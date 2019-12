Kommentar

Nå vil de selge ut strømmen vår

Og det blir en politisk håndgranat. For alle de som snakker høyest på Stortinget, i fagforeningene og i industrien er sterkt imot.

Så kom endelig det lenge etterlyste regnestykket. Norges krafteksperter i NVE sier det lønner seg å bygge en ny kraftkabel fra Hardanger til Skottland, North Connect.

Hva svaret blir, vet vi ennå ikke. Olje- og energidepartementet skal avgjøre saken etter en høring. De gleder seg nok ikke.

Før valget i høst skrev departementet brev til NVE og ba dem utsette. De ville nok slippe kabelkrøll i valgkampen.

Valget er vel overstått, og NVE har regnet seg frem at Norge blir rikere om vi bygger denne kabelen.

Samtidig er nesten «alle» imot den.

Frps parlamentariske leder sa straks nei i en kronikk i VG som partiets egen statsråd må bli flau av.

Arbeiderpartiet er også imot nå. Senterpartiet har for lengst snudd. Resten av venstresiden sier nei. Norsk Hydro. LO. Fellesforbundet. NHO-medlem Norsk Industri. Og det veier tungt at Statnett vil vente.

Energibransjen er de eneste som er for, med sine nye venner klimaforkjemperne. Og antakelig er også (voksen)-Frp og Høyre det. Men det spørs om de tør.

Kraftkabler til utlandet er alltid kontroversielt. Det er så mange som påvirkes av dem. Noen vinner, andre taper.

Sist departementet sa ja til kabler til utlandet var i 2014, da Statnett fikk konsesjon til å bygge til Tyskland og Storbritannia. Kablene åpnes etter planen neste år.

Årelang kamp lå bak vedtaket. Ja-et kom etter et kabelkompromiss mellom partene i arbeidslivet. LO sa ja mot at industrien fikk CO2-kompensasjon i motytelse. Grønne sertifikater var også viktig. Og uten kabel, ingen vindpark på Fosen.

Også i dag er det ny, knallhard lobbykamp. Både kraftprodusenter og industri ønsker forståelig nok å maksimere overskuddene. Enkelt forklart vil industrien beholde kraften hjemme. For noe det finnes masse av, blir billigere. Kraftprodusentene derimot, vil selge den til utlandet, for alt det er lite av, blir dyrere.

Ingenting galt i det. De to er samtidig så avhengig av hverandre, at de skjønner at de ikke kan total-forsure motpartens liv.

Men de har ikke regien lenger. Andre krefter har kastet seg på. Både EU-motstandere, miljøvernere og vindkraftmotstandere er sterkt engasjert.

Industrien lover å lage verdens reneste aluminium. Kraftprodusentene lover å være Europas grønne batteri.

Planen med North Connect er å selge norsk vannkraft til Skottland. Det får ned overskuddet hjemme. Og de betaler bedre der. Etter hvert skal Norge etter planen også importere skotsk vindkraft.

Men det blir nok mest eksport de første årene. Derfor er denne kabelen kontroversiell. Den vil føre til store inntekter for Norge og kraftselskapenes offentlige eiere, men også økte kraftpriser.

Her finnes en rekke faglige argumenter man kan slå hverandre i hodet med. Fasiten har vi ikke, fordi ingen vet hva kraftprisen blir i fremtiden.

For regjeringen er det politisk vanskelig å si ja. Å si nei, er faglig vanskelig.

Vi står foran et massivt kraftoverskudd. For kraftnasjonen Norge er lave kraftpriser ikke et mål i seg selv. Det vil ramme våre godt over 200 kraftkommuner hardere enn en upopulær omlegging av kraftskatten.

North Connect er ekstra vanskelig fordi såkalte private aktører står bak. Kraftprodusentene er riktignok eid av det offentlige, men Stortinget har vedtatt at det bare er staten som skal eie utenlandskabler. Og dette er ikke staten.

Bakgrunnen for det er kompromisset i 2018 for at regjeringen skulle få vedtatt EUs tredje energimarkedspakke og tilslutning til Acer.

I tillegg til å gå bort fra privateide kabler, måtte regjeringen også gå med på at North Connect ikke skulle bygges før man har gjort seg erfaringer med de to andre utenlandskablene, som altså ennå ikke er ferdige.

Aps ledelse forsikret den gang at dette betydde at North Connect ikke vil bli bygget på «lenge». Men hva betyr det?

At Ap ble med på dette kompromisset gjorde mange sinte. Særlig i fagbevegelsen har saken gått ut over tilliten til Ap-leder Jonas Gahr Støre. Men også internt i Ap slet flere med å stille seg bak avtalen. Trond Giske kritiserte vedtaket i media.

Om North Connect skal ha konsesjon eller ikke, er imidlertid ikke en sak for Stortinget.

Kraftballen ligger nå hos energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Om jeg skal tippe, tror jeg kraftkabelen en eller annen gang blir bygget. Men det blir ikke nødvendigvis nå.

Og bråk blir det, uansett.

Da er HMS viktig. Statsråden får ta på seg verneutstyr. Utenpå den overlevelsedrakten han alt har for Nordsjøen.

