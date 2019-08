2019 har ikke vært et godt år for de to store partiene, Ap og Høyre. Jonas Gahr Støre og Erna Solberg møttes denne uka til sin første duell. Foto: Hallgeir Vågenes

Lokalvalget kan bli et protestvalg

De samme trendene som preget norsk politikk før sommeren, ser ut til å fortsette nå som de politiske partiene blåser i gang valgkampen. Samtidig sitter mange velgere på gjerdet, og mye er usikkert.

Den første meningsmålingen som Respons har utført for VG etter ferien, gir oppsiktsvekkende sterke tall for Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Sp har over lang tid markert seg som den tydeligste kritikeren mot regjeringens politikk. Partiet har flydd høyt på målingene ved å fremme motstand mot reformer og sentralisering, iblandet en underlig kritikk av alt fra eliter til elsykler. Dersom de klarer å holde formen i mål, kan Senterpartiet havne på vippen og få makt i en rekke kommuner og fylker. Det vil gi spenning til siste slutt, fordi partiet ofte nekter å fortelle hvem de vil samarbeide med før stemmene er talt opp. Partiet ligger svært godt an til å bli det største ordførerpartiet.

Et annet parti som er i vinden, er Miljøpartiet De Grønne. På samme måte som i mange andre europeiske land ser vi at flere oppgir klima som en viktig valgkampsak. Ikke minst gjelder dette for unge og urbane velgere. Den varme sommeren har nok bidratt til å forsterke klimaengasjementet. Samtidig har Miljøpartiet vunnet på vårens bompengeopprør. Når mye handler om motstand mot bompenger, er det lett å glemme at mange synes bompenger er positivt og viktig. Miljøpartiet har mobilisert ved å være det partiet som har vært tydeligst for bompenger. Ikke minst ser de ut til å gjøre det svært godt i de store byene. Et usikkerhetsmoment er at dette gjerne er flyktige velgere som ikke alltid stemmer ved valg.

Et annet spørsmål er om luften har gått ut av bompengesaken. VGs måling kan tyde på at det sterke engasjementet, er dalende. Saken vil likevel plage Fremskrittspartiet, som har valgkampåpning i Os lørdag. Lite tyder på at partiet har noen store og virkningsfulle gjennomslag å vise til. Det ville også vært for enkelt. Som regjeringsparti må de ta ansvar for den politikken de har ført de siste seks årene. Bompenger vil uansett være en viktig sak, særlig i enkelte byer hvor innbyggerne mener at bompengebelastningen er blitt for stor. Både i Bergen, Tromsø og Stavanger kan bompengepartiene avgjøre hvem som skal styre. Uansett hva man mener om bompenger, er det unikt at det som startet som en protestbevegelse har fått så sterk innflytelse i et norsk valg.

Så langt har det vært et dårlig år for de store styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre. Dersom de ikke gjør en god valgkamp, kan dette bli et valg i protestpartienes ånd. Det er ikke nødvendigvis bare et sunnhetstegn i et velferdssamfunn som vårt.

