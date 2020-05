– I dag velger 9 av 10 abort om de får vite at fosteret har Downs. Et skremmende høyt tall, skriver kronikkinnsenderne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Prøvesvar alene sikrer ikke informerte valg

Tirsdag stemmer Stortinget over en lovendring som vil medføre at alle gravide som ikke takker nei, vil teste sine foster for blant annet Downs syndrom. Med det følger ansvar. Vi forventer kraftige grep for å få bukt med den ubalanserte informasjonen mange foreldre møter i helsevesenet.

Birgitte Bergerud Larssen har fått mye oppmerksomhet for sin historie om mangelfull informasjon og abortpress da hun fikk vite at hun trolig bar et barn med Downs. Legen rådet flere ganger til abort, også etter at hun hadde sagt at hun ville fullføre svangerskapet. Birgitte ble så bedt om å «dra hjem og Google».

Hennes historie er ikke unik. Vi har gode erfaringer fra møter med helsevesenet også, men det alt for mange av de negative. Flere titalls personer har opplevelser som Birgitte sine – om leger som informerer om diagnosen og aborttimen de har satt opp, samtidig. Om gravide som har fått høre at et liv med Downs er å være sengeliggende. At de, ved å bringe barnet til verden, skaper en byrde for samfunnet. En ble frarådet å kontakte en Downs-forening, for der ville hun møte uriktige solskinnshistorier. Noen fullførte svangerskapet, andre avbrøt.

Felles for dem alle er opplevelsen av å bli møtt med ubalansert informasjon og et ubehagelig press.

les også Tajik (Ap) og Kaski (SV): Tiårets fremskritt for likestillingen

Downs er den klart vanligste variasjonen som vil bli indikert ved en innføring av KUB og NIPT. Godt over halvparten av positive prøvesvar for trisomier fra NIPT indikerer Downs. I dag velger 9 av 10 abort om de får vite at fosteret har Downs. Et skremmende høyt tall.

Med foreslåtte lovendringer vil langt flere motta et positivt prøvesvar for Downs. Det er da viktigere enn noen gang å få bukt med ubalansert informasjon fra helsevesenet, og utdaterte stereotypier i samfunnet for øvrig. Hvis midler til slike tiltak ikke følger lovendringen, sender Stortinget et sterkt signal om at mennesker med Downs ikke lenger er ønsket.

Her er noen av våre konkrete forslag:

Sikre nøytral informasjon

Helsepersonell bør få klare føringer om å holde egne antakelser om hvordan et liv med Downs vil fortone seg, for seg selv. De bør bruke et nøytralt språk og bytte ut negative ord som «risiko» og «komosomavvik» med nøytrale ord som «sannsynlighet» og «kromosomvariasjon».

les også Kristin Clemet: For behendig om bioteknologi og sortering

Vi forstår at man informerer om mulige følgesykdommer. Men da må det også tydelig formidles at de fleste sykdommene har gode prognoser. Mennesker med Downs har bedre helse og lever lengre enn noen gang.

Relativ risiko for sykdommer, må følges av absolutte tall. Økt risiko for leukemi høres skummelt ut. Mindre urovekkende å høre at det i absolutte tall er snakk om 1-3 barn årlig og at prognosene er gode.

Gravide må også få vite at verken KUB eller NIPT er diagnostiske tester. For NIPT er 1 av 5 positive svar for Downs falskt positiv. En indikasjon må bekreftes ved fostervannsprøve, med tilhørende risiko. Det har ikke kommet fram i politikernes debatter og er kilde til forvirring hos mange. NIPT er i 2020 ingen «garanti for at barnet er friskt».

Mer enn medisinsk informasjon

En legesamtale eller et Google-søk er milevis unna et innblikk i hvordan et liv kan bli. Lovendringen må følges med midler til et likemannsprosjekt der gravide kan få kontaktinformasjon til en familie som faktisk lever med kromosomvariasjonen. I Danmark har ordningen gjort at flere velger å beholde barn med Downs. Vi er mange familier klare til disposisjon, og et nettverk (Norsk Nettverk for Downs Syndrom) som med midler kan koordinere.

Det trengs forskning

Noe av det mest slitsomme ved å ha et barn med Downs er påstandene om våre barns og vår families livskvalitet. De kommer fra alle kanter og er ofte unyanserte og negative. Når vi forteller våre historier, og spesielt når de er positive, får vi høre at de er isolerte solskinnshistorier som ikke representerer virkeligheten. Vi må møte slike påstander med kunnskap, og oppfordrer politikerne til å sikre midler til uavhengig forskning på mennesker med Downs´ levekår, likeverd og helse.

Kontinuerlig arbeid for et bedre liv

Mange foreldre frykter Downs på grunn av «kampen mot systemet». Det er det et politisk ansvar å endre! Flere må nå forholde seg til funksjonsvariasjon under svangerskapet. For å hindre abort på grunn av systemskrekk, forventer vi at samtlige som går inn for lovendringene også kjemper knallhardt for at mennesker med funksjonsvariasjoner skal ha gode liv. Å stemme for inkorporering av FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov og innholdet i den nye opplæringsloven, blir syretester på om dere faktisk ønsker et samfunn med plass til alle.

Et positivt prøvesvar på Downs er bare halve historien. Først når kommende foreldre også får god, balansert og nøytral informasjon om funksjonsvariasjonen som avdekkes, bidrar det offentlige til informerte valg. Både de som beholder og de som avbryter må få vite at de verken velger (bort) et garantert sengeliggende liv eller en samfunnsbyrde, men potensialet til et sprell levende menneske med et ekstra kromosom og alt det innebærer på godt og vondt.

Anne Kari Wien Garberg og Magnus Wien Klæboe (foreldre til Ingrid 2 år), Ragnhild Vognild (mor til Margot 10 mnd), Birgitte og Kjetil Larssen (foreldre til Ida 4 mnd), Åse Gilleberg (mor til Louis 3 år), Sven og Tone Ludvigsen (foreldre til Martin 24 år), Torunn Bødtker (mor til Andres 37 år), Beate og Kristoffer Brun (foreldre til Brage 3 år), Monica Myhre og Stig Ølve Sæternes (foreldre til Edward 2 år), Wenche Wilhelmsen (mor til Anette 36 år), Karianne Hjørnevik Nes (mor til Sanna 15 år), Kari Elise Grimstad og Lars Bovim (foreldre til Hedda 1 år), Miriam Magelssen (mor til Thomas 9 år) Hanne og Eskild Hennang Røkke (foreldre til Maren 2 år), Kristine og Marius Handegard Økland (foreldre til Maja 2 år), Frøydis Lysne (mamma til Ingvild 3 år), Bente Belland (mor til Nora 1 år), Cathrine Gjesholm (mor til Sofia 3 år), Kine Marie og Anders Nordlund (foreldre til Even (1 år), Guro Aalvik Ødemark (mor til Thor Einar 1 år), Katrin Sundal og Oddvin Hansen (foreldre til Kornelia 4 år), Signe Marie Stendal og Jacob Bulti Smørdal (foreldre til Elliot 3 år), Marlene og Svein Arvid Thomassen (foreldre til Sondre 2 år), Camilla Jevnheim (mor til Daniel 5 år), Jan Steine og Ingrid Stamnes (foreldre til Luis 1 år), Mona Elisabeth Jansdatter Sørå (mor til Mira Emilie 16 år), Linn Hege Pettersen (mor til Hanna 4 år), Karianne Abrahamsson (mor til Oskar 7 år), Sondre og Linn Junker Nygaard (foreldre til Julie 5 år), Hildegunn Linde (mor til Arn 13 år), Ingjerd Hovet og Ståle Haugenes (foreldre til Jonas 2 år), Hanne Skarning Vatne (mor til Ine 21 år), Hilde Nesgård (mor til Sunniva 10 år), June Eriksen (mor til Meilin 4 år), Christina Blix-Hansen (mor til Signe 6 år), Tina Soleng (mor til Hannah Marie 13 år), Ingunn Bakke Foss (mor til Markus 6 år). Aleksander Waage Helmersberg (far til Milla 8 år), Marthe Stine Lunde og Kristian Bjørnstad (foreldre til Live 3 år), Anette (mor til barn på 4 år), Anne Eline Nilssen (fostermor til jente 14 år), Bengt og Liv Andrén (foreldre til Cecilie 4 år), Kari Reine (mor til Thomas 19 år), Ane Stenmark Præsterud (mor til Emil 10 år), Ingeborg Sommerfeldt og Magne Ilsaas (foreldre til Tollef 4 år), Eva Tobiassen (mor til Ovidia 24 år), Mette Finvold Grønbech, Arnhild Liene Stenersen (mor til Simon 6 år).

Publisert: 24.05.20 kl. 13:06

