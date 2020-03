STÅR PÅ: – I staden for å vera heima med mine, trøsta og stella, passa på at vi holde oss friske, og å passa på at ikke eg ska vera skyld i å ta med meg smitta heim til min familie. Så eg eg der for deg, skriver Line Walle. Foto: Privat

Butikk-ansatt: – Eg er stolt av å vere ei som holder Norge i gang

Eg er butikkansatt, lavtlønna, i fremste rekke for å få corona-viruset. Eg er stolt av å vera ei som holder Norge i gang.

LINE WALLE, butikkansatt

Kva er eg for deg? Bare ein butikkansatt?

Ei som står i vegen for deg, der eg står med bøtte, klor og klut for å vaske butikken for tredje gong denne dagen? Mens du har tatt med deg heile familien på butikken for å fylla handlevogna med 6-7 karbonadedeiger, 10 pakker gjær, 25 kilo mjøl og ein haug med andre ting du absolutt ikkje treng, fordi du uansett kjem innom igjen i morgen. Med heile familien på slep, for dåke er jo ikkje sjuke.

Kva er eg for deg?

Ei som er i vegen for deg, der eg sitte på kne på golvet for å fylla inn kilo på kilo med varer vi har nok av, men som allikevel ikkje rekke til alle fordi du bare må ha 8 pakker til. Varer du aldri kjeme til å klara å bruka opp.

Kva er eg for deg?

Ei som ikkje har rett antibac ved døra, sjøl om da ikkje fins meir, ei som ikkje har pakka rett antall boller i posen, fordi du ville ha 3 og ikkje 4, men som allerede var blitt pakket i poser fordi Norge har bestemt at alt må ha emballasje. Ei som må forklare at nei, brødskjæremaskinen måtte pakkes vekk, det er ingenting personlig.

Kva er eg for deg? Bare ein butikkansatt? Nei. Eg er kone, mor, søster, datter.

I staden for å vera heima med mine, trøsta og stella, passa på at vi holde oss friske, og å passa på at ikke eg ska vera skyld i å ta med meg smitta heim til min familie. Så eg eg der for deg.

Midt i stormen, midt i da minst usympatiske øyeblikket mot medmenneskligheten, så er vi der.

Grytidlig står vi klar for å ta i mot lastebil etter lastebil, palle etter palle, vi ser flokker av folk klemma, mase litt med naboen og slå av ein prat med mora til ein klassekamerat, mens ungane får springa litt mellom reolene, uten eit øyeblikk å tenke at dette er det motsatte av alt vi har blitt fortalt.. Dette er korleis viruset får fortsetta..

Vi er heima etter alle andre har lagt seg, for hyllene er like fort tomme igjen og vi vil ikkje skuffa slitarene som har stått på for landet i løpet av dagen, dei må jo og få handla. Helsepersonell må jo og eta. Alle er innom oss i løpet av ein dag.

Eg er butikkansatt, lavtlønna, i fremste rekke for å få corona.

Eg er stolt av å vera ei som holder Norge i gang.

Innlegget ble først publisert på Walles Facebook-side, og er gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 15.03.20 kl. 12:10

