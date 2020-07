Leder

HOLDER SEG HJEMME: Seks av syv nordmenn har droppet utenlandsferien i år. Men et gjenåpnet Europa kan bety at smittetallene øker også i Norge. Foto: Yngve Kvistad

Ti coronasmittede er innlagt på norske sykehus. Det er to flere enn sist fredag. For første gang på en uke er en pasient med covid-19 på respirator, opplyser Helse sør-øst. Én er innlagt på intensivavdeling. Tallene er stadig lave, men selv disse små endringene er en påminnelse om hva vi fortsatt står midt oppi.

Pandemien har ikke rammet Norge like hardt som mange andre land. Men over 250 mennesker er døde som følge covid-19, og rundt 9000 er bekreftet smittet. Det faktiske tallet smittede er trolig noe høyere. I sum tyder dette på at coronaviruset er på retur her hjemme. La det fortsette slik. Da er det viktig at vi ikke senker skuldrene for tidlig.

Å opprettholde smitteverntiltakene på samme nivå som nå enda en stund er avgjørende. Det innebærer å videreføre mange av de nye vanene vi har pålagt oss selv. En banal formaning, men det kan være det som skiller liv og død: Håndvask. Holde avstand. Holde seg hjemme hvis man får luftveisinfeksjoner. Ta testen.

I mange land er situasjonen den motsatte. Smitten øker, og myndighetene innrømmer at de ikke har kontroll. I alt har 14, 7 millioner mennesker i 213 land og territorier verden over fått påvist smitte. Mer enn 600 000 er døde. I den spanske byen Barcelona og andre deler av Catalonia har pandemien eskalert de siste dagene. Regionen har opplevd de største koranutbruddene siden de strenge restriksjonene ble opphevet for knappe tre uker siden. Frankrike vurderer å stenge grensen igjen.

Smittetallene i Spania er nå over Folkehelseinstituttets grense for hva som regnes som «røde land». Men norske myndigheter har likevel ikke skjerpet inn reiserådene. Fortsatt gjelder anbefalingene fra 15. juli, da det ble åpnet for å kunne dra fritt til Spania og returnere hjem til Norge uten karantenerisiko.

Selv om kun én av syv nordmenn har sagt at de vil reise utenlands i år på grunn av coronasituasjonen er det fortsatt mange som har kjøpt, eller som kommer til å kjøpe billetter til våre tradisjonelle sommerferieland. Ingen skal måtte kjenne på skam for det. Europa er for det store og hele gjenåpnet, og smittevernet tas på høyeste alvor.

Likevel: Det er ikke bare en kalkulert risiko for at økt reisevirksomhet kan bety økt smitte, også i Norge. Det er overveiende sannsynlig at det vil være konsekvensen. Vi må forberede oss på den andre bølgen. Forhåpentlig har nye og innarbeidede smittevernrutiner gjort oss beredt på en bedre måte når den kommer.

I undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion, offentliggjort nå i helgen, kommer det frem at tilliten til myndighetenes håndtering av pandemien fremdeles er høy og uforandret etter at grensene til Europa ble åpnet. Også her skiller Norge seg positivt ut. 72 prosent av de spurte oppgir at de har tillit til informasjonen som gis av helsemyndighetene. Dette er en verdi i seg selv når den felles kampen mot den felles fienden skal utkjempes videre.

Publisert: 21.07.20 kl. 16:26

