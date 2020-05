IKONISK BILDE: Milorgs Terje Rollem overtar kommandoen over Akershus festning fra tyskerne 11. mai 1945. Foto: Stage, Johannes

Debatt

Hva skjedde på Akershus festning 11. mai 1945?

Hver gang vi feirer frigjøringen etter 2. verdenskrig dukker det opp i media et bilde av min far, Terje Rollem, som på vegne av Milorg overtar Akershus festning fra to tyske offiserer.

ANNE ROLLEM RINGSTAD

Dette har de siste tiårene gjerne blitt kombinert med en historie om at bildet dekker over det som egentlig skulle ha skjedd, nemlig at det var norske polititropper fra Sverige som i realiteten hadde tatt festningen tilbake.

På den måten greide fotograf Stage og Aftenposten å få tildelt Milorg en ære som egentlig burde tilfalle polititroppene.

VGs oppslag 8.5 føyer seg godt inn i denne historieskrivingen. La meg derfor få påpeke følgende fakta:

Milorg var en del av norsk militærvesen og var underlag britisk overkommando i 1945. Det var derfra ordren om å overta Akershus festning kom. Det var også den militære ledelsen som bestemte at polititroppene ikke skulle ha noen rolle på festningen.

Med over 300000 godt bevæpnede tyske soldater på norsk jord var det ytterst viktig at de ikke ble provosert, ellers kunne det hele ha endt med en tragedie. Dette var overordnet alt annet i den militære ledelsens strategi for maktovertakelsen.

I motsetning til Milorg rykket polititroppene inn med tyngre våpen. Dette må ha skapt nervøsitet blant de tyske soldatene som var igjen, og det var noe en minst av alt hadde bruk for i en slik situasjon.

Milorg-leder Hauge kalte den fredelige avviklingen av okkupasjonen for et mirakel, og det var det.

Publisert: 22.05.20 kl. 13:09

