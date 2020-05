Kommentar

MeToo for Biden også

Av Per Olav Ødegård

Foto: Morten Mørland

President Donald Trump kan vanskelig anklage Joe Biden for umoral. Men republikanerne kan angripe demokratenes utvalgte for dobbeltmoral.

At en tidligere medarbeider står frem med en anklage om seksuelt overgrep er det aller siste Biden trenger nå, der han sitter isolert med sin PC på hjemmekontoret i Delaware. Mens Trump setter dagsorden i riksdekkende medier, må Biden svare på intime spørsmål om sin atferd våren 1993.

Etter å ha beseiret sine rivaler i primærvalgene, er tiden inne for Biden å forene det demokratiske parti og vise velgerne at han representerer et bedre alternativ enn Trump. Men først kom pandemien som stanset alle valgkamparrangementer. Deretter sto Tara Reade frem med anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Tidligere i valgkampen har Biden snakket mye om hvordan han vil gjenopprette anstendighet og verdighet i Det hvite hus. Da passer Reades vitnesbyrd usedvanlig dårlig. Og det hjelper ham ikke at Trump er blitt anklaget av mange kvinner for lignende forhold over flere tiår.

Biden ønsker å fremstå med en høyere moralsk standard. Han har snakket om #MeToo-kampanjens store betydning. At varslere alltid må bli hørt. Men skal kvinner som varsler alltid bli trodd, bortsett fra i dette ene tilfellet som angår ham selv?

Saken reiser spørsmål ved Bidens troverdighet i en sak av stor betydning for mange velgere. En Monmouth meningsmåling i Washington Post viser at 37 prosent av de spurte mener anklagen mot Biden antagelig er riktig, mens 32 prosent sier at den trolig er feilaktig.

-Dette er ikke sant. Jeg sier det helt klart, dette skjedde aldri, sa Joe Biden til MSNBC sist helg, da han for første gang personlig kommenterte anklagen fra Reade.

Biden sa at han ikke vil stille spørsmål ved hennes motivasjon. Han sa at kvinner som kommer med overgrepsanklager bør bli lyttet til og at sakene må undersøkes på en ordentlig måte.

Før helgen sa Reade i et Youtube-intervju med journalisten Megyn Kelly at hun gjerne vil vitne under ed om det som skjedde. Hun kan ta en løgndetektortest hvis Biden gjør det samme. Reade gjorde det også klart at hun mener Biden bør trekke seg som presidentkandidat.

Trumps valgkamporganisasjon mener Reade-saken viser demokratenes dobbeltmoral. De kaller Biden en hykler. Kampanjen viser til hvordan demokratene angrep Trump for lignende forhold og den behandling Trumps kandidat til dommer i høyesterett, Brett Kavanaugh, ble utsatt for i en senatshøring.

Trump har uttalt seg mer forståelsesfullt om Bidens problem. Han sier at med berømmelse kommer anklager: «Jeg vil bare si til Joe Biden. Gå ut og kjemp.» Det har Trump alltid gjort. Han har benektet alle anklager og ofte gått til angrep på varslere.

I april i fjor var Reade en av åtte kvinner som anklaget Biden for upassende oppførsel, i form av overdreven klemming og berøring. Reade var assistent på senatorens kontor fra desember 1992 til august 1993. I mars fortalte imidlertid Reade om et angivelig tilfelle av seksuelt overgrep. Ifølge Reade skal Biden en vårdag i 1993 ha presset henne mot en vegg i Senatsbygningen, befølt henne og penetrert henne med en finger.

Reade oppgir å ha sendt en klage på Biden til personalkontoret i Kongressen. Ifølge henne selv brukte hun ikke ord som seksuell trakassering eller overgrep. Årsaken var at jeg var skremt, sier Reade i dag. I stedet brukte hun ordet «ukomfortabel» om situasjonen. Reade har ikke selv kopi av klagen. Så langt har heller ikke Senatet eller Riksarkivet lagt frem dokumentasjon.

Demokratene velger sin presidentkandidat på landsmøtet i sommer. Alt tyder på at tidligere visepresident Joe Biden får oppdraget. Biden har sagt at han vil velge en kvinnelig visepresidentkandidat. De som nevnes oftest er senatorene Amy Klobuchar, Elizabeth Warren og Kamela Harris som alle deltok i primærvalget.

Hvis Biden skal vinne presidentvalget, trenger han et stort flertall av kvinnelige velgere. Det er en betydelig kjønnsforskjell i amerikanske valg. Barack Obama vant to presidentvalg takket være en klar overvekt av kvinners stemmer. I 2016 stemte 54 prosent av kvinnelige velgere på Hillary Clinton, mens Trump fikk støtte fra 42 prosent. Trump vant fordi et klart flertall av menn stemte på ham.

Det er usikkert hvilken betydning Reade-saken får i valgkampen. Men den forsvinner neppe. Av alle saker i valgkampen er dette sikkert det siste Biden ønsker å snakke om.

Publisert: 11.05.20 kl. 07:57

