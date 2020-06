IKKJE EINTYDIG: – Fafo-prosjektet inneheld ikkje like overtydande studiar av fraværsgrensa si effekt på fråfall frå skulen, skriv kronikkforfattaren. Bildet er frå Elevorganisasjonens demonstrasjon mot fraværsgrensa i 2016. Foto: Frank Ertesvåg

Gå forskinga etter i saumane!

Ikkje tru på alt du les. Heller ikkje all forsking.

ANDREAS KOKKVOLL TVEIT, PhD i statsvitskap

Som samfunnsforskar er det tidvis frustrerande å følgje offentlege debattar etter at ein ny rapport er lagt fram: Rapporten sine funn blir som regel lagt temmeleg ukritisk til grunn. Når rapporten blir trukke i tvil, er det sjeldan det grunnleggjande spørsmålet blir stilt: Er forskinga «designa» slik at vi bør tru på konklusjonen?

Eit ferskt døme er evalueringa av fraværsgrensa i vidaregåande skule, utført av Fafo i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB). Eg har ikkje registrert at nokon har gjennomgått analysene med eit forskarblikk og løfta det ut i det offentlege ordskiftet. Etter rapportlanseringa har debatten vore prega av fraværsgrensetilhengjarane sitt «kva var det vi sa?» ettersom studien sin mest omtalte konklusjon er at grensa har gitt lågare fravær.

Det er ein god del tvilsam evalueringsforsking der ute. Mange vanskelege vurderingar om årsak og verknad blir tatt lett på. Difor er det urovekkande at slike gjennomgangar ikkje skjer rutinemessig. Det er kanskje ikkje å vente at aviser og andre medier – der jobbar det jo berre halvstuderte røvarar frå Blindern – har dei rette ressursane in-house. Det finst likevel nok av dyktige forskarar som kan gjere jobben.

Andreas Kokkvoll Tveit. Foto: UiO

La meg difor svare på spørsmålet som ingen har løfta fram i den offentlege debatten: Er Fafo-studien god? Bør vi tru på funna? Svaret er – heldigvis! – at ja, analysene av grensa si effekt på fravær verkar solide.

Ein viktig grunn til det gode inntrykket er at forskarane ikkje berre har samanlikna fravær på vidaregåande skule før og etter at grensa blei innført: Dei har også brukt elevar i tiande klasse på ungdomsskulen som kontrollgruppe. Dette er viktig, sidan fravær skuldast mange faktorar som kan vere vanskelege å fange opp – «styrken» i ein influensasesong er eit opplagt døme.

Men sidan mange av desse faktorane påverkar fraværet blant både vidaregåande-elevar og tiandeklassingar, fungerer tiandeklassingane som ei brukbar kontrollgruppe. Dette er grunntrekka i eit statistisk forskingsdesign som er vanleg i gode, vitskaplege tidsskrift, men det ligg langt over nivået vi (diverre) tidvis ser i reine evalueringsprosjekt. Fafo- og SSB-forskarane skal ha skryt for å ha brukt eit relativt avansert design, sidan det typisk krever meir arbeid med datainnhenting og analyse.

Men – og dette er viktig – Fafo-prosjektet inneheld ikkje like overtydande studiar av fraværsgrensa si effekt på fråfall frå skulen. Det første kullet som blei omfatta av grensa starta hausten 2016, og data er foreløpig utilstrekkeleg for å studere fråfall på ein fullgod måte. I slike fråfallstudiar kan ein fort støte på eit forskingsdesignproblem: Ettersom ungdomsskuleelevar ikkje kan «falle fra» på same måte som vidaregåande-elevar kan velje å droppe ut, så er det rimeleg å vente at det er vanskelegare å finne gode kontrollgrupper så lenge ein berre har norske data.

Vi må håpe at Utdanningsdirektoratet, som er oppdragsgjevar for Fafo-prosjektet, finansierer fråfallsstudiar som er like metodologisk solide som analysene av fravær. Fafo- og SSB-forskarane understrekar sjølve uvissa knytta til fråfall, men argumenterer for at elevar som får «ikkje vurdert» i eitt eller fleire fag truleg har auka fråfallsrisiko.

Nokon vil kanskje innvende at berre forskarar med spesialkunnskap om det aktuelle feltet er i stand til å vurdere ein forskingsarbeid. Det er sjølvsagt rett at spesialkunnskap ofte er ein fordel, og av og til eit vilkår. Men sentrale forskingsmetodologiske prinsipp er generelle. Ei lang rekke analyseteknikkar er felles for mange forskingsfelt. Den omtalte metoden i Fafo-rapporten blir ofte brukt i artiklar publisert i gode vitskaplege tidsskrift i så forskjellige fag som statsvitskap, økonomi og epidemiologi.

I prinsippet kan metoden brukast på dei fleste tilfelle der ein har mange observasjonar av same «einingar» (enkeltpersonar, byar, statar, firma, etc.) over tid, og der ein del (men ikkje alle) dei studerte blir «påført» eitt eller anna tiltak i løpet av tidsserien. Det kan vere oppklarande å tenke på forskingsmetode som ein slags grammatikk: På same måte som epidemiologen kan vurdere statsvitaren si rettskriving, kan ho eit godt stykke på veg vurdere om statsvitaren har brukt forskingsmetode på ein fornuftig måte.

Ikkje berre mediene har eit ansvar for å gå forsking (og «forsking») etter i saumane. Eit grunnleggjande problem er at alle dei flinke forskarane på universitet og høgskular i altfor liten grad blir stimulert til å bidra i offentleg debatt. Når ein forskar søker om tilsetjing eller opprykk, er det publikasjonar i internasjonale topptidsskrift som er den harde valutaen. Mange akademikarar går i årevis utan fast tilsetjing. Då er det ikkje overraskande at ein del kvir seg for å bruke tid på arbeid som ikkje aukar sjansen for faste stillingar ved dei gode forskingsinstitusjonane.

På same måte kviler det eit ansvar på departement, direktorat og andre offentlege institusjonar. Deira ansvar bør ikkje berre liggje i å finansiere evalueringar, men også i langt større grad å evaluere evalueringane.

Dette kan til dømes skje ved at alle større, offentleg finansierte evalueringar skal sendast til det som i forskingsmiljø kallast fagfellevurdering: Der får andre forskarar i oppdrag å vurdere kvaliteten på arbeidet som er levert. I slike prosessar har forskarar som er spesialistar på det aktuelle feltet ei viktig rolle, men også dyktige generalistar blir brukt. Sjølv om fleire institusjonar brukar slike fagfellevurderingar, er praksisen svært varierande. Obligatoriske fagfellevurderingar vil gi konsulentane eller forskarane som vinn eit oppdrag gode grunnar til å gjere ein solid jobb.

Viss ein i tillegg hentar inn fagfellevurderingane tidsnok til at dei kan bli publisert saman med sjølve evalueringsrapporten, vil utsiktene til ein informert debatt bli langt lysare.

