FÅR STØTTE: Skuespiller Ane Dahl Torp mener barn under 13 år ikke er modne nok for sosiale medier. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Jeg roper nei med deg, Ane!

Ane Dahl Torp vil diskutere et forbud mot sosiale medier før fylte 13 år. Jeg er glad for at dette blir tatt opp.







RONJA VINNENG, tobarnsmor

13 år er den anbefalte aldersgrensen på samtlige sosiale medier. Derfor stemmer jeg for forbud. Jeg kjenner flere som oppførte feil fødselsdato, for å opprette kontoer.

Barn gjør det. Seksåringer gjør det. Foreldre har et stort ansvar her. Foreldre må henge med, og lære barna nettvett og sette grenser i veldig tidlig alder. Jeg jobber på barneskole, og har snakket mye med elevene om det store internettet og sosiale medier. De stiller meg spørsmål etter at de har sett eller hørt noe ubehagelig. Noen av de yngste elevene er godt kjent med Snapchat allerede.

Når vi nå diskuterer aldersgrenser i sosiale medier, er det på tide å diskutere aldersgrense for mobiler også ? Hvis sønnen din får mobil som seksåring, da er det mange år å vente på å få teste de sosiale mediene. Selv fikk jeg mobil den dagen jeg fylte 13. Jeg er glad for at jeg ikke er barn i dagens samfunn. Barn bruker Snapchat, og ser at klassekameratene er samlet et sted. Barn ser reklamene som påpeker og understreker at utseende deres må endres. Barn styres av «likes» og higer etter bekreftelser.

Ronja Vinneng. Foto: PRIVAT

Tre av fire barn mellom ni og 13 år er på sosiale medier. Har de noe der å gjøre ? Mobbing i sosiale medier er et stort problem, og vi foreldre har ikke kontroll. Dagens foreldre eier knapt nettvett selv, hvordan skal de lære barna det? Alt deles i tide og utide. Da kan vel barna gjøre det samme ? Mye ansvar legges over på skolen. Vi snakker om det i klasserommet, som en del av undervisningen, og vi snakker fritt med barna om det i friminuttene. Jeg mener likevel at foreldre må gjøre en innsats. Foreldre må sette klare grenser og sette seg inn i hva de ulike appene er. Ikke si ja kun fordi naboen har sagt ja. Se hva du skal si ja til først. Undersøk og vær nysgjerrig.

Er det virkelig noen som mener at barn under 13 år er modne til dette? Et rungende nei, sier Torp. Jeg roper nei med deg, Ane!

Publisert: 17.06.19 kl. 15:34