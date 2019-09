ALLIERTE: En valgplakat fra Likud viser president Donald Trump sammen med statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: CORINNA KERN / X06580

Trumpkort ga ingen bonus

Benjamin Netanyahu brukte sitt nære forhold til Donald Trump som det viktigste argument for at velgerne burde gi ha en femte periode som statsminister. Men Trumps magi virker ikke lenger.

Netanyahus parti, Likud, er ikke lenger landets største, når 91 prosent av stemmene er talt opp. Det gir ikke flertall i Knesset, Israels parlament, for Likud og deres tre koalisjonspartnere. Det er heller ikke flertall for å vedta en lov som gir statsministeren immunitet mot korrupsjonsanklagene som snart kommer for retten.

Netanyahu klarte ikke å danne regjering med et bedre utgangspunkt i april. Det blir enda vanskeligere nå. Netanyahu er svekket. Men selv om statsministeren ikke fikk det klare mandat han ønsket seg, betyr det ikke at han gir opp forsøket på å danne en ny regjering. Hadde det ikke vært for at den erfarne strategen Netanyahu har snudd nederlag til seier tidligere, mot alle odds, ville han vært avskrevet. Men når verken han eller rivalen Benny Gantz har flertall er alle muligheter åpne i regjeringsforhandlingene som nå starter.

Netanyahu satset på at Trump skulle hjelpe ham til en ny valgseier. Likuds valgplakater med det smilende paret Netanyahu og Trump skulle minne velgerne om det spesielle forholdet mellom to ledere. Israel og USA har alltid vært allierte, men sjelden har en israelsk statsminister fått så mange gavepakker fra Amerika. Netanyahu har sagt at Israel aldri har hatt en bedre venn i Det hvite hus. Han har mye å takke Trump for.

Presidenten flyttet USAs ambassade til Jerusalem, som var en viktig symbolsk seier for Netanyahu. Trump anerkjente Israels anneksjon av Golanhøydene før valget i april. Begge ganger brøt han med flere tiårs amerikansk utenrikspolitikk for å hjelpe sin venn, Bibi Netanyahu.

Denne gang fikk ikke Netanyahu den samme drahjelpen, noe israelsk presse grundig har kommentert: - Når Netanyahu trengte Trump denne gang, leverte han ikke, skriver Jerusalem Post. Haaretz skriver at presidenten sviktet Netanyahu ved ikke å gi ham en stor gest til støtte i valgkampen.

Riktignok skrev Trump på Twitter sist helg at han hadde snakket med Netanyahu om mulighetene for en forsvarspakt mellom de to land, dog uten å gi noen forpliktelser. Flere aktuelle saker kan tyde på at forholdet har kjølnet, eller at Netanyahu ikke har den påvirkning på Trump som han gir inntrykk av. Trump var taus da Netanyahu i forrige uke sa at han ville annektere store deler av den okkuperte Vestbredden. At Trump ga sin sikkerhetsrådgiver John Bolton sparken var et slag for Netanyahu. At Trump uttrykte ønske om å møte Israels erkefiende, Iran, ble ikke tatt godt imot i Jerusalem.

Det er ingen tvil om at Trump er populær i Israel. Når opinionsinstitutter måler den internasjonale anseelsen til amerikanske presidenter er Israel et av få land hvor Trump scorer høyere enn sin forgjenger Barack Obama. Men for Trump handler dette om mer enn å støtte en israelsk statsminister. Han vil tilfredsstille en viktig velgergruppe som ga ham overveldende støtte i 2016, de evangelisk kristne. Alliansen Netanyahu-Trump har tjent begge i forhold til opinionen hjemme. Nå kan det være at Trump må se etter en ny makker.

