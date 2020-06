HELLAS: – Mange fylker og de fleste øyer i Hellas har hatt null smitte.Hvorfor åpning til og fra Danmark og ikke Hellas, spør Fedon Lindberg. Foto: Mona Langset

Hvor er Norges europeiske solidaritet?

Den norske regjeringens reiseråd og reisepolitikk er vanskelig å forstå, annet enn at målet må være å bidra til at nordmenn bruker sine feriepenger i Norge.

FEDON LINDBERG, lege og forretningsdrivende

Den norske regjeringens gjeldende reiseråd advarer mot fritidsreiser til alle land fram til 20.august. Dette skal ha vært basert på smittevernhensyn. Så skulle regjeringen revurdere eventuelle endringer overfor nordiske land innen 15. juni og innen 20. juli for andre land.

Dette har blant annet medført at store reiseoperatører som TUI og Apollo har kansellert sine charterreiser til søreuropeiske land. Det er også slik at dersom man har bestilt ferie mellom 20.juli og 20. august, er man i limbo. Ikke kan man kansellere og få pengene tilbake, og ikke kan man reise og ha gyldig reiseforsikring.

Fedon Lindberg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I prinsippet er dette en unødvendig og urettferdig straff både for ferierende nordmenn og for flere europeiske land. Dette gjelder spesielt land som har sårt behov for turisme og som har klart seg veldig bra gjennom coronakrisen i forhold til smittespredning, i mange tilfeller bedre enn Norge. De strenge tiltak har hatt enorme økonomiske konsekvenser for land som for eksempel Hellas, som jeg rimeligvis kjenner godt til.

Hellas har gjennomført mye strengere tiltak enn Norge, og har oppnådd fantastisk positive resultater. Antall døde pr. million innbyggere fra COVID-19 i Hellas pr. 29.juni er bare 17, mens det er 44 i Norge, 98 i Danmark og 431 i Sverige. Mange fylker og de fleste øyer i Hellas har hatt null smitte.

Nedstengningen har hatt enorme konsekvenser for den greske økonomien, som var så vidt på vei ut av finanskrisen og som har belastet landet i 12 år, der 30 prosent av gresk BNP har blitt borte. Den enorme arbeidsledigheten var også på vei ned, men var fortsatt rundt 17 prosent før coronakrisen, og har siden skutt i været som følge av epidemien.

Den 20. mai kom avklaringen om turisme inn til Hellas, presentert av den greske statsministeren. Fly og fritidsreiser fra og til 19 europeiske land vil begynne fra 15.juni. Blant disse landene er Norge og Danmark, men ikke Sverige. Heller ikke viktige land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Spania, Belgia og Nederland.

Dette skyldes at greske myndighetene har fattet sin beslutning basert på smittevern og ikke på økonomi. Tyskland og Storbritannia står på topp blant antall turister som normalt reiser til Hellas. Turister fra disse 19 landene, herunder Norge og Danmark, kan altså fra 15.juni reise til Hellas uten krav til testing eller karantene. Hellas har nå svært lite smitte. Restauranter og cafeer åpnet 25. mai og hoteller åpner 1. juni.

Jeg synes den norske regjeringens reiseråd og reisepolitikk er vanskelig å forstå, annet enn at målet må være å bidra til at nordmenn bruker sine feriepenger i Norge. Snart kan nordmenn bruke sine feriepenger også i Danmark og dansker i Norge. Det kan vanskelig forstås på annen måte enn at det er økonomiske hensyn som egentlig ligger bak, spesielt når regjeringen åpner for snarlig mulig åpning for turisme fra nordiske land inklusive Sverige, samt «nærliggende europeiske land» (antar at man tenker på Tyskland som betyr mye for norsk reiseliv).

Især Sverige, men også Tyskland har hatt vesentlig mer smitte sammenlignet med blant annet Hellas, men også land som Kroatia, Polen med flere. Selv Danmark har hatt nesten seks ganger ganger flere dødsfall av Covid-19 enn Hellas per million innbyggere. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen?

Ikke alle land har ti tusen milliarder kroner på bok, slik Norge har, for å komme seg gjennom krisen. For mange land, ikke minst Hellas, er turismen like viktig som oljen er for Norge. Mer enn en firedel av BNP er knyttet til turisme.

Hvilke kriterier baserer den norske regjeringen sine reiseråd på ift COVID-19? Er det smittevern eller økonomi og proteksjonisme for å beskytte norsk reiseliv? Hvorfor åpning til og fra Danmark og ikke Hellas? Hvor er Norges europeiske solidaritet?

Jeg antar at både nordmenn og grekere har stor glede hvert år av at nordmenn ferierer i Hellas. Hvis man virkelig mener at Norge og alle land skal vise solidaritet, kan det ikke være med proteksjonistiske tiltak, som neppe kan forsvares ut ifra smittevernhensyn.

Om ikke annet må man bruke samme prinsipper og regler for alle europeiske land, spesielt hvis man ønsker å ha bevegelsesfrihet innen Schengen også etter coronakrisen!

Publisert: 03.06.20 kl. 08:35

