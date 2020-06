Leder

Bekymring og usikkerhet

De økonomiske konsekvensene av pandemien ser ut til å bli enda verre enn tidligere antatt. Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer at verdensøkonomien vil krympe med nesten fem prosent i år. Størst blir fallet i Europa og Nord-Amerika, med en antatt nedgang på hele åtte prosent.

IMF kaller det en krise lik ingen annen. I fredstid er dette den største nedturen siden den store depresjonen på 1930-tallet. Samtidig som de negative utslagene blir større enn IMF antok i april øker også usikkerheten for hva vi har i vente. IMF påpeker at det kan gå bedre enn fryktet hvis det kommer gode nyheter om vaksiner og medisiner. Det kan bli verre hvis det kommer nye store utbrudd. En alvorlig økonomisk nedgang er uansett uunngåelig.

Da Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) nylig la frem sine prognoser presenterte de to scenarier. Begge ble ansett som like sannsynlige. Hvis deler av samfunnet må stenge enda en gang, på grunn av nødvendige smitteverntiltak, er det ventet at økonomien vil falle med 7,6 prosent i år. Et mer optimistisk scenario tilsier en nedgang i den økonomiske aktiviteten i verden med seks prosent. I begge tilfeller vil arbeidsledigheten øke alarmerende.

Utsiktene er noe bedre i Norge. I den siste rapporten fra Statistiske sentralbyrå (SSBI anslås det at bruttonasjonalproduktet (BNP) forventes å falle med litt under fire prosent i år. SSB beskriver likevel situasjonen som et enormt tilbakeslag i norsk økonomi.

I Norge steg arbeidsledigheten med 5,2 prosent i mai. 147 000 mennesker, eller 5,2 prosent av arbeidsstyrken, var arbeidsledige ved utgangen av mai. Det finnes riktignok tegn på at den økonomiske aktiviteten tar seg noe raskere opp enn tidligere fryktet. Men SSB forventer at lav internasjonal etterspørsel og fall i oljeprisen vil prege norsk økonomi i flere år.

Når det oppstår store globale rystelser blir vi minnet om hvor sårbar vår økonomi er. Velstanden er i stor grad basert på vår handel med andre land. Hvis pandemien leder til større økonomisk proteksjonisme og sviktende etterspørsel vil det ramme en åpen og eksportrettet norsk økonomi hardt. Hvor lang og dyp nedgangen blir for Norge avhenger i stor grad av den økonomiske utviklingen hos våre handelspartnere.

Den avgjørende faktor er om verden lykkes i å bekjempe Covid-19. Først da blir det mulig for alle land å åpne virksomheter og gjenoppbygge økonomien. Vi er dessverre ikke kommet dit ennå.

25.06.20

