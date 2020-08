Leder

Skjebnedager i Minsk

PUTINS TREKK: Forholdet mellom presidentene Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin skal være dårligere enn man tror. Lukasjenkos skjebne kan nå avhenge av Putins velvilje. Foto: Kirill Kudryavtsev / TT NYHETSBYRÅN

De iscenesatte TV-bildene av en tungt bevæpnet Lukasjenko som «hylles» av egne sikkerhetsstyrker i Minsk mens han spotter sitt eget folk – de demonstrerende hviterusserne noen kvartaler unna – viser en presset president. De nærmeste dager vil vise hvor desperat han er.

Den tilspissede situasjonen i Hviterussland etter at Aleksandr Lukasjenko, Europas siste diktator som han kalles, stjal presidentvalget, er ikke noe som bare kommer til å gå over. Til tross for massivt politioppbud, myndighetenes overdrevne maktbruk og presidentens personlige trusler om masseoppsigelser, kan så mange som 250 000 mennesker ha samlet seg i hovedstadens gater i helgen for å protestere mot Lukasjenko og hans voldsregime.

Med fast hånd og jernhæl har Lukasjenko styrt landet i 26 år. Interessant nok maktet han likevel å få et overveldende tillitsvotum under valget for to uker siden, da mer enn 80 prosent av hviterusserne skal ha stemt på ham. Man må til Nord-Korea for å finne tilsvarende velgerlojalitet.

Det er selvfølgelig ingen som for alvor tror at presidentvalget ikke ble fikset. Kanskje var det ikke nødvendig en gang for Lukasjoenko å organisere jukset. Frykt for represalier og tap av privilegier i det regionale korpset av partisjefer kan ha gjort jobben for ham. Som så mange ganger før.

Men det store flertallet i Hviterussland er ikke korrupte apparatsjiker. Som opposisjonens presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaj sa i et AFP-intervju: «Vi er ikke en protestbevegelse. Vi er det hviterussiske folket. Vi er flertallet.»

Akkurat det er nok Aleksandr Lukasjenko pinlig klar over. Det er derfor han må sette inn politi, militæret og sikkerhetsstyrker mot sivilbefolkningen. Han har ikke bare undervurdert dybden i misnøyen som flere tiårs vanstyre har påført den tidligere Sovjetrepublikken, men også oversett styrken i det folkelige raseri mot ham personlig for å ha videreført Moskvas undertrykkelseslinje.

Og nettopp Moskvas respons på urolighetene i Minsk kan bli avgjørende for det hviterussiske folkets videre skjebne. Forholdet mellom presidentene Lukasjenko og Putin er dårligere enn man skulle tro, men begge kan ha sitt å tjene på at dagens maktbalanse opprettholdes. I så fall er det fare for at Kreml vil sende militære «rådgivere» til Minsk.

Samtidig har Putin mer enn nok å styre med i forholdet til vesten akkurat nå, og siden Hviterussland uansett ikke står i noen umiddelbar fare for å orientere seg vestover – til det er de kulturelle og historiske båndene til Russland for sterke – kan det godt være at han gir blaffen i Lukasjenko. Putin forstår realpolitik. Uten Moskvas støtte kan Europas siste diktatur stå for fall.

