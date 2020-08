OMSTRIDT: – Hvor er det blitt av den friheten under ansvar som de borgerlige partiene likte å snakke om før, spør Aps Zaineb al-Samarai. Foto: NTB Scanpix/Sturlason

Hva skjedde med frihet under ansvar?

Frihet under ansvar har vært et velbrukt slagord blant borgerlige politikere. De siste ukenes diskusjon om frislippet på el-sparkesykler vitner om at parolen nå er full frihet - null ansvar.

ZAINEB AL-SAMARAI, vararepresentant til Stortinget og leder av Oslo Arbeidersamfunn

El-sparkesykler er et populært og godt tilbud i de større byene i Norge. Det bidrar til mobilitet og frihet, og kan være et svært positivt innslag for byens befolkning. Jeg er ikke ute etter å fjerne et populært og godt tilbud.

Samtidig kan vi heller ikke fortsette med den naive frykten for å stille krav, angsten for å regulere, og allergien mot å gi ansvar ved de mange ulempene som følger med fullt frislipp av disse kjøretøyene.

Det var Frps enøyde liberalisme som åpnet opp for fri flyt av el-sparkesykler i landets større byer. Hvem som helst skulle få plassere ut så mange sykler de ønsket. Ingen krav til aldersgrenser, ingen tillatelser eller konsesjoner, ingen kontroll med skikketheten bak de som drev firmaene, ingen begrensninger på bruken, og ingen konsekvenser eller ansvar for opprydding og skadeforebygging.

Det er derfor ikke overraskende at det ligger slengt el-sparkesykler over alle byens fortauer, til sjenanse og ulempe for alle andre som skal bevege seg rundt i byen. Blinde og bevegelseshemmede har problemer med å komme frem, barn som knapt har tatt sykkelknappen suser rundt til fare for både seg selv og andre trafikanter og gående. El-sparkesykler som gjør skade på andres biler og eiendommer ligger slengt rundt. Og kjøring i beruset tilstand på el-sparkesykler om natta er blitt en belastning for byens legevakt og helsevesen.

Alt dette som konsekvens av at regjeringen ønsker frislipp og ikke regulering av en bransje. Og ansvaret for konsekvensene overlates til byrådet, byens brukere, og andre instanser.

Det som overrasker, er at denne ekstrem-liberalismen er blitt adoptert av Høyre og også samferdselsministeren fra KrF. Det er mulig Frp hadde rett til å diktere regjeringens samferdselspolitikk da de satt i regjering, men det er nå et halvt år siden Frp kom ut av «fengselet», og de andre regjeringspartiene burde for lengst ha mannet seg opp til å ta tak i dette problemet.

For den friheten som man har gitt til selskapene og brukerne av el-sparkesykler, har men vel nå tydelig fått dokumentert at man ikke er i stand til å håndtere. Hvis vi skal beholde det godet el-sparkesykler er, får vi også regulere dette på en ansvarlig måte. Slik at det også følger et ansvar med friheten.

Hvor er det blitt av den friheten under ansvar som de borgerlige partiene likte å snakke om før? For på dette området er hvert fall ansvaret borte. Og da står vi bare igjen med helt uregulert cowboy-frihet.

