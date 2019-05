VEDTAS TIRSDAG: Regjeringens forslag til arvelov vedtas i Stortinget til uken. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Eldgammel arvelov endelig ny

Nå kan du bestemme hvem av arvingene som skal overta hytta på fjellet, huset ved sjøen eller boligen i byen.

Er du skilt kan du sørge for at noen andre enn din eks-partner skal forvalte livsarvingenes pengene frem til de blir voksne. Du kan også hindre at eksen arver deg, om barnet dør. For arvelater kan nå bestemme hvordan arven skal fordeles om livsarvingen dør før fylte 18 år.

Dette er blant ingrediensene i den nye arveloven, som Stortinget skal vedta på tirsdag. Og Ifølge advokater VG har snakket med i dagens avis, er dette ting som deres klienter spør etter.

Også minstearven økes fra dagens en million kroner til rundt 1,5 millioner kroner. Det er en større fordel for livsarvingene enn for partneren som blir igjen. Men regjeringens opprinnelige forslag om å heve beløpet til hele 2,4 millioner kroner, er forlatt.

Og det er nok klokt. Folk lever lenger og mange er opptatt av å sikre ektefelle eller samboer en god alderdom. Om et for høyt beløp skal gå til barna mens den ene sitter igjen, kan det skape problemer og konflikter.

Den som er arvelater kan derimot båndlegge alle pengene helt til arvingene - gjerne barna eller barnebarna - har blitt 25 år gamle, men ikke lenger.

At denne moderniseringen kommer er på høy tid. Arveloven er nesten 50 år gammel. Skifteloven er fra 1930. Mye har endret seg på disse årene. Og arbeidet med den nye loven har tatt svært mange år.

I den nye arveloven videreføres mange av dagens bestemmelser, men det er gjort en del moderniseringer. Begrepene som er brukt er mer forståelige. Det skal gå an å sette seg inn i dette for vanlige folk. Loven er også mer tilpasset nye familiemønster.

Det som mangler i den nye loven, er en skatt på arv. For samtidig som det er fornuftig å heve beløpsgrensene slik at arvebeløpene ikke forblir helt 70-talls, er det merkelig at vi i et liberalt demokrati skattlegger arbeid hardere enn penger vi får tildelt uten å ha gjort noe for det.

Ulikheten i Norge øker. Vi vet at skatt på eiendom, formue og arv ville ha bidratt til å jevne ut dette. Og ulikhet sier nesten alle politikere at de er imot. Det aller beste grepet i den nye loven, hadde derfor vært å innføre en ny og modernisert arveavgift.

Publisert: 04.05.19 kl. 07:31