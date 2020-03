Monica Mæland (H), Linda Hofstad Helleland (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Sveinung Rotevatn (V) la frem regjeringens forslag til domstolsstruktur. Foto: Terje Bendiksby

A new sheriff in town

Det er dårlige tider for ekspertutvalg som vil sentralisere og samle tjenester. Nå er det kompromiss som er tidens melodi.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Mandag valgte regjeringen, som ventet, å skrinlegge store deler av anbefalingene fra Domstolkommisjonen. Det drastiske forslaget om å redusere antall tingretter fra 60 til 22, ble bare delvis lyttet til. Justisminister Monica Mæland (H) ønsker at alle landets 69 rettssteder skal bevares som i dag. Til gjengjeld blir ekspertutvalget hørt på noe: Landet kan bli delt inn i 22 rettskretser. Det betyr at det blir færre sorenskrivere, og at hver tingrett får et større geografisk område med flere rettssteder. Med andre ord: Fortsatt mye å krangle om, både hvor grensene skal gå og hvor hovedsetet skal være.

Men selv om regjeringen skrinlegger det store grepet er det ikke slik at domstolene bør være vernet mot forandring. Problemet er at mange av disse tingrettene har gått for halv maskin. Den gjennomsnittlige bruken av norske rettssaler er på 30 prosent av åpningstidene, unntatt i de store byene: Fagmiljøene er små og sårbare. Halvparten av stedene er det tre eller færre dommere. Mange domstoler behandler få saker og etterspør større faglig utvikling. I tillegg er det en bekymring for habilitet og at rettsprinsipper skal være under press. I retten skal man være trygg på at saker bli behandlet objektivt, nøytralt og likt, enten det er i Bergen eller på Brekstad.

Samtidig er det køer og lang saksbehandlingstid i de store byene. Dersom regjeringen får det som den vil, skal de enkelte kretsene få disponere ressursene friere. Det betyr at dommerne må reise mer rundt og være der det er behov. Samtidig må også folk i byene finne seg i å reise for å møte i retten. Det er nye tider.

Men så er det også «a new sheriff in town». Sheriffen heter Linda Hofstad Helleland (H), og er distriktsminister. Hun har travle dager med å passe på at regjeringen ikke lenger glemmer å tenke på distriktene. Mandag har hun både ledsaget samferdselsministeren i møte med fergeopprørerne, og justisministerens fremleggelse av domstolsstruktur. Nå er det slutt på at regjeringen gjør vedtak som er faglig godt fundert uten å se på effekten det har for resten av samfunnet. Kompetansearbeidsplasser i distriktene er viktig, er justisminister Mælands nye mantra.

Dette blir neppe bare godt mottatt i fagmiljøene. Der har det vært et sterkt ønske å samle domstoler og slutte å spre ressursene tynt utover. Det har også en økonomisk side at man ikke samler mer. I disse miljøene blir regjeringens forslag kalt en seier for distriktspolitikken. Men de jubler ikke i Senterpartiet av den grunn. «Jeg er sjokkert», sier justispolitisk talsperson Emilie Enger Mehl (Sp) og kaller dette «et stort tap».

Det høres altså ut som regjeringen har funnet fram til et godt, gammeldags kompromiss. Og kompromissenes tid bør absolutt ikke være forbi.

Publisert: 02.03.20 kl. 19:01

