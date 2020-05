Kommentar

200 år siden et av de mørkeste kapitler i britisk politikk

Av Yngve Kvistad

Tegning: Roar Hagen

Som skjebnens morbide frempek ble de fem revolusjonære hengt den 1. mai, deres hoder skilt fra kroppen og satt på stake – til skrekk og advarsel.

70 år før arbeiderbevegelsen fikk sin egen kampdag bestemte den britiske Tory-regjeringen seg for å slå så hardt ned på radikal revolt at ingen siden skulle våge å tenke tanken igjen.

Fortsatt knyttes det mange spørsmål til hva som egentlig hendte da en gruppe rebeller samlet seg i en stall i Londons Cato Street for å angripe et middagsselskap hvor statsminister Jenkinson og hele hans kabinett var samlet.

Bevæpnet med hjemmelagde granater og håndvåpen gikk de 20 mennene gjennom planen for å drepe hele den konservative regjeringen, inklusive hertugen av Wellington, krigshelten som hadde nedkjempet Napoleon. Men innen de rakk å sette sammensvergelsen ut i live, ble stallen raidet av politiet.

I dag er det 200 år siden et av de mørkeste kapitler i britisk politikk kulminerte med henrettelsen av de fem antatte hovedmennene bak komplottet. De ble funnet skyldig i høyforræderi, og dømt til lovens strengeste straff: Henging, trekking og kvartering. I dag kalles det likskjending.

I slett lune kunne kongen befale at skjendingen like gjerne skulle finne sted før den dømte var avrettet i galgen. Ifølge datidens ideer om strafferettspleie ville det virke ekstra avskrekkende om forbryteren fikk se seg selv bli kastrert og buksprettet innen man ble et hode kortere.

100.000 tilskuere samlet seg ved skafottet foran hjørnet av Newgate og Old Bailey i London sentrum for å følge avrettelsen av gruppelederen Arthur Thistlewood og hans fire medsammensvorne. Noen hadde betalt inntil tre guineas –nesten tre ukelønner – for vindusplass i tilliggende bygninger. Kvinner hadde ikledd seg søndagsskrud, og mange hadde tatt barna med for å bivåne det hele.

I et anfall av humanitet hadde Det kongelige råd omgjort straffen til kun hengning og halshugging, i den rekkefølgen, og da bøddelen med et brøl holdt opp «forræderen Arthur Thistlewoods hode», oppsto det tumulter. Militære tropper sto klare til å rydde området.

De misbilligende tilropene var ikke bare rettet mot forbryteren. Mange vrælte sin vrede mot myndighetene og den upopulære Jenkinson, bedre kjent som Lord Liverpool. En av rikets lengstsittende statsministre, og beryktet for å trakassere arbeiderklassen. Mange år senere skulle hans partifelle og senere etterfølger, Benjamin Disraeli, beskrive ham som «erke-middelmådigheten i spissen for en gjeng midddelmådigheter».

Cato Street-konspirasjonen er kalt det første organiserte forsøket på politisk terror i Storbritannia. Det er en sannhet med historiske modifikasjoner. Alvorlighetsgraden er likevel en annen enn den myteomspunne kruttsammensvergelsen i 1605. Mens romantiseringen av Guy Fawkes-skikkelsen har antatt karnevalistiske dimensjoner, hviler det et dystert mystikkens slør over Arthur Thistlewoods skjebne.

Historieprofessor Vic Gatrell ved Cambridge-universitet, som skriver bok om hendelsen, mener Cato Street er en verkebyll i britisk politisk historie. Fordi både høyre- og venstresidesiden finner den problematisk. For høyresiden er komplottet en ubehagelig påminnelse om Torypartiets røtter i de privilegerte samfunnslag og hvordan undertrykkelse av arbeiderklassen var en politisk linje. Venstresiden misliker å bli slått i hartkorn med terrorisme og en planløs konspirasjon.

Sammensvergelsen var en følge av dyp urettferdighet, stor fattigdom og enorm sosial nød påført folket av en selvgod overklasse. Lord Liverpool var på ferie i Paris da Bastillen falt i 1789, og var siden livredd revolusjonen skulle nå London. Hans innenriksminister, Lord Sidmouth, som allerede for 200 år siden foregrep den østtyske etterretningen Stasis metoder, mente at den beste måte å unngå revolt på var å skape en selv.

Under rettssaken kom det frem at den spektakulære aksjonen mot regjeringen var blitt lansert av Thistlewoods nære allierte, George Edwards. Han hadde vist til en avis som omtalte tid og sted for middagen. Han fremskaffet også informasjon om residensen, og supplerte gruppen med våpen.

Snart skjønte man hvorfor George Edwards var den eneste av de pågrepne som ikke ble rettsforfulgt. Han var Lord Sidmouths agent, og hadde vært det hele tiden

Avisartikkelen som omtalte Lord Liverpools selskap var et bestillingsverk, for noen middag skulle aldri finne sted. Alt var regissert for å provosere frem en aksjon.

I den grad terror kan knyttes til Cato Street-konspirasjonen, var det snarere det som skjedde i dag for 200 år siden. Hensikten med de offentlige henrettelsene var ikke straff. Det var å skremme befolkningen til lydighet, og vise hva staten ville gjøre med oppviglere.

