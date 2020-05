HVEM LER BEST? – Dette er ikke ment som et forsvar for Vedum, som sikkert – i likhet med mange andre politikere – bør moderere og nyansere retorikken sin. Derimot er det et forsvar for en offentlig samtale der vi diskuterer sak og anstrenger oss for å se bak våre egne forestillinger, skriver kronikkforfatteren. Foto: Janne Møller-Hansen

Ja eller nei til verden?

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir møtt med fordummende latterliggjøring.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Så er vi der igjen, da. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har uttalt seg om norsk vareproduksjon og handel og oppfordret folk til å handle norske produkter når det er mulig.

Og dermed er vi i gang. Akademikere, mediefolk og andre intellektuelle i byene leder an. Sosiale media koker. Vedum er nasjonalkonservativ og på linje med Trump, heter det i en Facebooktråd. Han vil hindre oss i å spise tropisk frukt, dansk hvetebakst og drikke fransk vin, sies det i en annen. Når Senterpartiet kommer til makta blir det kun servert poteter, gulrøtter og kål, supplert med brunost, tørrfisk, sild og en og annen selvslaktet sau eller ku. Hø, hø, hø.

Stereotypiene sitter løst og den fellesskapsformende latteren er rungende. Senterpartiet er partiet mange elsker å hate. Disse «mange» bor gjerne i by, er høyt utdannet og har flere studiepoeng i fag som inviterer til kritisk tenkning.

Hilde Gunn Slottemo. Foto: Nord Universitet

Bakgrunnen denne gangen er et intervju med Vedum på NRKs Politisk kvarter 15. mai. Her startet programlederen med å spørre om det nå ikke skal være lov til å kjøpe spansk serrano- og italiensk parmaskinke. Deretter fulgte påstanden om at Vedum i år skal på ferie i Barcelona, underforstått: han er dobbeltmoralsk. Allerede da var fiendebildene tegnet opp og de vante sjablongene kastet til lytteren.

Men hvis en faktisk lyttet til det Vedum sa, sa han ikke at vi bare skal kjøpe norske varer og at vi nå må slutte å kjøpe varer i utlandet. Tvert imot: Han sa eksplisitt at lokal handel og det å handle fra utlandet ikke må settes opp som motsetninger. Det han oppfordret til, er at vi må være oss vår forbrukermakt bevisst.

Under denne harselasen ligger diskusjoner om globalisering, internasjonalt samarbeid og Norges forhold til utlandet. Her blir standpunktene ofte så enkle og svart-hvite at de rett og slett er fordummende, nærmest som et ja eller nei til at Norge er en del av verden. Enten er du med eller så er du imot at Norge skal forholde seg til verden utenfor landegrensene. Vedum er som kjent imot.

Disse enkle sjablongene er på nytt blitt tydelige under coronakrisen. I de foregående ukene har diskusjonen gått om hva løsninga er på den situasjonen som har oppstått: mer globalisering eller mindre. Som om dette er et spørsmål som krever et enten-/eller-svar. Med en gang vi diskuterer Norges forhold til utlandet blir debattene nærmest automatisk polariserte og forvrengte, og meningsmotstanderens standpunkt vris på og latterliggjøres.

I realiteten er «internasjonalisering» og «globalisering» en rekke forskjellige prosesser som virker sammen og mot hverandre. Noen prosesser er markedsstyrte, andre politisk villet. Noen er grasrotbevegelser som sprer seg i en bottom up-bevegelse, andre sentralstyrte fra et hovedkvarter i for eksempel New York eller Singapore. «Globaliseringa» innbefatter en rekke organisasjoner og institusjoner, og den handler om så totalt forskjellige ting som internett, frihandel, turisme, flyktningproblematikk, vareproduksjon, klimautfordringer osv. Globalisering som sådan kan man derfor ikke være for eller mot på generelt grunnlag.

De ulike delene i «globaliseringa» må identifiseres, analyseres og diskuteres hver for seg, og denne diskusjonen må knyttes konkret til spesifikke problemområder. Vi velger ikke om vi skal eller ikke skal ha globalt samarbeid, men hva slags type samarbeid det skal være, på hvilke arenaer og omfanget av det.

I miljøets navn er det for eksempel mulig å være kritisk til en varehandel som frakter produkter rundt hele kloden og samtidig mene at klimaproblemene krever overnasjonale løsninger. At fisk sendes fra Nord-Norge til Kina og tilbake igjen som bearbeidet produkt, er neppe særlig miljøvennlig. Det går også an å tro på internasjonalt freds- og solidaritetsarbeid gjennom overnasjonale organisasjoner som FN og Røde Kors, uten at en samtidig velsigner alle sider ved internasjonal handel – for å nevne noen av utallige mulige eksempler.

Men når vi oppfordres til å kjøpe norskproduserte (landbruks-)varer, utløser altså et skred av latterliggjøring på sosiale medier. Dette skjer i ei tid da norske myndigheter bruker store beløp på å hindre at folk mister jobben som følge av at landet er stengt ned. Likevel skaper det ramaskrik når Vedum oppfordrer oss til akkurat det samme gjennom våre valg som forbrukere.

Vedum er ikke alene om å skape enten-eller-forståelser i disse debattene. Også vi andre som deltar i diskusjonen gjør lett det, og vips: så har vi fått bekreftet alle våre fordommer og ikke lært det spøtt, noen av oss. Det bør være en utfordring at vi forsøker å være mer presise når vi snakker og skriver om ulike former for internasjonal kontakt, slik at ikke nyanser og gråtoner forsvinner.

For ordens skyld: Jeg har aldri stemt Sp, og jeg har heller ingen planer om å gjøre det. Derimot har jeg et ønske om å forstå et politisk fenomen som får rundt tjue prosent oppslutning blant landets innbyggere i meningsmålinger. I bastionfylkene Sogn og Fjordane og (Nord-)Trøndelag har partiet hatt opp mot tretti prosent av stemmene i valg, og det har en rekke ordførere og andre samfunnsledere. Hvis jeg skal skjønne dette, gjør jeg det best hvis jeg forsøker å lytte og forstå heller enn å harselere og håne.

At Vedum møtes med en så massiv latterliggjøring fra mange, handler kanskje om at begrepet «norsk» og «norskprodusert» i seg selv provoserer, slik sosiologen Oddveig Storstad har påpekt. Paradoksalt nok hyller vi samtidig «det lokale», og vi valfarter til gårdsutsalg, små nisjebutikker med tradisjonshåndverk, Bondens marked og diverse lokale matfestivaler.

I tillegg skyldes harselasen kanskje forestillinger om bygda og bygdefolk? De er dannet med utgangspunkt i at bygda lider under et kulturelt etterslep. Det nye – tanker og ideer, moter og trender – kommer til byene før de kommer til bygdene. Ord som umoderne, traust og gammeldags assosieres lettere med det rurale enn det urbane. Dermed blir Vedum og Sp nærmest per definisjon bildet på det gammeldagse, de som ikke vil ha endring. De som orienterer seg innover, snarere enn utover.

Dette er ikke ment som et forsvar for Vedum, som sikkert – i likhet med mange andre politikere – bør moderere og nyansere retorikken sin. Derimot er det et forsvar for en offentlig samtale der vi diskuterer sak og anstrenger oss for å se bak våre egne forestillinger og på den måten kunne være i stand til å høre hva folk egentlig sier.

