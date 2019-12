SKJEVT? – Er mediene kun er opptatt av å menneskeliggjøre hvite terrorister, spør innleggsforfatterne. Foto: FAKSIMILE: Daily Mirror/Budstikka

Er det enklere å menneskeliggjøre hvite terrorister?

Hva er det du seg for deg når du hører ordet «terrorist»?

KATJA BUSUITTIL, medlem Unge Venstre

SARAH ZAHID, mino. jur. Bergen

For omtrent fire måneder siden opplevde Norge et rasistisk drap og terrorangrep. Vi har sett terroristen og drapsmannen Manshaus gjøre nazihilsener og smile kynisk i retten. Denne uka ble han erklært tilregnelig. Til tross for dette unngår flere norske aviser å kalle ham «terrorist».

Lørdag 30. november valgte lokalavisen Budstikka å trykke et forsideoppslag av terroristens barndomsbilde: et uskyldig, smilende barn over overskriften «Den greie gutten». Oppslaget minner sterkt om Daily Mirrors sterkt kritiserte oppslag om Brenton Tarrant som begikk terrorangrepet i New Zealand 15. mars i år.

Med et slikt oppslag bidrar Budstikka til å menneskeliggjøre Manshaus. Det er nødvendig å grave i terroristers barndom og bakgrunn. Hva får dem til å begå kriminelle handlinger? Hvor gikk det galt? Hvordan kan lignende tilfeller unngås? Dette er forebyggende arbeid. Saken fremstilles imidlertid som ensidig. Det går en gråsone mellom uskyldighet og grusomhet. Denne nyansen får ikke Budstikka frem med et oppslag som framstiller terroristen som en grei, smilende ung gutt.

Etter 11. september 2001 ble det skapt en falsk fortelling om terrorisme som et muslimsk fenomen. Hatkriminaliteten mot muslimer økte betydelig og islamofobi fikk rotfeste over hele verden. I Norge vet vi at 34 prosent av nordmenn har fordommer mot muslimer. Det er ingen hemmelighet at representasjonen av terrorister som muslimer har skylda i disse fordommene.

Særlig interessant er det at medienes framstilling av terrorister er avhengig av hvilken bakgrunn de har. De såkalte Bærums-søstrene som reiste til Syria for å støtte IS, ble omtalt som «IS-søstrene», «Norsk-somaliske IS-søstre», «radikaliserte» og «Syria-søstrene». Vi har også til gode av å høre om barndommen til Bastian Vazques, Arfan Bhatti eller Mullah Krekar. Det finnes derimot bred informasjon om Anders Behring Breiviks barndom, og nå får vi vite mer om bakgrunnen til den «Den greie gutten» Manshaus.

Hvis slik informasjon spiller en essensiell faktor for forebygging av grufulle handlinger, er det uheldig at mediene kun er opptatt av å menneskeliggjøre hvite terrorister. Slik skjevhet viser ikke bare at empatien utdeles til folk majoritetsbefolkningen kan identifisere seg med, men det bidrar til fremmedgjøring og stereotypi.

Man får et skille mellom etnisk norske terrorister og terrorister med minoritetsbakgrunn, til tross for at handlingene er like grusomme.

