fra oljefondet for å bygge enda mer infrastruktur. Politikk er å prioritere. Om Frp ikke lenger ønsker å sitte i en regjering som sier ja til bompenger, er oljefondet ingen løsning. Da får de heller ta livet av regjeringen.

