Bidens comeback

For en uke siden så det mørkt ut for Joe Bidens muligheter til å bli demokratenes presidentkandidat. Etter et oppsiktsvekkende comeback på supertirsdag er den tidligere visepresidenten tilbake i førersetet.

To eldre menn står tilbake på arenaen etter at alle andre har trukket seg eller vist at de er sjanseløse i kampen om nominasjonen. Joe Biden representerer det politiske sentrum. Bernie Sanders er talsmann for venstresiden i partiet. Biden vil videreføre den politikk Barack Obama førte i åtte år. Sanders ønsker radikale endringer.

Det demokratiske parti er en bred koalisjon av konservative og liberale velgere. Skal partiet vinne tilbake Det hvite hus trenger de en kandidat som kan samle støtte fra så vel moderate som mer progressive. Demokratene trenger overveldende støtte fra minoriteter som svarte og latinamerikanske velgere for å kunne beseire Trump. De trenger en kandidat som kan appellere til middelklasse-velgere som for fire år siden foretrakk Trump fremfor Hillary Clinton. For å vinne må demokratenes kandidat ha et klart flertall av kvinnelige velgere på sin side.

Hverken Sanders eller Biden har til nå klart å bygge en tilstrekkelig bred koalisjon. Biden har svarte velgere på sin side, mens latinamerikanere foretrekker Sanders. Sanders har stor tilslutning fra unge velgere, mens Biden vinner de eldre. Etter at Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trakk seg fra presidentvalgkampen og valgte å støtte Biden er det politisk pragmatiske sentrum styrket. Biden har utvidet sin velgerbase og ser i dag ut til å være den som har størst mulighet til å samle partiet.

Biden tok rent bord i syv sørstater natt til onsdag, inkludert Texas. I tillegg vant han Minnesota, Elizabeth Warrens hjemstat Massachusetts og trolig Maine. Sanders vant California, Utah, Colorado og Vermont. Han fikk mindre ut av supertirsdag enn forventet. For en uke siden virket han ustoppelig. Mange trodde at han ville skaffe seg et så stort forsprang på supertirsdag at valgkampen i praksis var avgjort. Det skjedde ikke. Nå er det Biden som har momentum.

Mye er sagt om pengemakten i amerikansk valgkamp. Men Mike Bloomberg tapte på alle fronter, til tross for at han brukte desidert mest på politisk reklame og hadde flest lønnede valgkamparbeidere. Supertirsdag viste at det ikke er tilstrekkelig å ha en tykk lommebok. Biden hadde en nesten bunnskrapt kasse og en svak organisasjon. Han vant likevel.

