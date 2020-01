Statsminister Erna Solberg vil kartlegge årsaken til at så mange unge, særlig jenter, sliter psykisk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Leder

De unges psykiske helse

Regjeringen skal kartlegge årsaken til at unge, særlig jenter, sliter psykisk. Dette gjorde statsminister Erna Solberg klart i sin nyttårstale.

Statsministeren har helt fra hun tiltrådte for drøyt seks år siden, vært opptatt av psykisk helse, rus og psykiatri. Dette er et av få temaer Solberg snakker om med lidenskap og engasjement - dette er noe statsministeren brenner for.

Det er en utfordring at så mange unge mennesker sliter psykisk i vårt land, og i vår tid. I et av verdens beste velferdssamfunn, med muligheter tidligere generasjoner bare kunne drømme om. Men psykisk helse handler lite om materielle goder, eller om antall studieretninger og frie yrkesvalg. Det handler om hvordan ungdom har det, inni seg. Om selvfølelse, om opplevelse av mening i tilværelsen.

Sliter mer

Det har aldri vært lett å være ung. Det er viktig å skille mellom ungdommelig usikkerhet, som de fleste opplever, og psykiske problemer som trenger profesjonell hjelp. Andelen unge jenter som får hjelp for psykiske lidelser, har økt kraftig gjennom de siste årene. Ingen vet hvorfor det er slik. Noe av forklaringen kan være at det er mer oppmerksomhet rundt psykisk helse, mindre tabu og større åpenhet. Dette kan gjøre det lettere å oppsøke hjelp. Det er i så fall godt nytt.

Men det er også åpenbart at dagens ungdom sliter mer enn foreldre- og besteforeldregenerasjonen. De opplever et annet press, på langt flere områder. De møter egne og andres forventninger om å lykkes - om å gjøre det godt på skolen, være veltrente, ha mange venner og se bra ut.

En god start

Nederlagene, eller det som kan oppleves som nederlag, blir langt mer synlig i en tid der sosiale medier forteller alt om andres vellykkede liv, målt opp mot våre egne tidvis grå. For gjennom sosiale medier ser vi ofte hverandres polerte overflater, ikke hverandres virkelige liv med sine mange fargenyanser.

Vi har ikke sett noen fullgode forklaringer på de spørsmålene statsministeren reiser. Vi er usikre på om en offentlig kartlegging kan gi noen fyllestgjørende svar. Men dersom vi kan komme litt nærmere noen av årsakene til at dagens unge sliter psykisk, så er det en god start.

Publisert: 03.01.20 kl. 07:20

