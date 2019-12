VELLYKKET? – Om noen år vil folk spørre seg: Gikk det ikke ganske bra med konkurranse på jernbanen, egentlig? Foto: Frode Hansen

Jernbanereformens revansje

Regjeringen sto oppreist i stormen om jernbanereformen. Det skal vi prise oss lykkelig over i dag.

PETER FRØLICH, stortingsrepresentant (H)

Det er dårlige tider for seriøs politikk. Reformer er nærmest blitt et skjellsord. Politikere kappes om å reversere endringer. Faglige rapporter skrinlegges før de er presentert. I jakten på Senterpartiets 20 prosenter er det ikke mye rom for modernisering.

Gjenta etter Vedum: Ingenting skal endres. Alt var bedre før.

Men tenk så rart Norge hadde vært uten endringer og reformer. Det gikk vel ganske OK å la Telia konkurrere med Telenor? Var egentlig farge-TV så negativt for ungdommen? Var det så feil å la TV2 utfordre NRK? Er post-i-butikk egentlig så dumt? Savner vi tiden med over 700 kommuner? Var det så farlig å handle på nettbutikker? Og lengre åpningstider i butikkene har ikke gjort noen skade?

Om noen år vil folk spørre seg: Gikk det ikke ganske bra med konkurranse på jernbanen, egentlig?

I 2015 foreslo regjeringen noe åpenbart fornuftig: NSB bør utfordres. Kanskje andre selskaper kan tilby flere avganger, med bedre vogner, til en lavere pris?

Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at dette skjerpet NSB. Det innrømmer de selv, ikledd sin nye Vy-drakt.

Konkurranse fungerer på omtrent alle felt av samfunnet. Skjermen du leser denne teksten på er resultatet av en million små og store konkurranser mellom forskere, innovatører, produsenter, leverandører og finansinstitusjoner. Til og med de fleste offentlige tjenestene vi tar for gitt er utsatt for en viss konkurranse. At drift av passasjertog på død og liv skal være en 100% statlig oppgave gir ingen mening, med mindre man befinner seg langt ut på de mest radikale viddene.

Vi konkurrerer i luften. Vi konkurrerer på veiene. Vi konkurrerer på havet. At vi nå får konkurranse på togskinnene er altså ingen revolusjonerende tanke. Men det skapte en liten revolusjon likevel. Fagforeningene gikk til politisk streik. Det må man kanskje regne med. At fornuftige politikere på den moderate venstresiden også kastet seg inn i kampen mot konkurranse er derimot ganske oppsiktsvekkende.

De røde partiene har litt å svare for i dag. For denne uken ble det kjent at Vy fortsatt skal kjøre Bergensbanen. Men noe har endret seg: Det blir flere avganger. Togene blir bedre. Og staten tjener penger på det. Før reformen ba Vy skattebetalerne om 200 millioner kroner i årlige subsidier for å drive Bergensbanen. Nå tilbyr de staten 200 millioner kroner – hvert år – for å få lov å drive samme strekning. Det gir en innsparing på over 4 milliarder kroner de kommende ti årene. Med konkurranseutsettingen av Nordlandsbanen og Sørlandsbanen ligger det altså an til innsparinger på om lag 11 milliarder de kommende årene. Det er penger som kan brukes på bedre tog og andre gode formål.

Det store 11-milliarderkroners-spørsmålet blir derfor: Vil opposisjonen reversere jernbanereformen om de vinner valget i 2021? Skal vi tilbake til en tid hvor skattebetalerne betaler for at ineffektive statsselskap skal ha monopol på drive transport?

I så fall: Hold på lommeboken, for dette blir dyrt. Og dårlig.

Publisert: 15.12.19 kl. 14:26

