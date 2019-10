BRILLEREFS: – Erna Solberg vil spare 122 millioner kroner på å støtte barnebriller. Regningen sender hun til fortvilte foreldre, skriver SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Gisle Oddstad

Debatt

Solberg nekter å se – en tragedie i flere akter

Det er nok bortforklaringer og unnskyldninger fra regjeringen om det smålige kuttet i støtte til briller til barn. Når skal Erna Solberg innse det?

Nå nettopp







AUDUN LYSBAKKEN, partileder i SV

Mange barn er avhengig av briller for å se klart og for å forebygge varig svekket syn. Derfor reagerte mange med fortvilelse da det ble kjent at regjeringen ville kutte i støtten til barnebriller. Optikere, leger og ikke minst foreldre med barn som er avhengig av briller frykter nå at mange barn ikke lenger vil få riktige og oppdaterte briller.

122 millioner kroner, det er det Solberg vil spare på støtte barnebriller. Regningen sender hun til fortvilte foreldre. Kuttet er så dramatisk, at da det ble kjent, var vi flere som satte kaffen i halsen. Ordningen gjelder barn som trenger briller for å fungere i lek og læring og for å sikre at synet ikke blir enda dårligere. Å redusere støtten kan gi foreldre med dårlig råd problemer med betale for briller til barn.

Vi var mange som stilte spørsmål ved kuttet i barnebriller. Ikke overraskende var svaret en tirade av ansvarsfraskrivelse og bortforklaringer. Den ene mer utrolig enn det andre. Vi har fått en oppvisning fra en regjering som har blitt drevet fra skanse til skanse, og det hele ligner mest på en tragedie i flere akter.

les også Komitékollegene mangler tillit til Abid Raja: Gjør interne endringer

En liten oppsummering fra de siste uken:

I første akt forsøkte regjeringen å bortforklare saken med at pris-satsene på barnebriller hadde vært for høye. De presenterte noen priser som de mente ville være dekkende, men det viste seg snart at regjeringens anslag var alt for lavt til å dekke brukbare brilleglass for mange barn. Sannheten er at mange familier vil få kjempestore utgifter med regjeringens satser.

I andre akt møtte statsminister Erna Solberg til politisk kvarter. Her er det Solberg sa: «Vi lager en standardisert støtte til dem, til barn. Den er litt under 2000 kroner. Da er det gått igjennom og sagt: du får gode briller til den støtten. Så er spørsmålet hva slags brilleinnfatning du vil ha. Det er noe annet, som ikke vi skal velge på øverste hylle.»

Hun skapte altså et inntrykk av at ordningen var blitt misbrukt av foreldre for å kjøpe rådyre innfatninger på statens regning. Det viste seg også å være feil. I dagens ordning er det et tak på hvor mye en innfatning kan koste. 475 kroner kan man få dekket fra staten. Akkurat nok til å finansiere «en nøktern innfatning», for å bruke regjeringens egne ord.

Tredje akt kom da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte til debatt hos NRK. Da påsto sosialministeren det har vært dialog med optikerbransjen for å sette nivået på de foreslåtte satsene i statsbudsjettet. Denne uttalelsen reagerte Norges Optikerforbund på, og skrev på sin nettside at det ikke er riktig at det har vært dialog mellom dem og NAV eller departementet om satser for støtte.

les også Faktisk.no: Hvor kommer de nye satsene for støtte til barnebriller fra?

Det hele toppet seg når faktisk.no avdekket at NAV har forsøkt å instruere optikerforeningen ved å be dem om å fjerne en nyhetssak fra sine hjemmesider. Slikt er uholdbart. Og ja, Hauglie har innsett at kuttet har vakt reaksjoner, og har sagt at barn med særskilte behov skal få de brillene de trenger. Men det holder ikke, for poenget er at denne ordningen bare gjelder barn med særskilte behov.

Vi snakker om barn som skjeler, har skjeve hornhinner eller mangler samsyn. Barn som ikke klarer seg uten briller for å se og for å forebygge varig svekket syn. I dag får disse barna dekket briller av staten. Det er som medisin på blå resept. For et aktivt barn kan det være snakk om tusenvis av kroner i briller i året. Det skulle bare mangle at barn som trenger briller også skal kunne leke og drive med idrett akkurat som alle andre. Det er her regjeringen vil spare 122 millioner kroner.

Det er på høy tid at regjeringen både ser og innser, at de i sin jakt etter å slanke budsjettet, har endt opp med nok et usosialt kutt som de åpenbart ikke har forstått konsekvensene av. Forslaget er ikke bare svært dårlig utredet og dårlig begrunnet, det er smålig. Hadde regjeringen prioritert fellesskapet, framfor skattelette til de rikeste, hadde de hatt rom for å gi gode nok briller til barn som trenger det. Hvis problemet var at ordningen ikke fungerte godt nok, kunne man søkt å finne en bedre løsning.

Da måtte man hatt et bedre kunnskapsgrunnlag enn det Solberg hadde da hun satt i gang dette teateret. En god løsning fordrer ekte dialog med både de som lager briller, NAV og de som stiller diagnose. Men viktigst er det å lytte til barnas foreldre for å høre hvilke behov de har, da kunne mye av dette vært unngått. Vi må sikre at de som trenger briller får refundert det brilleglassene faktisk koster - ikke en sum satt av regjeringen. Det håper jeg Solberg snart vil innse.

Publisert: 18.10.19 kl. 14:27







Mer om